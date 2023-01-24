Рыбакина vs Остапенко! Битва чемпионок ТБШ. Матчи 1/4 финала на АО-2023. LIVE!

Во вторник проведут сражения за места в полуфиналах теннисисты из верхних половин сеток. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня Australian Open – 2023. Во вторник начнутся четвертьфиналы в одиночном разряде. Борьбу за места в полуфиналах поведут представители верхних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Карен Хачанов, противостоять которому будет американец Себастьян Корда, ранее уже выбивший из сетки Даниила Медведева. В другой паре сразятся грек Стефанос Циципас и чех Иржи Легечка. У женщин особый интерес вызывает противостояние Елены Рыбакиной и Елены Остапенко – двух бывших чемпионок ТБШ. Также сыграет единственная оставшаяся в сетке чемпионка Australian Open — Виктория Азаренко. Все подробности – в нашем онлайне!