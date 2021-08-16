Хэмилтон не первый и даже не второй! 10 лучших пилотов первой части сезона Ф-1

На протяжении всего сезона ваш автор в субъективном порядке расставлял пилотам оценки, и во время летнего перерыва мы традиционно подводим средние баллы по итогам первой половины чемпионата.



Чуть ранее мы рассказали о пилотах из нижней половины получившейся таблицы, а теперь очередь — верхней.

10. Даниэль Риккардо (средний балл — 6,4 / всего — 70)

Когда стало известно о переходе Риккардо из «Рено» в «Макларен», казалось, что у австралийца появится шанс почаще попадать на подиум, но пока выступления Дэна за Уокинг — одно из главных разочарований сезона. В одиннадцатой гонке сезона-2020 Риккардо завоевал первый подиум в составе «Рено» и с 78-ю очками вышел на четвёртое место в общем зачёте. В этом году австралиец не финишировал выше пятого места, а в чемпионате идёт девятым — с 50-ю баллами.



Риккардо пока не удалось найти общего языка с машиной, он далёк от того, чтобы выжимать из неё максимум. В квалификациях он проигрывает Ландо Норрису 3-8, хотя до этого во внутрикомандных дуэлях уступал лишь Максу Ферстаппену. В гоночных условиях темп Риккардо ниже, чем у напарника, да и ошибок он совершает больше (авария в квалификации в Баку). Пока это самый слабый сезон Риккардо в Формуле-1.

Себастьян Феттель на подиуме Гран-при Венгрии. После гонки немец был дисквалифицирован Фото: Getty Images

9. Себастьян Феттель (6,5 / 71,5)

Переход в «Астон Мартин» пошёл экс-чемпиону мира на пользу — в британской команде он уже провёл больше сильных гонок, чем за весь сезон-2020 в «Феррари». При этом нельзя сказать, что для Феттеля всё с самого начала складывалось благополучно — поначалу Себ проигрывал Лэнсу Строллу, а продолжение карьеры выглядело едва ли не ошибкой. Но Феттель доказал, что по-прежнему является очень сильным пилотом.



Без ошибок Себастьян по-прежнему не обходится (столкновение с Оконом в Бахрейне, вылет в Сильверстоуне), однако вместе с этим Феттель блестяще выступил в Монако и Баку — в последнем случае немец весь уик-энд провёл превосходно и был безупречен в каждом эпизоде. Если Феттель продолжит в том же духе, то ещё не раз окажется на подиуме, а если «Астон Мартин» не подведёт, то немец поборется и за нечто большее.

8. Карлос Сайнс (6,6 / 72,5)

Сайнс тоже поменял в межсезонье команду, а потому, как и Феттель с Риккардо, вынужден был начинать чемпионат на почти незнакомом автомобиле — полутора дней предсезонных тестов очевидно недостаточно, чтобы изучить шасси и его повадки. И поначалу Карлос заметно уступал Леклеру — как на одном быстром круге, так и в темпе на дистанции.

Однако со временем испанец добился прогресса, и хотя по-прежнему уступает Леклеру в квалификациях (3-8), в гонках Карлос стал смотреться намного увереннее. В четырёх последних гонках Сайнс финиширует не ниже шестой позиции — за счёт этого испанец опередил в чемпионате Леклера и теперь идёт шестым. «Феррари» сражается за третье место Кубка конструкторов с «Маклареном», и Карлос в этом сражении отличное подспорье — Риккардо испанец опережает на 33 очка.

Джордж Расселл во время остановки Гран-при Венгрии Фото: Getty Images

7. Джордж Расселл (7,0 / 77)

Вот уже третий сезон британец гоняется за «Уильямс», обретающийся на дне Кубка конструкторов, но в 48-й гонке наконец принёс очки британской команде. Расселл — одна из восходящих звёзд Формулы-1, и это стало очевидно ещё на прошлогоднем Гран-при Сахира. Тем не менее серия из десяти подряд выходов в Q2 действительно впечатляет.



Паддок почти уверен, что со следующего года Расселл будет выступать за «Мерседес» с Хэмилтоном, но стоит понимать, что выступления в «Уильямсе» показали и слабые стороны Джорджа: ему пока не хватает опыта борьбы колесо в колесо. После блестящих квалификаций Расселл раз за разом пытается прыгнуть выше головы и в итоге совершает ошибки: столкновение с Боттасом в Имоле, контакт с Сайнсом в Сильверстоуне. Если бы не эти эпизоды, очков у «Уильямса» было бы больше.

6. Фернандо Алонсо (7,3 / 80,5)

Проблем на старте сезона не избежал и легендарный Фернандо Алонсо, вернувшийся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. В первых гонках испанец не просто уступал Окону, но уступал много и на превосходно знакомых трассах — в Барселоне и Монте-Карло. Однако затем начался прогресс: Фернандо освоился в машине, смог объяснить инженерам, что ему нужно, и с новыми регулировками поехал намного лучше.



