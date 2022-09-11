Свёнтек выиграла US Open – 2022, Чимаев победил Холланда. Главное к утру

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала чемпионкой US Open, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом, ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче с тремя пенальти. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Свёнтек обыграла Жабер и стала победительницей US Open.
2. Чимаев в первом раунде победил Холланда удушающим приёмом.
3. ЦСКА реализовал три пенальти и разгромил «Краснодар».
4. Роберт Левандовски побил показатель результативности Криштиану Роналду.
5. «Барселона» разгромила «Кадис», матч останавливали из-за инфаркта у болельщика.
6. «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом», это третья подряд ничья мюнхенцев в Бундеслиге.
7. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й.
8. Дубль Майе помог «Металлургу» нанести первое поражение «Спартаку» в сезоне.
9. Кокорин снова вышел на замену на второй тайм, его «Арис» переиграл АПОЭЛ.
10. Сборные Италии и Польши встретятся в финале чемпионата мира по волейболу — 2022.
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