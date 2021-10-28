Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Аверины обойдутся без ошибок? LIVE

Самое интересное во второй день ЧМ-2021 в онлайн-трансляции: результаты российских гимнасток, видео выступлений.

В четверг, 28 октября, во второй день чемпионата мира по художественной гимнастике — 2021 в Китакюсю определятся призёры в упражнениях с булавами и лентой. В первый день россиянка Дина Аверина с высочайшими оценками победила в упражнениях с обручем и мячом. Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что это заслуженные оценки, которые пришли через кропотливую работу.

Главный вопрос второго дня — сумеет ли Дина собрать всё золото в отдельных предметах или соперницы вмешаются? В первую очередь её сестра Арина, которая в первый день уронила обруч и неидеально сделала свой сложнейший мяч. Финалы начнутся в 13:15 мск.