Две последние гонки сезона Алонсо в принципе провёл выше всяких похвал: фееричный старт спринта в Сильверстоуне и десять кругов борьбы с Хэмилтоном в Венгрии войдут в историю Формулы-1. Сам Фернандо перед сезоном обещал, что придёт в форму за три-четыре гонки, и пусть потребовалось чуть больше времени, сомнений нет — Алонсо ещё тот.

Пьер Гасли на подиуме Гран-при Азербайджана Фото: Getty Images

5. Пьер Гасли (7,4 / 81)

В сезоне-2021 Пьер Гасли стал однозначным лидером «Альфа Таури» и фактически в одиночку тащит команду на трассе. Француз великолепно смотрится в квалификации и не просто выжимает максимум, а превосходит возможности машины: восемь раз из одиннадцати Пьер пробивался в шестёрку быстрейших!



В общем зачёте Гасли идёт лишь восьмым и отчасти сам в этом виноват — если бы не столкновение на первом круге в Бахрейне и не ошибка с расположением машины на решётке в Испании, очков было бы больше. Если Пьеру в будущем удастся избегать ляпов, у него есть все шансы стать топ-пилотом.

4. Шарль Леклер (7,6 / 83,5)

Леклер проводит отличный сезон и всё увереннее чувствует себя в статусе новой суперзвезды Формулы-1, однако Шарль по-прежнему допускает ошибки и теряет из-за них очки — пусть и куда реже, чем раньше. Так, ноль очков на Гран-при Монако — вина исключительно Леклера, ведь именно он так сильно приложил свой болид в конце квалификации, что механики не успели проверить повреждённый привод.



В этом году внутри команды у Леклера намного больше конкуренции — после одиннадцати гонок сезона-2020 у Феттеля было почти вчетверо меньше очков, чем у Леклера, а сейчас Шарль уступает в чемпионате Сайнсу. Монегаску такое партнёрство только на пользу. Пока его статус однозначного лидера «Скудерии» сомнению не подвергается, но что будет, если Сайнс регулярно будет быстрее — как в Ле-Кастелле?

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Getty Images

3. Льюис Хэмилтон (8,2 / 90)

Почти все в паддоке были уверены, что сезон-2021 станет для Льюиса Хэмилтона лёгкой прогулкой к рекордному восьмому титулу, но изменения в регламенте (сокращение рабочей поверхности днища перед задней осью) сильно ударили по «Мерседесу». «Феррари» в турбогибридную эру никогда не была так близка к лидерам, как Ферстаппен с «Ред Булл» сейчас.



В то же время дело не только в регламенте — Хэмилтон стал допускать несвойственные ему ранее ошибки. Среди них вылет при обгоне круговых в Имоле и потерянная победа в Баку, а также откровенно слабый уик-энд в Монако, где британец уступал даже Боттасу. Зато в остальных восьми гонках у Льюиса был великолепный темп.

2. Ландо Норрис (8,6 / 94,5)

Англичанин проводит почти идеальный сезон, лишь в паре гонок Ландо дал слабину: в Испании, когда весь уик-энд смотрелся невнятно, и Азербайджане — перед той гонкой Норрис не заметил красный сигнал светофора и остался на трассе, хотя должен был свернуть в боксы. Но для 21-летнего парня, проводящего свой третий сезон в Ф-1, это сущие пустяки.



Дебютировав в 2019-м, Норрис оказался немного в тени Шарля Леклера — монегаск уже выигрывал гонки, в то время как Ландо считался перспективным и подающим надежды. И все эти надежды можно считать оправданными — достаточно взглянуть на общий зачёт. Нет сомнений, что Норрис, как и Леклер, обладая соответствующей техникой, сразу станет претендентом на чемпионство. Теперь дело за «Маклареном».

Макс Ферстаппен перед Гран-при Венгрии Фото: Getty Images

1. Макс Ферстаппен (8,9 / 97,5)

Лучший пилот первой половины сезона-2021. Предъявить претензии Максу можно лишь по поводу Гран-при Португалии, где помарки в квалификации и гонке стоили ему победы, да недавний Гран-при Великобритании — со стратегической точки зрения упираться до последнего в том повороте было ошибкой. Во всех остальных гонках Ферстаппен был безупречен и выжимал из ситуации максимум.



Голландец — один из редчайших талантов за всю историю автоспорта, однако ему лишь 23 года и в какие-то мгновения становится заметно, что он ещё не так зрел, как Хэмилтон. У «Ред Булл» огромный опыт в работе с такими гонщиками, но и от пилота требуется выдерживать прессинг и контролировать ситуацию на трассе. Льюис прекрасно знает, как действовать в условиях такого давления, а вот Ферстаппен с подобным ещё не сталкивался. Тем интереснее будет следить за развязкой чемпионата!