«Не будь Большунова, награды – под вопросом». Губерниев считает, что в лыжах не всё гладко

Весь март Губерниев разрывался между биатлоном и лыжными гонками и смог оценить разницу между двумя очень популярными в России видами спорта. Дмитрий уверен, что, несмотря на большое количество медалей, в лыжах не всё так гладко, как может показаться. А президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, по мнению Губерниева, и вовсе ведёт неоднозначную политику.



В своей горячей рубрике «Вы уху ели?!» комментатор «Матч ТВ» объяснил, почему биатлон по-прежнему популярнее лыж и почему наши биатлонисты всех победят через два-три года.

Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!

«В биатлоне не команда, а коллективчик»

В биатлоне нужно команду собирать, а у нас пока коллективчик. В любом случае я понимаю, что даже такой средненький коллективчик мирового биатлона, как мы, способен вырасти. Будем собираться, будем смотреть молодёжь. Мне очень нравится тренер Шашилов, он сам приходит на интервью, он сам рассказывает, сам предлагает. И он сам будет ставить условия и будет прав.



Как тренер сборной он должен иметь право серьёзного и мощного голоса. Перед началом сезона ни он, ни Каминский не имели такого права. Это не беда, это просто данность. Всё-таки это ковидный сезон. Хочу сказать спасибо тренерам в регионах, но при этом спортсменам нужно быть очень осторожными с самоподготовкой.

«Показывать такие результаты нельзя. Это ужас». Позор наших биатлонисток на Кубке мира Тренеру женской сборной России пришлось просить прощения у зрителей в прямом эфире.

«В лыжах тоже не всё в порядке»

Говоря о том, что у нас не всё в порядке с командой в биатлоне, хочу сказать то же самое и про лыжи. Мы же понимаем, что не будь Большунова, мужские награды были бы под большим вопросом, мягко говоря. Мне также непонятно, зачем президент Федерации лыжных гонок нервирует Глеба Ретивых, говоря о том, что он не поедет на Олимпиаду, если не выиграет три золотых награды на Кубках мира. То же самое было и про Сергея Устюгова.



Зачем это нужно вообще? Атмосфера цунами не доведёт до добра, потому что на каждый «Титаник» есть свой айсберг. Всем нужно успокоиться. Спортсмены очень нервничают. Легков рассказывал, как иногда не спал ночами перед стартом. И вряд ли сейчас что-то сильно поменялось. Когда люди мало смотрят фильм про белый или светлый снег, все остальные тут ни при чём.

«Лыжи просто остановились». Команда подвела Большунова в последней гонке сезона Но российский лыжник всё равно поблагодарил всех за отличный сезон.

«Вяльбе проявляет не жёсткость. Тут другое слово, не буду его произносить»

Я бы сказал, что Вяльбе тут проявляет совсем не жёсткость. Это называется другим словом, не буду его произносить, оно на слуху. Я не понимаю. Ретивых сейчас должен выиграть три этапа Кубка мира, чтобы поехать на Олимпиаду? У нас вообще нет спринтеров.



Почитайте интервью с Большуновым, где он говорит, что в сборной России никто не тренирует спринт. Вообще. А спринт – два комплекта олимпийских наград. Железный кулак и кнут – странная история. Дисциплина быть должна, но в рамках демократии она значительно более продуктивна, чем огульная андроповщина.

«Я тоже могу классикой пробежать, давайте мне пообещаем»

Мне непонятно, почему Артём Мальцев не выступал в скиатлоне или в марафоне, зато бежал Евгений Белов. Потому что кому-то обещали это? В смысле кому-то обещали? Давайте ещё кому-нибудь пообещаем. Трифанов давно не бегал, Легков тоже. Давайте всем пообещаем, пусть бегут все. Я тоже могу классикой пробежать, давайте мне тоже пообещаем. Когда внутри немного лихорадит, это странно, потому что потенциал команды простирается значительно шире.

В биатлоне лихорадит с другой точки зрения. Надо команду приводить к общему знаменателю. Но тут многое зависит не только от тренеров, но и от спортсменов, которые не до конца понимают, что время бежит неумолимо. Надо хватать свой шанс здесь и сейчас. Сложно ли им будет поменять психологию? Латыпову её менять не надо, к примеру, потому что он растёт.



Есть люди, которые являются акселератами и способны быстро и безболезненно перейти во взрослый спорт. А есть те, которые немного задерживаются. Рёйселанд – абсолютно типичный пример. Норвежка начала выигрывать ближе к 30. Вообще 27-28 лет – великолепный возраст в циклических видах спорта, самое время выходить на новый уровень.

«Остаются норвежцы и я один». Большунов готов к последней битве против сборной Норвегии Финальная гонка сезона обещает быть жаркой. И драматичные разборки на финише марафона в Оберстдорфе могут повториться.

«Российские биатлонисты заслуживают сердечного боления»

Посмотрите, как команда всё-таки меняется ментально в последнее время. Елисеев, Латыпов, Халили уже готовы к интервью перед стартом. Спортсмены готовы сбросить лишнюю энергию, встрепенуться. В Нове-Место я наблюдал интересную картину. В микст-зоне там стояла шведская журналистка с микрофоном, и к ней в очереди стояла вся сборная Норвегии и ещё два шведа, чтобы дать интервью. То есть такие звёзды как Легрейд, Йоханнес Бё, Самуэльссон спокойно стоят и ждут очереди, чтобы дать интервью. Это уважение к людям и спонсорам.



