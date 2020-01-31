«Химки» пролетают мимо плей-офф? С командой Куртинайтиса творится что-то неладное

В то же время Итудис делает свою работу на 5+ и выжимает максимум из ростера ЦСКА.

ЦСКА добыл пятую подряд победу в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв на выезде «Химки» (78:69). В составе победителей Майк Джеймс набрал 21 очко, дабл-дабл в активе Йоханнеса Фойгтмана (15 очков, 14 подборов). «Армейцы» (16-6) продолжают делить 2-4-е место в турнирной таблице с «Реалом» и «Барселоной».

ЦСКА обыграл «Химки» за три четверти. Куртинайтис теряет контроль над командой? Швед набрал 27 очков, а кубинец Сент-Рос осваивается в роли самого полезного и разностороннего игрока ЦСКА.

«Химки» потерпели шестое поражение в семи последних турах. Алексей Швед набрал 27 очков, 6 передач и 8 потерь в этой игре. Может показаться не таким уж плохим выступлением лидера, даже несмотря на большое количество потерь. Однако стоит сказать, что 20 очков Швед набрал в четвертой четверти, когда ЦСКА оформил отрыв +21 очко и полностью контролировал ход игры, лишь немного расслабившись в концовке. Янис Тимма стал единственным игроком «Химок», который набрал двузначную результативность (12 очков) помимо Шведа.«Химки» (9-13) ещё дальше отдаляются от зоны плей-офф.

На старте сезоне многие давали высокую оценку трансферной кампании «Химок» и, напротив, скептически относились к скромным приобретениям ЦСКА после ухода Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса. Всерьёз велись разговоры о том, что «Химки» могут выйти в «Финал четырёх» Евролиги, а выход в плей-офф после классной комплектации ростера практически не вызывал сомнений. ЦСКА же в Евролиге, по весьма распространённому мнению, имел далеко не радужные перспективы. Самые отъявленные пессимисты даже допускали непопадание в плей-офф. Как минимум многие пророчили ЦСКА место ниже четвёртого в регулярном чемпионате и соответственно отсутствие преимущества домашней площадки в плей-офф с риском не попасть в «Финал четырёх» второй раз за последние 18 лет.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Прошло две трети сезона. И вторая команда превосходит ожидания, а первая даже близко их не оправдывает. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис блестяще справился с руководством обновлённой командой. Греческий специалист практически идеально вписал в игру Майка Джеймса, которого во время выступления в «Милане» нарекли «единалом». В ЦСКА Джеймс — бесспорная первая опция, но нельзя сказать, что его яркая индивидуальная манера действий на площадке оказывает губительное влияние на команду. Скорее наоборот. Талант и хладнокровие Майка позволили вытащить матчи против «Жальгириса» и «Анадолу Эфеса», когда американец забивал победные броски на последних секундах.

«Не соглашусь с теми, кто сравнит Джеймса и Шведа». Большое интервью с Итудисом Наставник ЦСКА верит в новый созыв команды, быструю адаптацию новичков и сетует на отсутствие шестерых сборников.

Постепенно прибавляет немецкий «большой» Фойгтман, трёхочковый бросок которого стал серьёзным оружием. Подписанный по ходу сезона Ховард Сент-Рос также отлично влился в коллектив. Бросок не является сильной стороной кубинца, но зато очень впечатляет его защитная эффективность. Конечно, не все новички зарекомендовали себя с положительной стороны. Есть серьёзный повод покритиковать Рона Бэйкера и Косту Куфоса, но это не кажется критической проблемой. Представители старого костяка Никита Курбанов, Кайл Хайнс и Дэниэл Хэкетт привычно не дают повода усомниться в своей квалификации. В итоге ЦСКА имеет реальные шансы занять второе место в «регулярке» и даже замахнуться на первое, если в следующий вторник дома обыграет лидера турнирной таблицы «Анадолу Эфес».

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Весь этот результат достигается без основообразующего игрока Уилла Клайберна. MVP «Финала четырёх» 2019 года в начале сезона вылетел из строя из-за разрыва крестообразных связок. Не будет преувеличением сказать, что Итудис выжимает из имеющегося подбора исполнителей чуть ли не максимум. Греческий тренер стал на порядок увереннее руководить коллективом после второго титула Евролиги. Его работа заслуживает высочайшей оценки.

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«Химки» начали сезон уверенно. Подопечные Римаса Куртинайтиса в какой-то момент шли в ногу с ЦСКА и другими грандами с балансом 6-2. Затем подмосковная команда постепенно теряла позиции. Ещё на старте сезона была заметна уязвимость «Химок» на выезде. Например, поражение от «Црвены Звезды» (78:90) в 6-м туре стало по-настоящему тревожным сигналом и не зря. По состоянию на текущий момент «Химки» выдают ужасный баланс 2-9 в гостях. Две победы добыты над «Зенитом», который хуже всего в Евролиге играет дома (3-8), и «Баварией», которая после 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице с худшей разницей забитых и пропущенных очков (-172). Победная игра против «Зенита» датирована 7 ноября. С тех пор «Химки» отправлялись на выезд как на заклание.

ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса Ларкин творит невероятные вещи, а Де Коло переписывает историю, обставив легендарных Наварро и Спанулиса.

Какое-то время держаться на плаву удавалось за счёт уверенности на домашней площадке. В первом круге только напичканная звёздами «Барселона» во главе с Николой Миротичем увезла победу с «Арены Мытищи». В январе «Химки» стали оступаться и дома. Поражения от «Зенита» и «Валенсии» на дают те самые недостающие две победы для пребывания в зоне плей-офф, что может аукнуться в самом конце сезона.

Первый круг «Химки» закончили с балансом 8-9. Был лишь один момент, который внушал оптимизм на вторую половину регулярного чемпионата. «Химки» 10 раз играли на выезде (больше всех в Евролиге) и только 7 дома. По итогам 22 туров «Химки» 11 раз выступали на своей площадке и столько же на чужой. То есть никакой форы перед конкурентами в виде большего количества матчей на своей арене больше нет. Подмосковную команду ждут выезды к «Маккаби», «Панатинаикосу», «Милану», «Альбе», «Жальгирису» и «Барселоне». Результат 0-6 в этих встречах — весьма реальная перспектива. Даже «Альба» кажется очень трудным соперником, учитывая «убедительную» игру команды Куртинайтиса в гостях.

«Химки» также будут принимать «Олимпиакос», «Фенербахче», «Црвену Звезду», «Баварию», АСВЕЛ и «Анадолу Эфес». Высокий риск проиграть есть в играх против «Фенербахче» и «Эфеса», хотя насчёт остальных соперников тоже зарекаться не стоит при качестве баскетбола, которое «Химки» показывали в последнее время.

Волей-неволей «Химкам» приходится считаться с результатом конкурентов. «Панатинаикос» находится на шестом месте в турнирной таблице и добыл на 4 победы больше. Догнать эту команду вряд ли получится. Занять 7-8-е место — достижимая задача для «Химок». Но нужно учесть, что желающих на эти две вакантные позиции очень много. «Милан» пребывает на седьмой строчке и оторвался на две победы, плюс во втором круге встречается с «Химками» дома. «Фенербахче» (10-12) уже обогнал «Химки». В выход турков в плей-офф сомневаться практически не приходится. Команда во главе с самым титулованным тренером Евролиги Желько Обрадовичем и Нандо Де Коло, Костасом Слукасом, Яном Веселы в ростере уже добирает потерянное в первом круге и наверняка будет продолжать в том же духе.

«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав «Реал» на рекордной серии, «Барса» проиграла обескровленному «Эфесу», «армейцы» в шаге от топ-3. Обзор главных событий Евролиги.

Над «Валенсией» у «Химок» нет преимущества по личным встречам, как и над «Басконией». Не факт что это преимущество будет над «Црвеной Звездой». Снизу поджимает «Жальгирис» (8-12). Литовцев не стоит сбрасывать со счётов. Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикивичюс умеет выжимать максимум из не самых талантливых исполнителей. Слишком долго каунасский клуб вкатывался в регулярный чемпионат, но так было и раньше. Можно вспомнить сезон-2018/2020, когда «Жальгирис» долго шёл в рядах аутсайдеров, но в концовке растоптал всех конкурентов, выдал серию из шести побед в 25-30 турах и буквально пролез в плей-офф в последнем туре, впервые в XXI веке обыграв в гостях «Реал». Не стоит забывать и про «Олимпиакос» хорошо знакомого «Химкам» Георгиоса Барцокаса.

Что в итоге? У главного тренера Римаса Куртинайтиса не получается раскрыть потенциал достаточно талантливого ростера «Химок». Йонас Йеребко, Янис Тимма, Девин Букер, Энтони Гилл, Дайрис Бертанс — далеко не последние имена в Европе, не говоря уже про Шведа. Всем им не хватает сбалансированности на обоих концах площадки. Защита подмосковной команды — худшая в Евролиге (пропускают 87,1 очка в среднем за игру).

От Шведа сложно требовать оборонительной эффективности, но почему в данном аспекте не видно никаких заслуг того же Йеребко, который за годы карьеры в НБА славился как раз своей жёсткостью? В нападении «Химки» делают откровенную ставку на трёхочковые броски, что для европейского баскетбола не лучший вариант. Особенно когда Шведа некому во время притормозить. Очень часто Алексей откровенно заигрывается, выдавая нечто наподобие 2/11 из-за дуги в ключевых играх против «Валенсии» или 3/15 против «Басконии».



Сезон, который «Химки» начали с такими большими надеждами, рискует обернуться провалом. Конечно, ситуацию ещё можно исправить. Серия из 3-4 побед должна вернуть «Химки» в зону плей-офф. Но с каждым туром всё труднее верится в вероятность преображения подопечных Куртинайтиса в лучшую сторону.