Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Аверины обойдутся без ошибок? LIVE

В четверг, 28 октября, во второй день чемпионата мира по художественной гимнастике — 2021 в Китакюсю определятся призёры в упражнениях с булавами и лентой. В первый день россиянка Дина Аверина с высочайшими оценками победила в упражнениях с обручем и мячом. Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что это заслуженные оценки, которые пришли через кропотливую работу.
Главный вопрос второго дня — сумеет ли Дина собрать всё золото в отдельных предметах или соперницы вмешаются? В первую очередь её сестра Арина, которая в первый день уронила обруч и неидеально сделала свой сложнейший мяч. Финалы начнутся в 13:15 мск.
До финалов сегодняшнего дня ещё далеко. Пока можно вспомнить о том, что было в Китакюсю вчера: два золота Дины, потеря обруча и серебро с мячом Арины.
Доброе утро, уважаемые болельщики. На чемпионате мира в Китакюсю завершилась квалификация в упражнениях с булавами и лентой. Дина и Арина Аверины показали лучшие результаты.
Дина за булавы получила 28,450 балла, за ленту – 23,800. Упражнение с булавами Дина показала под новое музыкальное сопровождение. Теперь она выступает под композицию РуПола «Call Me Mother». Оценка Арины за булавы – 27,950, за ленту – 23,600.
- 28 октября 2021
-
07:36
-
07:32
- 27 октября 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:49
-
19:11
-
18:54
-
18:35
-
18:18
-
18:04
-
16:32
-
16:15
-
15:59
-
15:56
-
15:39
-
15:37
-
15:36
-
15:23
-
14:47
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:53
-
13:42
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:11
-
10:59
-
09:57
-
09:22