Наши тоже становятся профессионалами. Но когда Логинов после финиша в эстафете, где он ушёл на два круга, заявляет, что ему нечего сказать, ты понимаешь, что он сильно переживает, но не может ничего с этим сделать. В сиюминутном моменте я могу критиковать сборную, но в целом я хочу попросить всех её поддержать. Во-первых, другой сборной у нас нет. Во-вторых, биатлонисты заслуживают сердечного боления.

Российские биатлонисты даже без промахов не могут попасть в десятку. Где скорость, ребята? Только Эдуард Латыпов способен поддерживать темп лидеров. Но почему вся остальная сборная совершенно не готова?

«В России по-прежнему биатлонный бум»

Мы проанализировали цифры эстафет в Нове-Место и ещё раз убедились, что в стране по-прежнему биатлонный бум. Да, на чемпионате мира мы с Легковым всколыхнули лыжи, и они по рейтингам порой даже опережали биатлон. Но сейчас всё вернулось на круги своя.



Биатлон был и будет локомотивом, но, чтобы в этот локомотив поступало топливо, нужны усилия спортсменов и тренеров. Я уверен, что Волков и Максимов должны остаться работать в сборной. Но при этом команде нужны взрослые дядьки-наставники в стрельбе. Такие, как Леонид Гурьев.



Биатлон будет популярен в России, даже если там Россия не будет выступать. Болеют за Жаклена, Йоханнеса, Доротею. Но понятно, что самые высокие рейтинги идут, когда Россия выигрывает медали. Давайте опять обратимся к лыжам, где бьют тревогу, что есть Большунов и есть норвежцы. Я обращаюсь к болельщикам, смогут ли они назвать состав эстафетных команд в лыжах, кроме России и Норвегии? Ну одна-две фамилии всплывёт в Швеции, Финляндии, Франции.

Виртуозный камбэк сборной России в мужской эстафете. Латыпов отнял серебро у Йоханнеса Бё! А ведь на первом этапе наша команда была на 20-м месте. Казалось, что всё потеряно.

«FIS, вы что за деревня такая?»

Примерно то же самое и в женских лыжах. Послушайте, Кайса Мякяряйнен выигрывает серебряную медаль в Финляндии за Ритой Лизой Ропонен, которой скоро будет 83 года. Давайте будем честны. В FIS не очень понимают, что делают. Они поставили последний марафон на Кубке мира одновременно с биатлонной эстафетой.



Ещё веселее то, что они сделали с контрольными отсечками – 15 км, 30 км и 40 км. Три отсечки на марафоне! Как вообще люди могут следить за этим?! Ребята, у нас XXI век. В смысле? Что за деревня такая? Зачем вы ставите гонку в одно время с биатлоном? Всем же понятно, что основные каналы будут показывать биатлон.



Для меня FIS является загадкой. Я посмотрел на организацию работы журналистов на чемпионате мира. А ведь журналисты бросают информацию в мир. Там нулевой пресс-центр, там сельская организация, там черт-те что творится. Ощущение, что они растопырили пальцы и рассказывают всем, какие они крутые. А ещё они умудрились сделать этап Кубка мира в Нове-Место за пару дней до старта чемпионата мира. Как до такого можно было додуматься, мне непонятно.

«Большунов – гений, в биатлоне таких у нас нет»

К слову, они будут пылинки сдувать с Большунова, потому что Саша – единственный, кто соперничает с норвежцами. А чемпионат Норвегии не нужен никому. Германия – локомотив всего и в биатлоне, и в лыжах. В FIS молятся на то, чтобы у немцев снова появилось талантливое поколение лыжников, как это было с Тайхманном и Ангерером.



У биатлона конкуренция невероятная. Напомню, что самые высокие рейтинги на корейской Олимпиаде в Пхёнчхане были у трансляции женской эстафеты, где наша сборная вообще не принимала участия. Конечно, будем болеть за своих. Не умаляя заслуг наших лыжников, ты понимаешь, что такие эпитеты про Большунова, как «лучший дистанционщик всех времён и народов», стоят дорогого. Саша – гений. В биатлоне у нас такого спортсмена нет.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов! Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.

«Через два-три года в России будет совсем другой биатлон»

Наши успехи в лыжах – следствие огромной работы, которую проделали федерация, тренеры и спортсмены. Выросло целое поколение. Отсутствие норвежцев на этапах Кубка мира – это их проблемы. С другой стороны, мы же видели, что было, когда они стали приезжать. Я смотрю на кубковый пьедестал по итогам сезона, где Якимушкин – второй, а Клебо – третий, и понимаю, что как-то это странно.



Мы помним, что в лыжах не так много лет назад были огромные проблемы. Сейчас эти проблемы остаются в спринте. Биатлон сейчас только в начале пути, но я убеждён, что через два-три года у нас в стране будет совсем другой биатлон. Профессионально биатлоном занимаются десятки стран, а в лыжах у нас Россия, Норвегия и все остальные. Франция, Финляндия и Швеция, может быть. Вот получается пять команд. И всё.



Это не умаляет достоинств наших лыжников. У нас блестящие спортсмены и великолепные тренеры. Я 20 лет знаком с Бородавко, он настоящий гигант тренерского цеха. Но он гигант, которому достался абсолютный бриллиант. Вот они и нашли друг друга – скрипка и Страдивари.