Магнус Карлсен – вне зачёта. Смогут ли россияне остановить чемпиона на Кубке мира в Сочи?

В России, в Красной Поляне стартовал Кубок мира по шахматам – центральное соревнование отборочного цикла к очередному матчу на первенство мира. Как вы уже знаете, в конце этого года чемпион мира норвежец Магнус Карлсен будет защищать титул в эпической битве против исторического соперника – россиянина Яна Непомнящего. Но чёрно-белый мир не стоит на месте, и остальные ведущие гроссмейстеры уже спят и видят чемпионский матч 2023 года.
Естественно, Ян сейчас с тренерами готовится к шансу всей своей жизни и в Сочи не приехал. А вот Магнус прилетел – он сам не может отобраться к матчу с собой, но, согласно положению, имеет право сыграть вне зачёта, чтобы проверить таким образом свою форму.
Борьба стартовала с квалификационного раунда, после которого состоялись матчи 1/64 финала. Сейчас в борьбе остались 64 игрока, среди которых полно звезд мировых шахмат. Путевки в турнир претендентов получат два финалиста Кубка мира.
Параллельно с мужчинами свой отбор в Сочи играют и женщины.
Вывели из зала
Турнир начался с очередных потрясений, связанных с коронавирусом. Например, прямо во время тура из зала вывели соперника претендента в матче 2018 года американца Фабиано Каруаны. Оказалось, что у индонезийца Мегаранто Сусанто положительный тест на коронавирус. Следом турнир покинули другие члены делегации этой восточной страны.
Из-за респираторного заболевания не смог приступить к игре пятый номер мирового рейтинга Левон Аронян из Армении.
Наконец, не обошлось и без чисто шахматных неожиданностей. Американец кубинского происхождения Леньер Домингес и один из главных вундеркиндов современных шахмат иранец Алиреза Фируджа, выступающий за Францию, потерпели неожиданные поражения.
Брутальный армагеддон
Нокаут в шахматах значительно более короткий и жёсткий, нежели в условном большом теннисе. Играют всего две партии, и если вдруг в одной из них игрок в один ход грубо зевнул – отыграться шансов очень мало. При счёте 1:1 начинаются дополнительные партии, в которых контроль времени постепенно уменьшается. Сначала – по 25 минут. Если опять 1:1, то по 10, потом по пять и по три (с добавкой секунд на каждый ход, чтобы исключить грубую «рубку флага»). При абсолютном равенстве 4:4 играется достаточно брутальный армагеддон – белые получают 5 минут против 4 минут чёрных без добавления, но обязаны только побеждать.
В армагеддонах бывало даже такое, что после окончания кому-то из игроков требовалась медицинская помощь, а случалось, что и вся партия превращалась в скандал – фигуры во время мелькания рук гроссмейстеров рассыпались по доске, и побеждал тот, кто сумел вовремя переключить кнопку часов сопернику. Так произошло и в этот раз на женском Кубке во встрече белорусской шахматистки Ольги Баделько против представляющей Испанию Анны Матнадзе. Руки Баделько оказались быстрее – на её электронном циферблате остались доли секунды, а у Анны высветилось 0.00. Зрелище похлеще женского бокса!
Кто из россиян – среди фаворитов?
Итак, у мужчин борьбу за ценных трофей продолжают 64 игрока – по числу клеток на шахматной доске. Кто из российских грандов среди фаворитов и на кого главная надежда в борьбе с Магнусом Карлсеном? Даже учитывая, что чемпион мира играет вне зачета, просто претендует на выход в финал. Итак, отечественные болельщики могут надеяться на следующих бойцов:
- Александр Грищук (7-я позиция мирового рейтинга) – многократный победитель чемпионатов мира по блицу и мастер игры в дополнительных партиях с укороченным контролем;
- Сергей Карякин (14-я позиция мирового рейтинга, претендент на звание чемпиона мира 2016 года) – человек, который пять лет назад едва не сверг Карлсена, игрок без нервов и гроссмейстер, выигрывавший пару циклов назад аналогичное состязание;
- Дмитрий Андрейкин (24-я позиция мирового рейтинга) – финалист Кубка мира 2013 года и участник турнира претендентов. Карлсен не зря называл Андрейкина, ещё одного представителя звездного поколения — 1990, одним из самых опасных своих соперников. На чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве (2019) Дмитрий уверенно обыграл Магнуса, да и в нокаутах он обычно играет хорошо;
- Никита Витюгов (25-я позиция мирового рейтинга) – петербургский гроссмейстер блистал в Кубке мира 2019 года, и лишь невероятное, трагическое поражение от китайца Юй Яньи не позволило ему пройти в полуфинал;
- Андрей Есипенко (27-я позиция мирового рейтинга) – уроженец Новочеркасска, симпатичный парень с ослепительной улыбкой стал главным ньюсмейкером 2021 года в шахматах и с ходу ворвался в мировую элиту, разгромив Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Выступление Есипенко на Кубке мира – одно из самых ожидаемых событий этого сезона;
- Даниил Дубов (28-я позиция мирового рейтинга) – чемпион мира по рапиду 2018 года, один из самых известных и в определенном смысле эпатажных гроссмейстеров современности. Дубов не только жертвует материал направо и налево, словно Михаил Таль, и тоже не раз обыгрывал в личных партиях Магнуса Карлсена, но и также дает резонансные интервью, в которых, например, достаточно резко и дискуссионно высказывается о различных современных политических деятелях. Выступление Дубова – это всегда больше, чем просто шахматы;
- Пётр Свидлер (29-я позиция мирового рейтинга) – обладатель Кубка мира 2011 года и один из выдающихся гроссмейстеров старшего поколения. Некогда именно Свидлер едва не преградил Магнусу путь к мировой короне, нокаутировав его в последнем туре соревнований претендентов в Лондоне.
Помимо всех перечисленных выше, несомненно, в числе фаворитов академик российских шахмат Евгений Томашевский (№34), молодые Владислав Артемьев (№37) и Владимир Федосеев (№42), ещё один сильный петербуржец Максим Матлаков (№48).
Справятся ли хозяева поля без Непомнящего, без ушедшего из больших шахмат Крамника? Дома и стены помогают, и как вы можете посмотреть – сильных россиян много.
Из иностранных игроков, помимо Карлсена, выделяются Фабиано Каруана (США, №2), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, №6), Аниш Гири (Нидерланды, №8), Максим Вашье-Лаграв (Франция, №16). Ряд известных шахматистов по известным причинам не доехали до Сочи, что даёт шансы проявить себя молодому поколению российских игроков. Ведь, по мнению многочисленных экспертов, именно сейчас в отечественных шахматах происходит смена поколений и выдвигаются новые ярчайшие звезды.
В 1/32 финала Магнус Карлсен играет против соотечественника Арьяна Тари, а дальше рядом с ним в сетке находятся Матлаков, Дубов, Есипенко и ещё один россиянин Владимир Малахов. Уже совсем скоро одному из игроков под триколором предстоит дать бой чемпиону мира! Пожелаем им удачи.
- 19 июля 2021
-
08:23
-
03:41
-
00:57
-
00:46
- 18 июля 2021
-
22:48
-
22:28
-
21:57
-
21:12
-
20:29
-
20:14
-
19:41
-
18:57
-
18:34
-
17:39
-
16:26
-
11:20
-
10:27
-
00:57
-
00:56
- 17 июля 2021
-
21:51
-
21:26
-
20:42
-
19:23
-
17:49
- 16 июля 2021
-
23:52
-
23:38
-
21:40
-
20:59
-
18:22
-
18:08
-
17:44
-
17:20
-
14:31
-
10:28
-
09:10