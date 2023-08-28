Леклер сам во всём виноват, а Албон лучше Ферстаппена. Оценки за ГП Нидерландов

14-й этап Формулы-1 — в отчаянно субъективных оценках автора.

Александер Албон — 10

Гонка в Зандворте — одна из лучших в карьере Албона. В начале гонки Алекс не поехал за промежуточными шинами и продержался на залитой дождём трассе на сликах, а затем на том же самом комплекте резины доехал до 45-го круга. Тайский пилот вообще должен был финишировать шестым — двух позиций стоил запоздалый пит-стоп в концовке.

Макс Ферстаппен — 9,5

Ферстаппен вновь выступал в своей собственной лиге, полностью контролировал ход заезда и наверняка опередил бы Переса, даже если бы ему в этом не помогла команда. Однако соперников по ходу гонки у Макса не было — как и настоящего прессинга, под которым голландец мог бы ошибиться.

Фернандо Алонсо — 9,5

Не было соперников в этот раз и у Алонсо: «Ред Булл» слишком далеко впереди, а «Феррари» и «Альпин» конкуренции испанцу составить не смогли. Сам же Фернандо сработал отлично, отыграл сразу две позиции на старте, уверенно расправился с Сайнсом на 52-м круге и впервые с Гран-при Канады поднялся на подиум.

Алонсо впервые поднялся на подиум в Зандворте Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Пьер Гасли — 8,5

Гасли провёл отличную гонку, одним из первых отправился за промежуточными шинами, сразу же закрепился в группе лидеров и удержался в ней до самого конца гонки. Тем не менее Пьер выступил не совсем идеально: по ходу гонки он схлопотал штраф за превышение скорости на пит-лейне, а в квалификации потерял на втором секторе финальной попытки.

Карлос Сайнс — 8

На фоне проблем Леклера Сайнс в этот уикенд фактически в одночку представлял «Феррари» и справился вполне достойно. Скорости машины в этот раз не хватало, чтобы бороться с «Альпин», так что пятое место — объективный максимум «Скудерии» в прошедшей гонке. Ещё полбалла Карлос заслужил тем, что не пустил в конце Хэмилтона.

Ландо Норрис — 7,5

Блестящий результат в квалификации перечеркнул слишком поздний первый пит-стоп, который выбил Ландо из топ-10, но британец смог вернуться и набрать в итоге несколько очков. Тем не менее на фоне результатов квалификации в борьбе с «Мерседесами» Норрис смотрелся уже не так здорово, да и вторая часть решающей попытки в Q3, по словам самого британца, была ужасной.

Оскар Пиастри — 7,5

Авария в третьей тренировке не позволила как следует подготовиться к квалификации, что в итоге вылилось в 0,8 секунды отставания от Норриса. Тем не менее тот факт, что дебютант продержался на сликах под дождём в начале гонки, сохранил место в топ-10 и шёл впереди более опытного Албона, позволяет закрыть на ошибку глаза.

Гонка в Зандворте была, наверное, самой сложной для Пиастри в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 7,5

Третье место Расселла в квалификации стало приятным сюрпризом, однако же в начале финальной попытки британец потерял две десятых и шанс опередить Норриса. На старте гонки Джордж тоже сработал не лучшим образом — заблокировал колесо перед первым поворотом и пропустил Алонсо. Впрочем, даже в таком случае оставались шансы на очки (хотя стратеги делали всё, чтобы его их лишить), а в контакте с Ландо под финиш вины Расселла нет.

Лиам Лоусон — 7,5

Чтобы подготовиться к гонке, у Лоусона была лишь одна дождевая тренировка утром в субботу, и в квалификации Лиаму блеснуть не удалось (1,6 секунды отставания от Цуноды). Тем не менее в ещё более сложных условиях в гонке новозеландец проехал всю дистанцию, успел более или менее изучить машину — вполне достойная подготовка к следующему этапу.

Льюис Хэмилтон — 7

После откровенно неудачной квалификации (полсекунды отставания от Расселла!) Льюис не смог ничего отыграть на старте. Тем не менее после первых пит-стопов Хэмилтон смог пробиться в топ-10, а в концовке экс-чемпион опередил Норриса и Окона и в итоге финишировал шестым. Может, это и не самый высокий результат, но могло быть гораздо хуже.

