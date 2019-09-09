Леклера должны были наказать! Так считают в Англии. Квята же наказали…

Шарль Леклер и Себастьян Феттель – главные герой и антигерой журналистских материалов по итогам Гран-при Италии Формулы-1. Оно и не удивительно.

«Леклер – это уже и есть «Феррари»

Сперва – восторги в адрес монегаска. Победа на домашней для «Феррари» гонке явно подняла акции Леклера. Джонатан Макэвой из Guardian и вовсе считает, что мы стали свидетелями исторического события.

«Леклер заявил о себе как топ-пилоте команды. Прежде это звание принадлежало Себастьяну Феттелю, но не теперь. Похоже, в воскресенье глава Феттеля была закрыта. Открылась эра Леклера», — смело пишет британец.



«Шарль продемонстрировал подборку качеств, которые требуются от пилота «Феррари»: не только талант, но и сердце. Его потрясающие крики по радио лучше всего отражали, как для него важна эта победа. Даже Тото Вольф поаплодировал гонщику во время гимна Монте-Карло. То, как жёстко Шарль сражался за победу, сделало очевидным факт: Леклер – это уже и есть «Феррари», — считает со своей стороны Мигель Сайнс из Marca.

В «Феррари» не дадут Леклеру приоритета над Феттелем

Ложку дёгтя в эту благостную картинку желает добавить экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер в своей колонке для BBC. Британец считает, что стюарды были обязаны наказать Леклера за опасную оборону от Льюиса Хэмилтона во второй шикане трассы.



«Леклер выдавил Хэмилтона с трассы в зоне торможения, когда Льюис пытался обогнать снаружи. Это неоспоримо. Хэмилтон заехал на траву, чтобы избежать контакта, когда «Феррари» смещалась, и был вынужден срезать шикану. Это нечестные гонки со стороны Леклера. Правила гласят, что в такой ситуации пилоты должны оставлять пространство шириной в одну машину, особенно в зонах торможения. Леклер подвинулся вправо, когда тормозил, и выдавил Хэмилтона. Льюис должен был либо столкнуться, либо срезать поворот.



В прошлом году Макса Ферстаппена наказали пятисекундным штрафом за почти идентичное нарушение в борьбе с Боттасом в первом повороте в Монце – и это стоило голландцу подиума. По факту у Боттаса было больше места, чем у Хэмилтона: он просто не отклонился и инцидент закончился лёгким контактом.

Хэмилтон — о дуэли с Леклером: мы бы столкнулись, если бы не борьба за титул

Мне очень некомфортно видеть, как Майкл Маси после гонки старается объяснить, что введена новая мера в виде чёрно-белого флага. Какой прецедент это создаёт? Это значит, что пилотам потенциально позволительно одно нарушение за гонку. Это может привести к следующей проблеме: гонщики могут сознательно пойти на лёгкие контакты, находясь снаружи – просто чтобы доказать ФИА очевидный факт нарушения и таким образом заполучить штраф для агрессора, нарушающего правила.



В момент, когда автоспорт оказался в эпицентре внимания на фоне гибели Антуана Юбера в Бельгии, чем является подобный подход? Он выглядит либо идиотским, либо безответственным. Либо и то, и другое.



На мой взгляд, решение было очевидным. Да, мне не хотелось видеть штрафа, ведь он убил бы гонку, но правила есть правила и они должны применяться на благо спорта, преобладая над фактором шоу», — полагает Палмер.

Вольф выступил против чёрно-белых флагов

Также экс-пилоту не нравится непоследовательность в выписывании штрафов. Джолион вспомнил про наказание, которое получил в Шанхае Даниил Квят.



«В Китае Квят – имеющий прозвище «торпеда» после серии инцидентов несколько лет назад — получил явно избыточный проезд по пит-лейну за то, что скорее являлось обычным гоночным инцидентом, когда он столкнулся с обоими «Макларенами» на первом круге. Получил бы Леклер такой же штраф? Я сомневаюсь», — высказал мнение британец.

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«У Феттеля одна ошибка за каждые три этапа»

Переходим к Феттелю, у которого всё плохо. Проблемы немца препарирует Эндрю Бенсон из BBC.



