«Одно из лучших выступлений Квята». Зарубежные СМИ — о героях и провалах ГП России

Собрав накануне мнения зарубежных журналистов о поведении россиян на трибунах и адлерских пляжах, сегодня изучаем, что в СМИ писали собственно о Гран-при на «Сочи Автодроме».

«Ковид? Какой ковид?» Иностранные СМИ поражены безрассудностью фанатов и отдыхающих в Сочи Немногочисленные иностранцы, посетившие Гран-при России, удивились и даже восхитились наплевательским отношением россиян.

«Разве Хэмилтон правда регулярно выносит с трассы соперников?»

Джон Вилде из PlanetF1 ни на секунду не верит, что победа Валттери Боттаса в Сочи вдохновит финна на успешную погоню за Хэмилтоном в общем зачёте.



«Даже на секунду не задумывайтесь, что борьба за титул может разгореться снова. Без сомнений, Хэмилтон не позволит себе разбазарить преимущество. Разрыв всё ещё составляет 44 очка, а успех в Сочи был Боттасу подарен. У него была возможность самому взять лидерство во втором повороте, но он не сумел опередить Хэмилтона, затем невероятно объяснив это «гигантской пчелой», которая помешала ему увидеть точку торможения.



Если же будет активирована дисквалификация Льюис на одну гонку, то справедливо ли, что это случится на Гран-при осенью, когда на трибуны начинают возвращаться зрители и их лишат участия лидера чемпионата мира? Точно ли это будет заслуженное наказание, даже если он достигнет предела в 12 баллов? Да, правила есть правила, но разве пилот-доминатор Ф-1 правда регулярно выносит с трассы соперников? Хотя Алекс Албон может с этим не согласиться!» — пишет автор.

Скандал после финиша Гран-при России: Хэмилтон обвинил судей в предвзятости Всё главное о российском этапе Формулы-1 — события на трассе, свежие новости и фото из Сочи.

Вилде также обращает внимание на очередную неудачу Эстебана Окона во внутрикомандном противостоянии с Даниэлем Риккардо.



«У француза было достаточно возможностей атаковать и обойти Феттеля, но Эстебан не сумел этого сделать, в то время как Риккардо довольно быстро справился с задачей, когда Окон пропустил его по приказу из боксов. Большую часть сезона Окон выступает недостаточно сильно, чтобы показать, почему его так высоко ценили во время нахождения в молодёжной программе «Мерседеса». Он вновь стал уверенно вторым в дуэте с Риккардо, так что не может не возникнуть вопроса, насколько хорошо он справится, когда в 2021-м его напарником станет Алонсо», — сомневается журналист.



Опасения коллеги поддерживает Джолион Палмер в колонке для BBC.



«Окона многие считали будущей звездой, после того как он победил Макса Ферстаппена в Формуле-3 и впечатлил в «Форс Индия» в борьбе с Пересом. Если Эстебан думает, что ему станет легче после ухода Риккардо в «Макларен», то он может заблуждаться. Если Алонсо вернётся примерно на том уровне, на каком он покинул Ф-1 пару лет назад, то Окону необходимо поднимать собственный уровень в оставшихся гонках и зимой, чтобы не остаться позади. Ему стоило взглянуть, кто в прошлый уик-энд брал интервью у подиума, чтобы осознать риски. Человеком с микрофоном был Стоффель Вандорн, оставшийся без места в Ф-1 после сложного сезона с Алонсо в 2018-м», — предупреждает британский эксперт.

Пугающая авария в Сочи: скорость под 300 и пожар. Гонку даже не смогли возобновить. Видео Горящую машину почему-то долго не начинали тушить — есть вопросы по безопасности.

«Слухи неминуемо вновь начнут циркулировать»

Посмотрим, какие оценки мировые СМИ поставили за Гран-при России Даниилу Квяту. Sky Sports оценил выступление пилота «Альфа Таури» в 8 баллов.