Нико Хюлькенберг — 7

Халк, как и Пиастри с Албоном, на первых кругах решил остаться под дождём на сликах, но, в отличие от них, застрял в конце пелотона. Выбраться оттуда в топ-10 шансов уже не было, хотя на рестарте перед финишем Нико опередил Цуноду и вырвался на 12-е место — это лучший финиш «Хааса» с Гран-при Майами.

Валттери Боттас — 6,5

Валттери во второй раз в трёх последних квалификациях уступил Чжоу, но реабилитировался невероятным стартом — на первом круге финн обогнал по меньшей мере пять соперников! Однако, как и Халк, на сликах под дождём Боттас смотрелся слабее Албона и Пиастри и до конца гонки застрял в самом конце пелотона.

Эстебан Окон — 6

Окон провалился в квалификации, не улучшил на последнем круге и в первые в сезоне не смог выйти из первого сегмента. За счёт своевременных пит-стопов в начале гонки Эстебан закрепился в топ-10 и смог набрать одно очко, но на фоне Гасли выглядел бледновато — пока Пьер прорывался на подиум, Окон так и застрял в конце первой десятки.

Кевин Магнуссен — 6

На девятом круге Магнуссен первым в пелотоне вернулся на слики — и это смелое решение позволило подняться с девятой позиции на седьмую. Увы, всё было перечёркнуто появлением сейфти-кара — после рестарта «Хаас» посыпался вниз в протоколах и в итоге занял только 16-е место. Возможно, дела были бы лучше, не разбей Кевин новое переднее антикрыло на круге выезда из боксов в тренировке.

Лэнс Стролл — 5,5

В квалификации Стролл не смог прибавить в последней попытке на подсыхающей трассе и уступил Фернандо 0,7 секунды. Пусть в слишком позднем первом пит-стопе виновата команда, Лэнс всё равно не убедил на фоне Алонсо — пока его напарник опережал «Макларен» и «Феррари», канадец на протяжении 20 кругов ничего не мог поделать с Чжоу.

На фоне Алонсо Стролл вновь выглядел бледно Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес — 5

Сколь бы ни было обидным для Чеко решение «Ред Булл» поменять его местами с Ферстаппеном на вторых пит-стопах, нужно признать: мексиканец слишком много ошибался. Сначала Чеко вылетел с трассы и отдал второе место Алонсо, а затем ударился о стену на пит-лейне и получил пятисекундный штраф за превышение скорости. Как бы там ни было на пит-стопах, подиума Перес лишил себя сам. И это на фоне отставания в 1,3 секунды от напарника в квалификации…

Юки Цунода — 5

Японец не смог добиться от машины максимума в квалификации, но эту проблему решил пит-стоп на первом круге. Но почему-то после второй остановки — на десятом круге — Цуноде пришлось 50 кругов ехать на одном комплекте «софта» (даже больше, чем Албон!). В таких условиях ни высокого темпа, ни красивой борьбы, ни хорошего результата добиться уже не удалось. Ну а кроме того, Юки получил штраф за столкновение с Расселлом и в одном из эпизодов выехал в гравий. В итоговой классификации Цунода оказался ниже Лоусона.

Гуаньюй Чжоу — 4,5

Пит-стоп на первом круге позволил Чжоу вырваться на второе место. Машина «Альфа Ромео» очевидно эту позицию не удержала бы, да и выезд сейфти-кара после схода Сарджента сыграл против Гуаньюя. Однако главным событием его гонки стала авария на 63-м круге. В том месте вылетели ещё несколько человек, но только Чжоу на полном ходу врезался в стену.

Шарль Леклер — 4

Уикенд, который можно просто забыть. Сначала Леклер разбил машину в квалификации, а на первом круге гонки в борьбе с Пиастри допустил снос в 12-м повороте и сам налетел на «Макларен». Столкновение было не сильным, но отбитый кусок антикрыла повредил днище и лишил машину прижимной силы. Другими словами, во всех своих проблемах в этот уикенд Шарль виноват сам.

Этап в Зандворте стал для Леклера худшим в этом году Фото: Peter Fox/Getty Images

Логан Сарджент — 3

Две аварии за два дня — это удар для любого пилота. В «Уильямсе» дали понять, что вины Логана в вылете в гонке нет, однако и до него Сарджент не блистал — при старте с десятого места он уже на четвёртом круге был последним, а на шестом — пропустил на круг лидера. К тому же ошибке в квалификации оправданий точно нет.