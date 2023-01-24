Рыбакина vs Остапенко! Битва чемпионок ТБШ. Матчи 1/4 финала на АО-2023. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня Australian Open – 2023. Во вторник начнутся четвертьфиналы в одиночном разряде. Борьбу за места в полуфиналах поведут представители верхних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Карен Хачанов, противостоять которому будет американец Себастьян Корда, ранее уже выбивший из сетки Даниила Медведева. В другой паре сразятся грек Стефанос Циципас и чех Иржи Легечка. У женщин особый интерес вызывает противостояние Елены Рыбакиной и Елены Остапенко – двух бывших чемпионок ТБШ. Также сыграет единственная оставшаяся в сетке чемпионка Australian Open — Виктория Азаренко. Все подробности – в нашем онлайне!
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Вот так выглядит расписание вторника, 24 января. В этот день пройдут 4 четвертьфинала из верхних половин сеток. Все они уместились на одном корте. Завершился парный матч на ЦК. Впереди четыре одиночки.
4:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 17)
6:00. Карен Хачанов (Россия, 18) — Себастьян Корда (США, 29)
11:00. Джессика Пегула (США, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 24)
далее. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Иржи Легечка (Чехия)
Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.
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