«В 2020 году Даниил не достиг высот Пьера Гасли, но сейчас он три гонки подряд финиширует в очках – он добивался такого лишь раз за долгую карьеру в сестринской команде «Ред Булл». Завоеванию четырёх очков на домашней гонке поспособствовала тактика со стартом на «харде», которая позволила ему проехать длинный первый отрезок и затем быть быстрым на втором – пусть и недостаточно, чтобы опередить «Рено» Окона, за которым он провёл в районе 20 кругов. И всё же это хороший уик-энд для гонщика, чьё будущее в Ф-1 неизвестно», — заключает издание.

8 баллов Квяту поставил и Финли Креболдер из PlanetF1.



«В условиях, когда Юки Цунода продолжает впечатлять в Формуле-2, Квяту был жизненно необходим сильный результат на домашней гонке, и он справился с этим вызовом, продемонстрировав одно из лучших выступлений в сезоне. Да, Даниил был слегка разочарован, что не смог обойти Окона – с учётом преимущества по шинам. Как бы то ни было, если рассматривать все нюансы, финиш на восьмом месте – это все равно отличная работа».

Квят отлично провёл гонку и опять обошёл напарника. Не поздновато для спасения карьеры? Тот случай, когда субботнему поражению в квалификации надо было радоваться.

Между тем бывший напарник Даниила Алекс Албон журналистов разочаровал. Таиландцу Креболдер поставил лишь 5 баллов.



«После первого подиума на «Муджелло» многие надеялись, что Албон ещё прибавит и обезопасит своё место в «Ред Булл» на 2021 год. После этого уик-энда, однако, слухи неминуемо вновь начнут циркулировать. Албон слишком долго обгонял Джорджа Расселла и приближался к топ-10 на первом отрезке гонки. Затем, на втором, он застрял позади Норриса и в итоге пропустил Гасли. Он всё же отыграл пять позиций по сравнению со стартовой и набрал одно очко, но если учитывать темп машины, он должен был добиться намного большего», — констатирует автор.

Необъяснимая ошибка Сайнса и полный провал Феттеля и Албона. Оценки за Гран-при России Тот случай, когда Даниил Квят получил оценку выше, чем победитель гонки.

«Произошла лишь одна авария, но могло быть и больше»

Свою порцию критики получил и Себастьян Феттель, финишировавший за пределами очковой зоны. Выступление пилота «Феррари» препарирует Марко Кансеко из Marca.



«За десять гонок сезона Шарль Леклер набрал 57 очков – в три с лишним раза больше, чем Феттель (17). Цифры объясняют решение «Феррари» расстаться с четырёхкратным чемпионом мира, которое было объявлено в мае, а принято за несколько месяцев до этого. Сейчас Феттель преодолевает худший период в Ф-1. Он потерял мотивацию из-за поведения машины с её невероятной избыточной поворачиваемостью и сильно критикует тактические решения команды, которая сконцентрирована на фактическом первом номере.



Тот факт, что он уже подписал контракт с «Рейсинг Пойнт» на 2021 год и получит намного более удачную машину по сравнению с нынешней «Феррари», тоже не помогает мотивации Себастьяна. А когда он всё-таки рискует, то случаются развороты, как это произошло в квалификации Гран-при России», — итожит Кансеко.

Феттель разбил машину и едва не выбил Хэмилтона! Льюис был в секунде от провала в Сочи! Льюис всё-таки спас поул, а Квят блистательно выступил в Q1, но все равно проиграл напарнику. Но шансы на очки есть.

Отдадим должное ещё одному автору из Испании. Мигель Санс из Marca нашёл в себе силы покритиковать Карлоса Сайнса за глупую ошибку на первом круге Гран-при России. Правда, журналист при этом передал привет и ФИА.



В традиционном рейтинге Marca, где раздают от 0 до 10 баллов, Карлос получил лишь 1: «Ошибка. Первая в сезоне, но грубая и болезненная с учётом того, сколько очков стояло на кону для него и «Макларена».



0 от испанцев отправился ФИА: «Одна из худших зон вылета в современной эре Формулы-1. Произошла лишь одна авария, но могло быть и больше», — пишет Санс про второй поворот «Сочи Автодрома».