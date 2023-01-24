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Матчи Хачанова, Циципаса, Рыбакиной: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Рыбакина vs Остапенко! Битва чемпионок ТБШ. Матчи 1/4 финала на АО-2023. LIVE!
Даниил Сальников
Матчи Хачанова, Циципаса, Рыбакиной
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Во вторник проведут сражения за места в полуфиналах теннисисты из верхних половин сеток. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня Australian Open – 2023. Во вторник начнутся четвертьфиналы в одиночном разряде. Борьбу за места в полуфиналах поведут представители верхних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Карен Хачанов, противостоять которому будет американец Себастьян Корда, ранее уже выбивший из сетки Даниила Медведева. В другой паре сразятся грек Стефанос Циципас и чех Иржи Легечка. У женщин особый интерес вызывает противостояние Елены Рыбакиной и Елены Остапенко – двух бывших чемпионок ТБШ. Также сыграет единственная оставшаяся в сетке чемпионка Australian Open — Виктория Азаренко. Все подробности – в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open – 2023. Женская сетка
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 06:00 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Себастьян Корда
31
США
Себастьян Корда
С. Корда
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 12:30 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Иржи Легечка
71
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 04:45 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 11:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Live Даниил Сальников

Вот так выглядит расписание вторника, 24 января. В этот день пройдут 4 четвертьфинала из верхних половин сеток. Все они уместились на одном корте. Завершился парный матч на ЦК. Впереди четыре одиночки.

Rod Laver Arena
4:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 17)
6:00. Карен Хачанов (Россия, 18) — Себастьян Корда (США, 29)
11:00. Джессика Пегула (США, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 24)
далее. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Иржи Легечка (Чехия)
04:32 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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