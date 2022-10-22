Халеп поймали на допинге, «МЮ» оштрафовал Роналду на круглую сумму. Главное к утру
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Экс первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оштрафовали в связи с его поведением в игре с «Тоттенхэмом», Вероника Кудерметова уступила Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Симона Халеп сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.
- «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду почти на € 900 тыс.
- Кудерметова не сумела выйти в полуфинал Гвадалахары, уступив Саккари.
- Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» уверенную победу над «Аяччо».
- ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист».
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