Крис Пол в очередной раз высказался о своём переходе в «Голден Стэйт».

Критика от Бэма Адебайо, детали переговоров по Джеймсу Хардену. Главное к утру в НБА

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 20 августа 2023 года от «Чемпионата».

«Просто сидят на скамейке запасных». Бэм Адебайо раскритиковал практику предоставления отдыха

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о практике распределения нагрузки у игроков НБА.

«Большинство парней просто сидят на скамейке запасных — это так называемое распределение нагрузки. Это меня удручает. А почему? Потому что мамы и папы со своими детьми специально приходят посмотреть на этих игроков. Людям нужно быть готовым к таким исходам, что кто-то да пропустит матч», — рассказал Адебайо в шоу Inspire от Playmaker.

Бэм Адебайо Фото: Justin Edmonds/Getty Images

И действительно. В прошлом сезоне Адебайо провёл на площадке суммарно 2598 минут — это лучший карьерный показателей игрока. Бэм также стал лидером по количеству преодолённых километров — 400,7.

Распределение нагрузки – это своего рода практика, сложившаяся в лиге, когда тренерский штаб намеренно, но при этом официально указывая конкретные повреждения, позволяет ключевым игрокам не принимать участия в играх.

«Дэрил Мори не зациклен на Теренсе Мэнне». Стали известны запросы Дэрила Мори к «Клипперс» при возможном обмене Хардена

Руководство «Филадельфии Сиксерс» — в частности, генеральный менеджер Дэрил Мори запросил у «Лос-Анджелес Клипперс» за звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена как минимум драфт-пики первого раунда, однако отказался от лёгкого форварда Теренса Мэнна.

«Учитывая, что Дэрил Мори не зациклен на Теренсе Мэнне при возможной сделке с участием Джеймса Хардена, Мори рассчитывал на будущие драфт-пики первого раунда.

Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Проблема в том, что драфт-пики «Клипперс» на следующие несколько лет полностью принадлежат «Оклахома-Сити Тандер» или подлежат обмену из-за сделки Пола Джорджа в 2019 году. Однако у «парусников» есть собственные драфт-пики за 2027 и 2028 год», — написал обозреватель Yahoo Sports Винсент Гудвилл.

Журналист также добавил, что есть вероятность того, что Джеймс Харден всё-таки примет участие в тренировочном лагере «Филадельфии».

Крис Пол снова высказался о своём переходе в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол в очередной раз отреагировал на свой переход в стан калифорнийского клуба. 6 июля 38-летний баскетболист пополнил ряды «Голден Стэйт» в результате обмена.

Вопрос от юной ведущей подкаста Sloane Knows: «Если путешественник во времени сказал бы тебе игроку «Клипперс» или «Рокетс», что ты будешь выступать однажды за «Уорриорз», как бы ты отреагировал?»

Крис Пол: «Чёрт возьми. Ни в коем случае! Это просто невозможно».

В НБА всё возможно.

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