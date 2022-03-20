«Феррари» — новый «Мерседес»? Главные итоги первого Гран-при года в Формуле-1

В Бахрейне состоялась первая гонка новой эры чемпионата мира — и пока всё идёт как надо!

В Бахрейне прошла первая гонка долгожданной новой эпохи Формулы-1 — в чемпионат мира вернулся граунд-эффект, на трассы выехали совершенно иные машины, да и борьба была совсем не похожа на ту, к которой мы привыкли в последние годы — да, «Мерседес» уже не доминирующая сила.



Подводим итоги первой гонки сезона-2022…

За титул сразятся «Феррари» и «Ред Булл»

Уже на зимних тестах многие предсказывали, что «Ред Булл» и «Феррари» на шаг впереди соперников, но большинство экспертов всё же отдавали предпочтение австрийцам. Тем неожиданнее стала победа Шарля Леклера в квалификации и уверенный темп в гонке — за исключением пары эпизодов после первых пит-стопов Максу Ферстаппену противопоставить лидеру гонки было нечего.

Тем не менее «Ред Булл» постоянно держались достаточно близко к Леклеру, чтобы в теории оказать на него прессинг. Перед рестартом Максу не удалось подготовить атаку — он сам попал под давление со стороны Сайнса, но если бы условия на трассе чуть лучше подошли австрийцам, они были бы впереди.

Старт первой гонки новой эры Формулы-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Вероятно, как и в прошлом году, баланс сил будет меняться от трассы к трассе, и будем верить, что в Милтон-Кинсе в конце концов найдут чем ответить Маранелло. Иначе «Феррари» станет новым «Мерседесом» — ну или вернётся в ту форму, в которой она была в 2000-х с Михаэлем Шумахером, кому как нравится.

Так или иначе, главные фавориты в борьбе за чемпионство определены — это Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, и пока счёт 26-0 в пользу монегаска. Двойной технический сход — сильный удар по шансам «Ред Булл», однако предстоящий чемпионат будет длинным как никогда, а нас, будем верить, ждёт захватывающее сражение.

«Мерседес» в роли догоняющего — впервые с 2013-го

В последние годы Тото Вольф приучил паддок к тому, что «Мерседес» после зимних тестов постоянно говорит о проблемах и утверждает, что уступает соперникам, но в первой же гонке оказывается быстрее всех. В этот раз у немецкой команды и правда возникли сложности — и в Бахрейне «Серебряные стрелы» были лишь третьей силой, не имея шансов догнать лидеров.

По словам Льюиса Хэмилтона, проблемы, которые возникли у машины, не решить подбором настроек — концепция автомобиля, выстроенная вокруг миниатюрных боковых понтонов, похоже, в принципе не работает. Что будет делать команда Джеймса Эллисона? В условиях ограничения расходов может быть более логичным бросить ресурсы на машину сезона-2023, если нынешняя совсем плоха. Или дело не только в шасси?

Борьба Расселла, Гасли и Алонсо Фото: Clive Mason/Getty Images

В Бахрейне провалились все команды, использующие немецкие силовые установки — ни «Макларен», ни «Астон Мартин», ни «Уильямс» очков в этой гонке не набрали. Каждая из этих команд по-своему объясняет неудачу, но всё это выглядит так же, как потеря мощности клиентами «Феррари» в 2020 году.

Будем надеяться, что «Серебряные стрелы» свои проблемы — какими бы они ни были — решат, а за титул впервые за многие годы станут бороться три пилота трёх разных команд. Пока же выглядит так, словно «Мерседес» и «Феррари» в межсезонье поменялись местами.

«Хаас» с чистого листа

Главной неожиданностью уик-энда стал прорыв «Альфа Ромео» и «Хааса», которые в прошлом году на двоих набрали 13 очков. В одной этой гонке эти две команды набрали 19 — один этот факт говорит о том, что теперь и «Альфа Ромео», и «Хаас» — игроки совсем другой лиги.

Уверенное выступление Кевина Магнуссена, который и до схода пилотов «Ред Булл» шёл седьмым — то есть первым позади трёх команд-грандов, несмотря на годичное отсутствие, позволяет предположить, что в теории новый «Хаас» будет позволять бороться даже за подиумы.

Магнуссен стал одним из главных героев уик-энда Фото: Clive Mason/Getty Images

В таких условиях получится по-новому оценить Мика Шумахера: первый этап с новым напарником он провёл не слишком удачно, но нет причин, которые не позволят ему прибавить в будущем.

Неплохо смотрелся и Гуаньюй Чжоу, которого судьба наградила зачётным баллом в дебютной гонке. Китаец в целом смотрелся неплохо, совершал обгоны, но боролся он не на том уровне, на котором, судя по Боттасу, позволяет сражаться «Альфа Ромео».

Всё плохо у «Макларена» и «Астон Мартин»

Главным разочарованием уик-энда стали «Макларен» и «Астон Мартин», и в обоих случаях такое развитие событий стало неожиданным. Уокинг ещё на тестах испытывал проблемы с перегревом тормозов, однако ситуация не выглядела настолько плохой, что Риккардо вылетит в первом же сегменте без объективных на то причин. Ландо Норрису поначалу удавалось сохранять хоть какую-то надежду (хотя бы на очки!), однако в итоге два «Макларена» заняли 14-е и 15-е места.

«Макларен» не набрала ни одного очка в Бахрейне Фото: Lars Baron/Getty Images

Ещё печальнее обстояли дела у «Астон Мартин». Нико Хюлькенберг, учитывая обстоятельства и минимум времени на знакомство с шасси, справился неплохо, в то время как Лэнс Стролл уступил немцу в квалификации, а в гонке оказался позади Мика Шумахера. Впрочем, формально «Астон Мартин» сейчас опережает в Кубке конструкторов «Уильямс», «Макларен» и даже «Ред Булл».

Формула-1 на верном пути

Новый технический регламент перевернул расстановку сил в Формуле-1 — как среди топ-команд, так и в группе середняков. При этом в гонке в Бахрейне пилоты довольно активно боролись друг с другом, не сталкиваясь с критичной потерей прижимной силы. Обновлённая Формула-1 пока отвечает целям авторов реформы: чемпионат выглядит более современно, а гонка получилась зрелищной и непредсказуемой. Большой вопрос, останется ли так до конца сезона.

Борьбу Ферстаппена и Леклера испортила DRS Фото: Lars Baron/Getty Images

В то же время чемпионат обнажил одну из главных оставшихся проблем — DRS. В блестящем поединке Ферстаппена и Леклера монегаск дважды отыгрывался на прямой просто за счёт права открыть крыло. Гонка (а с ней — и шоу) очень многое потеряла из-за того, что Максу не удалось хотя бы на круг удержаться впереди Леклера.