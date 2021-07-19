Магнус Карлсен – вне зачёта. Смогут ли россияне остановить чемпиона на Кубке мира в Сочи?

Победа на турнире в России – широкий шаг к чемпионскому матчу 2023 года. И целый ряд наших гроссмейстеров готов его сделать.

В России, в Красной Поляне стартовал Кубок мира по шахматам – центральное соревнование отборочного цикла к очередному матчу на первенство мира. Как вы уже знаете, в конце этого года чемпион мира норвежец Магнус Карлсен будет защищать титул в эпической битве против исторического соперника – россиянина Яна Непомнящего. Но чёрно-белый мир не стоит на месте, и остальные ведущие гроссмейстеры уже спят и видят чемпионский матч 2023 года.

Естественно, Ян сейчас с тренерами готовится к шансу всей своей жизни и в Сочи не приехал. А вот Магнус прилетел – он сам не может отобраться к матчу с собой, но, согласно положению, имеет право сыграть вне зачёта, чтобы проверить таким образом свою форму.

Борьба стартовала с квалификационного раунда, после которого состоялись матчи 1/64 финала. Сейчас в борьбе остались 64 игрока, среди которых полно звезд мировых шахмат. Путевки в турнир претендентов получат два финалиста Кубка мира.

Параллельно с мужчинами свой отбор в Сочи играют и женщины.

Вывели из зала

Турнир начался с очередных потрясений, связанных с коронавирусом. Например, прямо во время тура из зала вывели соперника претендента в матче 2018 года американца Фабиано Каруаны. Оказалось, что у индонезийца Мегаранто Сусанто положительный тест на коронавирус. Следом турнир покинули другие члены делегации этой восточной страны.

Из-за респираторного заболевания не смог приступить к игре пятый номер мирового рейтинга Левон Аронян из Армении.

Наконец, не обошлось и без чисто шахматных неожиданностей. Американец кубинского происхождения Леньер Домингес и один из главных вундеркиндов современных шахмат иранец Алиреза Фируджа, выступающий за Францию, потерпели неожиданные поражения.

Брутальный армагеддон

Нокаут в шахматах значительно более короткий и жёсткий, нежели в условном большом теннисе. Играют всего две партии, и если вдруг в одной из них игрок в один ход грубо зевнул – отыграться шансов очень мало. При счёте 1:1 начинаются дополнительные партии, в которых контроль времени постепенно уменьшается. Сначала – по 25 минут. Если опять 1:1, то по 10, потом по пять и по три (с добавкой секунд на каждый ход, чтобы исключить грубую «рубку флага»). При абсолютном равенстве 4:4 играется достаточно брутальный армагеддон – белые получают 5 минут против 4 минут чёрных без добавления, но обязаны только побеждать.

В армагеддонах бывало даже такое, что после окончания кому-то из игроков требовалась медицинская помощь, а случалось, что и вся партия превращалась в скандал – фигуры во время мелькания рук гроссмейстеров рассыпались по доске, и побеждал тот, кто сумел вовремя переключить кнопку часов сопернику. Так произошло и в этот раз на женском Кубке во встрече белорусской шахматистки Ольги Баделько против представляющей Испанию Анны Матнадзе. Руки Баделько оказались быстрее – на её электронном циферблате остались доли секунды, а у Анны высветилось 0.00. Зрелище похлеще женского бокса!

Кто из россиян – среди фаворитов?

Итак, у мужчин борьбу за ценных трофей продолжают 64 игрока – по числу клеток на шахматной доске. Кто из российских грандов среди фаворитов и на кого главная надежда в борьбе с Магнусом Карлсеном? Даже учитывая, что чемпион мира играет вне зачета, просто претендует на выход в финал. Итак, отечественные болельщики могут надеяться на следующих бойцов:

Александр Грищук (7-я позиция мирового рейтинга) – многократный победитель чемпионатов мира по блицу и мастер игры в дополнительных партиях с укороченным контролем;

Сергей Карякин (14-я позиция мирового рейтинга, претендент на звание чемпиона мира 2016 года) – человек, который пять лет назад едва не сверг Карлсена, игрок без нервов и гроссмейстер, выигрывавший пару циклов назад аналогичное состязание;

Дмитрий Андрейкин (24-я позиция мирового рейтинга) – финалист Кубка мира 2013 года и участник турнира претендентов. Карлсен не зря называл Андрейкина, ещё одного представителя звездного поколения — 1990, одним из самых опасных своих соперников. На чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве (2019) Дмитрий уверенно обыграл Магнуса, да и в нокаутах он обычно играет хорошо;

Никита Витюгов (25-я позиция мирового рейтинга) – петербургский гроссмейстер блистал в Кубке мира 2019 года, и лишь невероятное, трагическое поражение от китайца Юй Яньи не позволило ему пройти в полуфинал;

Андрей Есипенко (27-я позиция мирового рейтинга) – уроженец Новочеркасска, симпатичный парень с ослепительной улыбкой стал главным ньюсмейкером 2021 года в шахматах и с ходу ворвался в мировую элиту, разгромив Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Выступление Есипенко на Кубке мира – одно из самых ожидаемых событий этого сезона;

Даниил Дубов (28-я позиция мирового рейтинга) – чемпион мира по рапиду 2018 года, один из самых известных и в определенном смысле эпатажных гроссмейстеров современности. Дубов не только жертвует материал направо и налево, словно Михаил Таль, и тоже не раз обыгрывал в личных партиях Магнуса Карлсена, но и также дает резонансные интервью, в которых, например, достаточно резко и дискуссионно высказывается о различных современных политических деятелях. Выступление Дубова – это всегда больше, чем просто шахматы;

Пётр Свидлер (29-я позиция мирового рейтинга) – обладатель Кубка мира 2011 года и один из выдающихся гроссмейстеров старшего поколения. Некогда именно Свидлер едва не преградил Магнусу путь к мировой короне, нокаутировав его в последнем туре соревнований претендентов в Лондоне.

Помимо всех перечисленных выше, несомненно, в числе фаворитов академик российских шахмат Евгений Томашевский (№34), молодые Владислав Артемьев (№37) и Владимир Федосеев (№42), ещё один сильный петербуржец Максим Матлаков (№48).

Справятся ли хозяева поля без Непомнящего, без ушедшего из больших шахмат Крамника? Дома и стены помогают, и как вы можете посмотреть – сильных россиян много.

Из иностранных игроков, помимо Карлсена, выделяются Фабиано Каруана (США, №2), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, №6), Аниш Гири (Нидерланды, №8), Максим Вашье-Лаграв (Франция, №16). Ряд известных шахматистов по известным причинам не доехали до Сочи, что даёт шансы проявить себя молодому поколению российских игроков. Ведь, по мнению многочисленных экспертов, именно сейчас в отечественных шахматах происходит смена поколений и выдвигаются новые ярчайшие звезды.

В 1/32 финала Магнус Карлсен играет против соотечественника Арьяна Тари, а дальше рядом с ним в сетке находятся Матлаков, Дубов, Есипенко и ещё один россиянин Владимир Малахов. Уже совсем скоро одному из игроков под триколором предстоит дать бой чемпиону мира! Пожелаем им удачи.