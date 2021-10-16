«Это была белая публика!» Как Серену освистали в Индиан-Уэллсе и заподозрили в договорняке

Много лет американка Серена Уильямс отказывалась выступать на престижном турнире в Индиан-Уэллсе. И всё из-за того, что в 2001 году публика её освистала. За что? Расскажем в нашем материале.

В истории Индиан-Уэллса есть несколько теннисисток, которые выиграли это соревнование дважды. В их числе россиянка Мария Шарапова, словачка Даниэла Гантухова, белоруска Виктория Азаренко, а также американка Серена Уильямс. Первый титул на калифорнийских кортах Серена завоевала в 1999 году, когда ей было 17 лет и 5 месяцев. Тогда она и вся её многочисленная семья были счастливы, Серена с удовольствием общалась с журналистами, раздавала автографы и слова благодарности в адрес публики. Однако спустя два года всё изменилось – Серена рыдала в этот раз не от счастья, а от обиды.

Турнир в Индиан-Уэллсе 2001 года день за днём шёл своим чередом и ничто не предвещало развития бурного скандала. В 1/4 финала вышли три американки – сёстры Уильямс и Линдсей Дэвенпорт, россиянки Елена Дементьева и Елена Бовина, бельгийка Ким Клейстерс, итальянка Сильвия Фарина-Элия и бывшая тогда первой ракеткой мира Мартина Хингис из Швейцарии. Обе сестры Уильямс легко в двух сетах обыграли своих соперниц и вышли в 1/2 финала. Серена справилась с Дэвенпорт, а Винус победила Дементьеву. После этого американские сёстры вышли друг на друга. Зрители, собравшиеся на трибунах, находились в предвкушении ожесточённой борьбы молодых, но уже достаточно титулованных американских сестёр. Однако за несколько минут до начала встречи по стадиону объявили, что Винус не сыграет из-за травмы, и Серена выходит в финал без игры.

Реакция трибун оказалась весьма бурной. Зрители затопотали, засвистели, выражая таким образом своё возмущение. С одной стороны, им было обидно, что они лишились теннисного шоу, а с другой стороны, многие посчитали, что сёстры Уильямс просто договорились между собой, кто из них выйдет в финал. Масло в огонь подлила ещё и шутка, сказанная Еленой Дементьевой после поражения от Винус Уильямс. На вопрос журналиста, кто по мнению Дементьевой из сестёр Уильямс окажется победительницей полуфинала и выйдет в решающий матч, Елена сказала: «Думаю, это решит папа Ричард». В подтверждение своих предположений Дементьева вспомнила, как складывался финальный матч на турнире в Ки-Бискене-2000, где играли как раз сёстры Уильямс: «Все, кто видел ту игру, долго будут с улыбкой вспоминать представление, устроенное Винус и Сереной».

Серену Уильямс, вышедшую на финал с бельгийкой Ким Клейстерс, публика встретила с негодованием – её освистывали с первого момента выхода на корт, бурно радовались каждой её ошибке. И наоборот – все победные мячи Клейстерс зрители встречали с восторгом. Это была настоящая обструкция! Досталось и папе Ричарду со старшей из сестёр Винус. Когда они шли к трибуне в ложу гостей Серены, публика загалдела и засвистела. В этот момент не было заметно, чтобы Винус испытывала какие-то проблемы со здоровьем – она не хромала, и на её колене не было даже повязки. Ричард Уильямс в ответ на возмущение трибун показал всем известный жест Black Power («власть темнокожих») — поднятый вверх сжатый кулак.

Тем не менее, несмотря на поддержку трибун в адрес Клейстерс, в том финале победила Серена. Причём во время церемонии награждения зрители продолжали освистывать Серену и недовольно гудеть всякий раз, когда произносили её имя. Ричард Уильямс сразу же заявил, что реакция зрителей – это проявление расизма белых людей: «Тайное желание этих белых людей в Индиан-Уэллсе во время финала вырвалось наружу. Они кричали, чтобы мы держались подальше отсюда, что они не хотят видеть нас здесь». Интересно, что никто из официальных лиц соревнования не подтвердил, что такие выкрики имели место.

Сначала сёстры Уильямс особо не обсуждали эту тему и не вспоминали то, что произошло в Индиан-Уэллсе. Однако по ходу сезона-2001 они стали говорить о том, что не будут больше выступать на калифорнийском соревновании из-за расистских выкриков публики. Причём, когда в 2009 году этот турнир стал обязательным соревнованием, Серена в своей автобиографической книге написала, что никогда не вернётся на эти корты, даже если её будут штрафовать на миллион долларов за каждый пропуск турнира. В итоге американка бойкотировала турнир и вернулась в Индиан-Уэллс лишь спустя 14 лет – в 2015 году.

События 2001 года произвели на Серену огромное впечатление. Она несколько раз в различных интервью рассказывала о своих ощущениях и каждый раз объясняла поведение зрителей ничем иным, как проявлением расизма: «Я была подростком, а зрители меня освистывали. Это была белая публика! Да и в центре города в основном все были белые. Мне же, как темнокожей женщине, было нелегко. Когда я вышла на корт, зрители начали освистывать меня. Мне удалось одержать победу, но кто хотел бы вернуться на этот турнир после такого? Мне нужно было время, чтобы подумать. Я вернулась туда в 2015 году и увидела новое поколение людей. Там были дети, которые никогда раньше не видели моей игры. Тогда я подумала: «Просто невероятно, что у меня получилась столь долгая карьера».

Почему же всё-таки Серена передумала и прекратила бойкот Индиан-Уэллса? По словам американки, на примирение с организаторами турнира её вдохновил просмотр фильма про Нельсона Манделу. Перед первым своим появлением на кортах калифорнийского турнира после бойкота Серена даже написала большую статью для журнала «Тайм», где попыталась объяснить своё отношение ко всему случившемуся. Впрочем, успеха в Индиан-Уэллсе сёстры Уильямс больше не снискали. Был шанс у Серены в 2016 году стать единственной в истории трёхкратной чемпионкой Индиан-Уэллса, но она уступила в финале Виктории Азаренко.