5 избранных матчей пятницы: Джокович в борьбе за финал «РГ» и шанс «Флориды» на перелом

Посмотреть все события 9 июня в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- ⚽️ 00:00: Италия – Южная Корея, чемпионат мира U20, полуфинал
- ⚽️ 3:00: «Фламенго» — «Расинг», Кубок Либертадорес, 5-й тур
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, Кубок Стэнли, финальная серия, третья игра
- 🎾 15:45*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
- 🎾 18:30*: Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александр Зверев (Германия, 22), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
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⚽️ 00:00: Италия – Южная Корея, чемпионат мира U20, полуфинал
Интрига: кто из команд получит шанс выиграть молодёжный чемпионат мира впервые?
Молодёжный чемпионат мира 2023 года в Аргентине – турнир сенсаций. До полуфинала не дошла целая группа фаворитов: сами хозяева – аргентинцы, а также Бразилия, Англия и Франция. Италия и Южная Корея не входили в чисто главных претендентов на трофей, но теперь кто-то один из них сыграет в финале. Итальянцы в 2017-м завоевали бронзу на МЧМ, корейцы спустя два года взяли серебро, уступив в финале Украине. Теперь у обеих сборных появился шанс превзойти свои лучшие достижения и впервые выиграть золото. По ходу плей-офф Италия уже отправила домой Англию и Колумбию, а Южная Корея – Эквадор и Нигерию. Теперь командам предстоит ещё одна сложнейшая встреча.
Италия — Южная Корея
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
⚽️ 3:00: «Фламенго» — «Расинг», Кубок Либертадорес, 5-й тур
Интрига: встреча двух топ-клубов Южной Америки в главном турнире континента
Крутая встреча ждёт нас в Южной Америке. «Фламенго», забиравший Кубок Либертадорес последние два года, примет дома аргентинский «Расинг». Клуб из Авельянеды побеждал в турнире всего один раз – в 1967-м. В текущем розыгрыше команда настроена серьёзно: после четырёх туров группового этапа «Расинг» опережает «Фламенго» на пять очков. Если аргентинцы не проиграют, то обеспечат себе первое место в группе. А «Фламенго», если уступит, рискует вообще не выйти из группы! В таком случае всё решится в последнем туре. Поэтому в предстоящем матче бразильцы обязаны включаться на 100%. Ожидается атакующий и красивый южноамериканский футбол.
«Фламенго» — «Расинг»
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, Кубок Стэнли, финальная серия, третья игра
Интрига: научится ли «Флорида» играть перед Бобровским?
«Флорида» во многом неожиданно отдала «Вегасу» два гостевых матча, причём второе поражение получилось разгромным. «Пантерз» плохо играли перед собственным вратарём и допустили много лишних ошибок на остальных участках площадки, чем соперник уверенно воспользовался. В результате финальная серия переезжает на территорию «пантер» при таких условиях, которые обязывают команду Сергея Бобровского побеждать. В противном случае отыграться будет почти невозможно.
«Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс»
Фото: John Locher/AP/ТАСС
🎾 15:45*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
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Интрига: кто выиграет «досрочный финал» и битву за первое место в рейтинге?
Лидер мирового рейтинга в полуфинале сойдётся с 22-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем. Многие уже поспешили назвать этот матч досрочным финалом, кто бы ни победил в этом поединке, его будут считать фаворитом решающего матча с победителем другой пары. Мотивировать игроков будет ещё и очный спор за звание первой ракетки мира. Если выиграет Алькарас — он останется лидером рейтинга, если сильнее окажется Джокович, то ему останется выиграть титул.
Карлос Алькарас — Новак Джокович
Фото: Denis Doyle/Getty Images
🎾 18:30*: Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александр Зверев (Германия, 22), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
*Важно: время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: повторит ли Рууд свой прошлогодний успех — второй год подряд выйдет в финал?
Для каждого из участников этого матча выход в финал ТБШ — уже знакомая ситуация. Каспер Рууд играл в решающих матчах «Ролан Гаррос» и US Open — 2022, а Александр Зверев — на Открытом чемпионате США — 2020. Но завоевать титул на мэйджоре никто из них пока так и не смог. Кому из этой пары удастся добиться новой попытки? Сумеет ли Рууд выйти во второй подряд финал «РГ» или же Зверев впервые окажется в решающем матче грунтового ТБШ?
Каспер Рууд
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
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