«На то и игра называется — дурак!» Как великий Анатолий Карпов увлекался азартными играми

12-й чемпион мира по шахматам был хорош и за карточным столом. Однажды даже раскрыл обман Жириновского и легко его обыграл.

Часто говорят, что талантливый человек талантлив во всём. И к великим чемпионам это зачастую тоже относится. Взять, например, Анатолия Карпова – 12-го чемпиона мира по шахматам. Он всегда справедливо считался большим мастером не только в мире чёрно-белых фигур, но и блестяще чувствовал нюансы различных азартных игр, а карточных – в первую очередь.

Стоит отметить, что Карпов гнался не за Фортуной. Допустим, популярный в наши дни покер легендарный чемпион мира не жаловал. «Мне нравятся игры, где есть стратегия, такие игры, как покер, меня не интересуют– в них есть понимание, а стратегии нет», – говорил Карпов о своих увлечениях.

Не стал чемпионом из-за пристрастия к картам

Всё началось давным-давно в далеком Златоусте – родном городе Анатолия. Челябинская шахматная школа считалась тогда одной из сильнейших в СССР, и её сборная команда часто ездила на поезде к соседям. Это были сплошь взрослые пацаны, среди которых затесался щуплый мальчуган по фамилии Карпов. Родители будущего чемпиона работали с утра до вечера, и юный талант, взрослеющий не по годам, ездил с земляками один.

А что делать в поезде? Конечно, играть в карты! Иногда на щелбаны, а иногда на кон ставились даже талоны с суточными. Так что бороться и считать расклады приходилось серьёзно, а то имелся риск весь турнир голодать!

Анатолий Карпов вспоминал, что уже в семь лет знал правила всех популярных карточных игр того времени. Здорово понимал стратегию достаточно сложного «кинга», но, если надо – мог играть и в «дурака» или даже «пьяницу». А через несколько лет освоился так, что постоянно обыгрывал старших товарищей.

Позднее семья Карповых переехала в Тулу, а после триумфа Анатолия на чемпионате СССР среди юношей известный шахматный организатор и менеджер (хоть в Советском Союзе такого слова не существовало) Александр Бах переманил восходящую звезду в Москву. В МГУ профессура приняла гения мудрой игры в штыки и поблажек в обучении не давала, поэтому Карпову пришлось переводиться в Ленинград. Там у Баха было всё схвачено – и учился Анатолий отлично, и к нему сразу приставили блестящего тренера Семёна Фурмана. Заядлого картёжника и человека, много лет работавшего с Виктором Корчным. Фурман и познакомил будущих исторических соперников.

Семён Абрамович обожал набиравшие бешеную популярность в СССР белот и деберц. Любил играть и в преферанс, и даже в куда более редкий бридж. Сам Карпов как-то жаловался, что однажды из-за пристрастия тренера к картам он не стал уже победителем чемпионата страны. Тогда ураганный темп набрал гроссмейстер Владимир Савон, а Фурман как раз очень поверхностно проанализировал отложенную партию Карпова против главного конкурента, потому что играл в карты всю ночь и лёг спать только под утро.

Анатолий Карпов Фото: РИА Новости

«А вдруг я его и в шахматы смогу победить?»

В 60-е и 70-е чемпионаты страны, да и другие элитные турниры длились очень долго. Два десятка участников играли по кругу, были дни доигрывания и выходные – не меньше месяца! Кто-то выпивал, чтобы развеяться, кто-то крутил романы с местными девушками, а кто-то азартно резался в карты. Карпов относился как раз к третьей категории. Он часто сражался с Фурманом в паре, но меру знал – шахматы всегда находились на первом месте. Хотя гроссмейстер Иосиф Дорфман, сам большой специалист по карточным играм и секундант Гарри Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата».) в противостоянии с Карповым, рассказывал, что однажды бился с 12-м чемпионом мира до первых петухов!

Дорфман вел, Карпов догонял, но сравнять счёт никак не мог. Уже за полночь Иосиф предложил разойтись, но его соперник отклонил это предложение – мол, ведёшь совсем немного и «соскакивать» просто неспортивно, ведь надо же выяснить, кто из советских шахматно-карточных профи лучший!

