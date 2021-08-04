Карякин рвётся к победе на Кубке мира! Теперь даже Карлсен не может помешать россиянину

В Сочи на Кубка мира случилась сенсация – в полуфинале турнира Магнус Карлсен проиграл польскому гроссмейстеру Ян-Кшиштофу Дуде и не вышел финал соревнований, где мог бы встретиться с Сергеем Карякиным, как и пять лет назад в матче за шахматную корону.

Но так ли удивителен этот результат? 23-летний Дуда сейчас занимает 18-ю строчку в мировом рейтинг-листе и лишь штурмует элиту, но год назад он сделал именно то, что два сезона не удавалось всем шахматным великанам современной эпохи.

Поляк прервал великую серию Магнуса

На пике своего могущества чемпион мира из Норвегии выдал поразительную беспроигрышную серию – 125 партий в классику без поражений! 2 года, 2 месяца и 10 дней, полтора десятка турниров с сильнейшими шахматистами мира. В этот момент рейтинг норвежца вновь пополз к отметке 2900, казалось, что новый удивительный рекорд не за горами. И даже на горизонте не было видно игрока, который мог бы затмить славу скандинавского гения чёрно-белой игры.

Но всё закончилось на домашнем для Карлсена супертурнире в Ставангере — 2020, первом элитном смотре после длительной пандемийной паузы. Стремясь к победе, Магнус пожертвовал Ян-Кшиштофу фигуру, а потом и ладью, но молодой польский игрок все чётко посчитал, отбился и победил! Похоже, что карантин серьёзно ударил по мотивации Магнуса, или он просто устал от бесконечных интернет-турниров. В Норвегии тогда Карлсен занял первое место лишь ввиду особенностей формулы (при ничьей игрался «армагеддон», определявший победителя), причём в последнем туре норвежец проиграл ещё и Левону Ароняну.

Дальше был провальный для чемпиона мира Вейк-ан-Зее-2021 – сокрушительное поражение от Андрея Есипенко, множество ничьих и лишь скромное, шестое место. Не удивляйтесь, что тогда победа молодого российского гроссмейстера вызвала такой фурор (да и Дуда после победы над Магнусом в Ставангере сразу стал котироваться очень высоко в глазах специалистов) – проигрывают действующие чемпионы мира крайне редко.

Есть даже так называемый «Клуб Михаила Чигорина» (по аналогии с хоккейным клубом Всеволода Боброва и футбольными аналогами), в котором всего 112 участников. Стольким сильным шахматистам (встречи между собой не в счёт) за 132 года проигрывали шестнадцать суперигроков, владевших большой шахматной короной (глава клуба известный шахматный статистик Виталий Гниренко не учитывает результаты чемпионов мира ФИДЕ Анатолия Карпова, Александра Халифмана, Руслана Пономарева, Рустама Касымжанова и Веселина Топалова в период раскола шахматного мира 1993-2005 гг.). В среднем – одно поражение чемпиона в год.

Ян-Кшиштоф Дуда и Магнус Карлсен Фото: twitter.com/FIDE_chess

Карлсен замутил воду, но зевнул

Словом, в Сочи Магнус Карлсен приехал после затянувшейся серии относительных неудач в классических шахматах (в Вейк-ан-Зее-2020 он стал вторым без поражений, но при этом на целых два очка отстал от Фабиано Каруаны). Результаты 2:0 против Саши Мартиновича, Арьяна Тари и Этьена Бакро не должны вводить в заблуждение: в целом ряде этих поединков норвежец вырывал победу у своих отчаянно сопротивлявшихся соперников на последних метрах дистанции. В матчах же с игроками 2700+ Радославом Войташеком и Андреем Есипенко Карлсену удалось победить лишь в ожесточённой игре на тай-брейке.

