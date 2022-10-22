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Халеп поймали на допинге, «МЮ» оштрафовал Роналду на круглую сумму. Главное к утру

Халеп поймали на допинге, «МЮ» оштрафовал Роналду на круглую сумму. Главное к утру
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Экс первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оштрафовали в связи с его поведением в игре с «Тоттенхэмом», Вероника Кудерметова уступила Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Симона Халеп сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.
  2. «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду почти на € 900 тыс.
  3. Кудерметова не сумела выйти в полуфинал Гвадалахары, уступив Саккари.
  4. Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» уверенную победу над «Аяччо».
  5. ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист».
  6. Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста.
  7. Две передачи Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Сиэтлом».
  8. Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в Техасе.
  9. Две передачи Кучерова и дубль Пойнта принесли «Тампе» победу над «Флоридой».
  10. Аршавин: моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке».
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