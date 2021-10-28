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Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021: онлайн-трансляция финалов Авериных с булавами и лентой, 28 октября

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Аверины обойдутся без ошибок? LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Самое интересное во второй день ЧМ-2021 в онлайн-трансляции: результаты российских гимнасток, видео выступлений.
Полное расписание ЧМ по художественной гимнастике - 2021
Чемпионат мира по художественной гимнастике - 2021. Медальный зачёт

В четверг, 28 октября, во второй день чемпионата мира по художественной гимнастике — 2021 в Китакюсю определятся призёры в упражнениях с булавами и лентой. В первый день россиянка Дина Аверина с высочайшими оценками победила в упражнениях с обручем и мячом. Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что это заслуженные оценки, которые пришли через кропотливую работу.

Главный вопрос второго дня — сумеет ли Дина собрать всё золото в отдельных предметах или соперницы вмешаются? В первую очередь её сестра Арина, которая в первый день уронила обруч и неидеально сделала свой сложнейший мяч. Финалы начнутся в 13:15 мск.

Live Андрей Шитихин

До финалов сегодняшнего дня ещё далеко. Пока можно вспомнить о том, что было в Китакюсю вчера: два золота Дины, потеря обруча и серебро с мячом Арины.

Это просто космос! Дина Аверина завоевала два золота ЧМ-2021 с шикарными оценками Это просто космос! Дина Аверина завоевала два золота ЧМ-2021 с шикарными оценками
07:14 Андрей Шитихин

Доброе утро, уважаемые болельщики. На чемпионате мира в Китакюсю завершилась квалификация в упражнениях с булавами и лентой. Дина и Арина Аверины показали лучшие результаты.

Дина за булавы получила 28,450 балла, за ленту – 23,800. Упражнение с булавами Дина показала под новое музыкальное сопровождение. Теперь она выступает под композицию РуПола «Call Me Mother». Оценка Арины за булавы – 27,950, за ленту – 23,600.

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