«Это была девятая серьёзная ошибка Феттеля за 27 гонок, начиная с прошлогоднего Гран-при Франции. Он поддерживает планку в одну ошибку за каждые три этапа. И если он сам озадачен происходящим, то он точно не одинок в паддоке Формулы-1.



Ошибка была плоха сама по себе, но дальше последовало то, во что вообще невозможно поверить. Феттель вернулся на трассу, не глядя или не думая о других машинах, и столкнулся с Лэнсом Строллом. Это словно выехать на перекрёсток, не посмотрев по сторонам. Невероятная ошибка для любого гонщика. Что уж говорить про Феттеля с его опытом и уровнем.



Тревожит то, что подобные ошибки продолжаются. В субботу Феттель был очень недоволен тем, что Леклер не пробился через трафик и не обеспечил ему слипстрим на второй попытке в квалификации. Это ещё увеличило трения внутри команды. Его статус в команде и так оказался под угрозой, но Феттель мог бы провести сильную гонку, побороться с Леклером и помочь команде в борьбе с «Мерседесом», чтобы начать восстановление собственного статуса. Вместо этого – вот такое…»

Провалившийся Феттель, невезучий Квят. Оценки за Гран-при Италии В то время как один гонщик «Феррари» великолепен, второй опять ошибся. Необычно слабо выступил и Райкконен.

Не жалеют Феттеля итальянские СМИ. В частности, Corriere della Sera.



«Себастьян допустил классическую ошибку в ситуации, когда он расстроен, — резюмирует издание. — Мы уже видели несколько похожих – обычно в моменты максимального напряжения. Леклер уничтожает его на соревновательном и психологическом уровнях. До сего момента Себ был капитаном, но больше нет. Он становится всё более нервным. Феттель в Монце был катастрофой, такое выступление недостойно человека, который выиграл четыре чемпионских титула».

«Что-то в стойкости Феттеля сломалось, — полагает Corriere dello Sport. — Хуже всего, что он выглядел идиотом даже в глазах Лэнса Стролла, которого не назовёшь реинкарнацией Сенны или Кларка. Его будущее в «Феррари» оказалось в зоне риска. Сможет ли Себ восстановиться? Возможно ли это, когда у тебя в напарниках кто-то вроде Леклера? Правда ли ты хочешь остаться ещё на год? На эти вопросы мы скоро получим ответы».

«Хонда» подводит Квята, а Феттель — всю «Феррари». Итоги Гран-при Италии «Феррари» выиграла гонку, но набрала меньше очков, чем «Мерседес», — и всё из-за своего четырёхкратного чемпиона.

«Мастерское решение от стратегов!»

Если Феттеля все критикуют, то стратегам «Феррари» в кои-то веки воздают должное. В сложной ситуации, когда Леклер сдерживал сразу два «Мерседеса», командный мостик не подвёл.

«Решение поставить на болид Шарля шины «хард» было мастерским со стороны стратегов «Феррари», которых нередко критиковали в последние сезоны, — отмечает Ричард Роуз из PlanetF1. — Долговечность жёстких покрышек оказалась ключевой в помощи Леклеру обороняться от дуэта «Мерседеса» на «медиуме». Это было ключевое решение, которое внесло вклад в блестящую победу. Особенно в свете ошибок Феттеля, после которых Шарлю пришлось бороться с могучими «Мерседесами» в одиночку».



В конце – ещё немного о провалившихся в Монце. Это концовка мини-рейтинга от Marca.



Два балла получил Ромен Грожан. «Он победил только Кубицу. Этот сезон – возможно, последний в Формуле-1 — нужно забыть».



Один балл у «Макларена». «Им пришлось дважды поднимать машину, а правое переднее колесо так и не было прикручено, как надо. Катастрофа».



Наконец, ноль всё у того же Феттеля. «Ошибка в домашней гонке и «неспортивное» возвращение на трассу, которое стоило ему 10-секундного штрафа. Конец сезона будет для Себа очень длинным, потому что в «Феррари» новый босс».