С Дудой Магнус тоже сыграл в классику 1:1, а дополнительные партии принесли норвежцу сплошные разочарования. Во второй из быстрых партий он полностью проиграл сопернику из Польши стратегическое сражение, остался с кучей слабых пешек, зафиксированных на полях цвета слона Карлсена (что вообще совсем не свойственно для творчества скандинава). В цейтноте Магнус замутил воду, однако тут же сам поспешил и зевнул решающий перевод слона соперника, который и обеспечил гибель всех пешек норвежца!

Представляю, как пристально следит сейчас за событиями в Сочи российский претендент Ян Непомнящий! Уже совсем скоро Яну играть матч на первенство мира с Карлсеном в Дубае, и финиш марафона на Кубке мира наверняка прибавил Непомнящему оптимизма. Но расслабляться нельзя. В своё время перед защитой своего звания в 1984 году легендарный Анатолий Карпов взял и проиграл в первом туре открытого чемпионата ФРГ местному шахматисту Вольфраму Хартману (не путать с Элизабет Хармон) с рейтингом всего лишь 2290 – уровень мастера ФИДЕ!

Триумфально крушащий тогда всех направо и налево горячий, молодой претендент Гарри Каспаров по воспоминаниям некоторых участников той великой битвы решил после этого, что легко одолеет чемпиона. И безлимитный матч на первенство мира начался для бакинца с кошмарных 0:5…

Возвращение Министра обороны

Тем временем в другом полуфинале в очередной раз продемонстрировал блестящую игру Сергей Карякин. В схватке с явно играющим «турнир жизни» россиянином Владимиром Федосеевым Карякин победил со счетом 1,5:0,5 и обеспечил участие в турнире претендентов. Напомню, что в 2015 году Сергей после невероятной гонки с Фабиано Каруаной, увенчавшейся красивой победой над главным конкурентом в последнем туре, выиграл претендентский турнир и вышел на матч с Магнусом Карлсеном (6:6, 3:1 на тай-брейке в пользу норвежца), а в претендентском турнире 2018 года разделил 2-3-е места с Шахрияром Мамедьяровым и на очко отстал от Каруаны.

Во второй встрече с Федосеевым петербуржец оказался очень хорошо готов по дебюту, но хватило лишь одной ошибочки, и Карякин бросил пешку на прорыв, потом вторгся конём в расположение чёрных, и оказалось, что все осложнения складываются в его пользу.

Сергей Карякин Фото: Размер изображения меньше 1350 x 900 px

В итоге Сергей Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда забронировали себе место в турнире претендентов, где ещё сыграет проигравший в матче Карлсен – Непомнящий и Теймур Раджабов, которому президент ФИДЕ Аркадий Дворкович пообещал уайлд-кард (азербайджанский гроссмейстер, являясь обладателем прошлого Кубка мира, не поехал на претендентский турнир в Екатеринбург, опасаясь пандемии). Ещё три места будут разыгрываться в Гран-при ФИДЕ и большом открытом турнире Grand Swiss, а также одно место получит обладатель наивысшего рейтинга (сейчас на второй строчке после Магнуса Фабиано Каруана).

Финальный матч Кубка мира лишён отборочной интриги, но всегда проходит очень ярко и напряжённо – в конце должен остаться только один! Некогда Сергей Карякин выиграл финальный бой, проиграв первые две партии Петру Свидлеру. Сейчас же времени на раскачку уже нет, финал состоит из двух партий, а напротив сидит молодой и очень амбициозный соперник. Карякину очень важно победить сейчас, чтобы публика, избалованная в последнее время успехами других российских молодых героев, по-настоящему вспомнила и поверила в того самого Министра обороны, с защитными редутами которого в нью-йоркском матче ничего не мог поделать чемпион мира в зените своего могущества.

В утешительном матче за третье место Владимир Федосеев сразится с Магнусом Карлсеном. Представляю, каких мук норвежцу, всегда борющемуся только за место под номером 1, стоит заставить играть с себя с полной отдачей в такой ситуации. Поэтому, на самом деле, шансы Федосеева тут нельзя недооценивать. И если он победит, то даже со своей бронзовой наградой сделает широкий шаг в шахматную историю!