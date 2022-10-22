Халеп поймали на допинге, «МЮ» оштрафовал Роналду на круглую сумму. Главное к утру

Экс первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оштрафовали в связи с его поведением в игре с «Тоттенхэмом», Вероника Кудерметова уступила Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».