В итоге, когда уже рассвело, львовский гроссмейстер ничего не соображал, жутко хотел спать и обрадовался, когда счёт на табло наконец стал равным. Партнёры буквально расползлись от усталости отсыпаться перед шахматными баталиями, и только спустя годы Анатолий Евгеньевич признался Иосифу: «Представляешь, ты бы меня в карты обыграл, а потом задумался – может, я его и в шахматы могу победить?! Я не мог тогда такого допустить, извини».

Конечно, при всём этом Фурман всегда оставался катализатором карточного процесса. К слову, его любимая ученица гроссмейстер Ирина Левитина, которая, в отличие от Карпова, титула чемпионки мира не добилась, потому что проиграла матч за корону Майе Чибурданидзе, в бридж стала четырёхкратной чемпионкой мира! В какой-то момент Карпов был вынужден поставить перед тренером вопрос ребром: «Либо вы занимаетесь со мной шахматами, либо играете с Ириной в карты!» Семёну Абрамовичу скрепя сердце пришлось выбрать первое и отказаться от работы со своей любимицей.

Кстати, до разрыва Корчного с Карповым перед финальным матчем претендентов 1974 года лучшие гроссмейстеры СССР часто играли не только тренировочные партии в шахматы, но и проводили свободное время за картами. Виктор Львович, в отличие от шахмат, в карточные игры играл очень азартно, но не сильно. Блестящий тактик за доской, в картах почему-то зачастую забывал, что у кого осталось на руках, просчитывался, часто принимал необдуманные решения. Но поражения от Карпова, когда туз бьёт даму, принимал куда менее болезненно, нежели шахматные туше!

Анатолий Карпов Фото: РИА Новости

Проверка от Жириновского за карточным столом

Кроме карт, Анатолий Карпов очень любил бильярд – это ведь не только досуг, но и поддержание спортивной формы. И когда Фурман умер, бильярд начал потихоньку выходить на первое место. И, например, известный журналист Евгений Гик всерьёз утверждал, что в великой серии Каспаров* – Карпов во время одного из заграничных матчей Анатолий Евгеньевич потерпел итоговое поражение из-за того, что слишком увлёкся снукером! И, стало быть, гонял шарики по столу день и ночь, пока соперник анализировал отложенные позиции.

А потом Советский Союз распался, и настали 90-е годы, когда в карты можно уже стало играть открыто, а в Москве на каждом углу открывалось казино. И тут Анатолий Карпов, которому оставались последние годы на шахматном Олимпе, неожиданно вспомнил о своей детской страсти. Отличился на крупном российском турнире по белоту и дошёл до финала показательного турнира звёзд в дурака, где на старт вышли известные публичные личности.

Интересно, что там одним из соперников Анатолия Карпова стал политик Владимир Жириновский, который собирался обмануть шахматного чемпиона – в каждый из рукавов спрятал по тузу! Однако надуть Карпова не удалось, и, как только один из этих тузов лёг на стол, Анатолий Евгеньевич сразу подал протест. Впрочем, Владимир Вольфович ничуть не смутился и заявил: «Да это была проверка. Но на то и игра называется – дурак!» В итоге, когда распорядитель турнира унёс лишних тузов, шахматист взял верх над политиком.

Но стоит отметить, что Карпов, отвечая на вопрос об игре в карты на деньги, ответил, что его интересует не азарт, а логика и выработка стратегии.

«С меня достаточно того, что я в шахматы играю на деньги. Через игру на деньги легко можно и друзей потерять. Видел, как осложнялись отношения даже у людей состоятельных – проигрывать тяжело. И потом я люблю не азартные, а логические игры. Интересен сам процесс – выработать стратегию, оказать сопротивление после плохой сдачи», – рассказывал Карпов в 2003-м.

Интересно, что, помирившись в нулевые со своими главными врагами – Каспаровым* и Корчным, Карпов часто проводил с ними вечера за карточным столом. И оказывался сильнее того, кто сверг его с шахматного престола.