«Я хочу попросить прощения». Российский лыжник извинился перед Большуновым

Одним из самых сильных моментов мужской эстафеты на «Чемпионских высотах» в Малиновке стал монолог великолепного спринтера Александра Терентьева, выступление которого на первом этапе лишило Александра Большунова и всю команду Архангельской области малейших шансов на медали. Шведские лыжницы в аналогичной ситуации на чемпионате мира в Планице начали искать виновных. Терентьев этого делать не стал.

В Сыктывкаре во время этапа Кубка России мы говорили с Сашей Терентьевым о том, что он уже окончательно переквалифицировался в спринтера, хотя в юниорах и молодёжи бегал все гонки и очень здорово выглядел на дистанциях. Тогда Саша сказал, что очень жалеет, что на российских стартах у мужчин нет дистанции 10 км классикой, потому что ему очень хочется попробовать зарубиться на ней с профильными дистанционщиками и универсалами, ведь он столько работы для этого сделал.

В Малиновке у Терентьева такая возможность появилась. Но в том состоянии, в котором сейчас находится подопечный Юрия Бородавко, он едва добрался до финиша, уступив более двух минут. Большунов даже глазам своим не верил, постоянно глядя на табло. Я не собирался даже пытаться остановить Терентьева после этапа – двукратному бронзовому призёру Пекина явно было не до общения.

Александр пришёл пообщаться сам и попросил прощения за такое выступление. Не так много спортсменов готовы признать свою вину в неудаче. Ещё меньше готовы сделать это публично. И единицы могут сделать это, выйдя к журналисту сразу финиша. Терентьев, мощный и статный лыжник, который не боится никого на трассе и за её пределами, сделал это, с трудом подбирая нужные слова.

«Я специально пришёл, чтобы сказать то, что я сейчас скажу. Мне бы хотелось извиниться перед всеми болельщиками, перед Архангельской областью, в особенности перед Саньком Большуновым за то, что сегодня гонка получилась такой.

Я не знаю, что случилось. Летом сделали большой объём, много тренировались, надеялись, что в дистанционных гонках в этом году получится лучше, чем в прошлом. Но пока никакого прогресса, только какой-то маленький регресс идёт, всё хуже и хуже. Когда плохая гонка, уже и лыжи не такие быстрые, и уже сам не такой быстрый, и трасса начинает казаться не такой.

Мне за себя стыдно, что так получается. Даже не знаю, что дальше. Пока даже нет желания тренироваться. От гонки к гонке мне становится хуже, хотя должно быть наоборот. Сейчас эмоции очень негативные», — сказал Александр.

После своего фантастического этапа Александр Большунов, когда я сказал ему про слова Терентьева, всё же пожурил партнёра: «Я хочу его поругать. Он не мог столько проиграть, просто, видимо, он так отнёсся к этой гонке. Такой проигрыш — это очень много».

Но, кажется, Большунов всё-таки переоценил возможности Терентьева в его нынешнем состоянии.

Впрочем, трёхкратный олимпийский чемпион говорил не с яростью или недовольством, а шутил. Он предложил вручать медали за лучшие этапы в эстафетах. «Да у него этих медалей уже столько, что складывать некуда, наверное. Пусть другим даст медали пособирать», — отшутился Артём Мальцев.

Самым грустным по итогам эстафеты был именно Терентьев. Но через такие моменты, наверное, проходят все. Наверняка, на чемпионате России в Тюмени он будет совершенно в другом состоянии.