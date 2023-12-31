Безупречность Йокича или немецкое чудо? Самое неожиданное событие 2023 года в баскетболе

«Чемпионат» подводит итоги уходящего года. Мы с нашими уважаемыми читателями хотим выбрать самое неожиданное событие в баскетболе в 2023 году, чтобы перед Новым годом немного освежить память. На наш взгляд, мы собрали для вас, пожалуй, самые яркие события уходящего 2023 года. Поэтому хотим выяснить, какой момент запомнился вам больше всего.
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Победа сборной Германии на чемпионате мира — 2023
На чемпионате мира по баскетболу в 2023 году присутствовало множество сборных, которые на бумаге выглядели в разы сильнее Германии, такие как, например, США, Канада, Сербия, Испания. В свою очередь, это никак не задело немцев, которые благодаря великолепной командной игре впервые в истории заняли первое место на чемпионате мира. Разыгрывающий Германии Деннис Шрёдер был признан самым ценным игроком турнира (MVP).
Первое в истории «Денвера» чемпионство в НБА
Клуб из Колорадо появился в НБА в далёком 1976 году, но вплоть до 2023 года у «Денвер Наггетс» не получалось завоевать первый в истории франшизы титул. Однако именно в сезоне-2022/2023 все звёзды сошлись так, что «горняки» вместе со своими лидерами Николой Йокичем, Джамалом Марреем и Аароном Гордоном завоевали долгожданное чемпионство, пройдя огромный путь от середняка Западной конференции до одного из фаворитов каждого розыгрыша плей-офф.
Чемпион Единой лиги ВТБ не из Москвы или Санкт-Петербурга
Впервые в истории Единой лиги ВТБ чемпионом стал казанский УНИКС. Тем самым клуб прервал череду побед команд из Москвы (ЦСКА и «Химки») и Санкт-Петербурга («Зенит»). Казанцы в финальной серии одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. Причём соперники по ходу плей-офф выбили ЦСКА и «Зенит». В общем, сезон для УНИКСа вышел волшебный, команде осталось лишь закрепить свой успех в 2024 году.
Выход в финал НБА «Майами Хит», восьмой сеяной команды
Подопечные Эрика Споэльстры всегда выделялись своей неуступчивостью и характером, что игроки «Майами Хит» и продемонстрировали по ходу прошлого плей-офф. В плей-ин клуб из Флориды сперва уступил «Атланте Хоукс», но затем расправился с «Чикаго Буллз» и вышел в плей-офф с восьмого места. Команда попала на лидера регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» и неожиданно для всех разгромила одного из фаворитов на чемпионство со счётом 4-1. На этом «Майами» не остановился и оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» в шести матчах (4-2), к тому же обыграл «Бостон Селтикс» в семи встречах (4-3). «Хит» во главе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо оказались в финале вопреки всем критикам и недоброжелателям. Хоть в итоге «Майами» и проиграл в решающей серии «Денвер Наггетс» (1-4), но коллектив подарил зрителям море эмоций и веру в андердогов, в которых с первых матчей никто не верил.
Леброн Джеймс — самый результативный игрок в истории НБА
Сезон-2022/2023 нельзя представить без Леброна Джеймса. Четырёхкратный чемпион лиги уже давно вписал своё имя в историю ассоциации, но 8 февраля 2023 года Король вновь заявил о себе! 38-летний Джеймс побил, казалось бы, вечный рекорд НБА по результативности, принадлежавший великому центровому Карим Абдул-Джаббару. Тем самым Леброн стал самым результативным игроком в истории НБА.
Джа Морант и проблемы с оружием
Несмотря на то что Джа Морант является одним из самых ярких и запоминающихся игроков НБА в последние годы, молодой разыгрывающий ещё не наигрался с пистолетами. Только дело не в игрушечных пистолетах, а в настоящих! Сперва Джа засветился с пушкой в социальных сетях, НБА отстранила игрока на восемь игр регулярного чемпионата. Однако на этом лидер «Мемфис Гриззлиз» не успокоился и вновь появился в трансляции своего друга с пистолетом в руках. На этот раз лига отстранила игрока на 25 матчей, к тому же Морант не получал зарплату и был лишён права участвовать в любых мероприятиях лиги и команды.
Скандалы вокруг «Голден Стэйт» и возможный закат династии «воинов»
Прошлый сезон для «Голден Стэйт» получился очень неудачным по нескольким причинам. Во-первых, до старта регулярного чемпионата Дрэймонд Грин ударил в лицо Джордана Пула, поэтому с ходу сезон для «воинов» начался с грустной ноты, так как внутрикомандная химия была сразу подорвана. Затем последовали, откровенно говоря, ужасные результаты на выезде – команда победила лишь в 11 матчах при 30 поражениях. А финальным аккордом стало выступление в плей-офф, где подопечные Стива Керра сперва с огромным трудом справились с «Сакраменто» в семи матчах (4-3), а затем без особых шансов отлетели от «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).
В начале регулярки-2023/2024 команда из Сан-Франциско вновь мелькает в СМИ отнюдь не из-за великолепных результатов. Многолетний лидер «воинов» Грин сперва пытался задушить Руди Гобера, а затем попросту ударил с вертухи в лицо Юсуфа Нуркича. Династия «Голден Стэйт» страдает из-за действий одного игрока, да к тому же ушёл один из творцов успеха клуба – генеральный менеджер Боб Майерс, который по крупицам строил эту команду. Всё это ставит под большое сомнение надежды «Уорриорз» на чемпионство.
Спорный MVP Джоэла Эмбиида
В сезоне-2022/2023 особняком стояли два баскетболиста, которые претендовали на звание самого ценного игрока сезона, – это Джоэл Эмбиид и Никола Йокич. В итоге награда досталась центровому «Филадельфии». Большинство экспертов и «говорящих голов» лиги сошлись во мнении, что НБА попросту невыгодно отдавать третью статуэтку MVP кряду в руки Йокича. Так как ни Леброн Джеймс, ни Майкл Джордан, ни Коби Брайант, никто другой в ассоциации с 1986 года не получал такую награду три раза подряд. Усугубился этот выбор после того, как «Филадельфия» во главе с Эмбиидом уступила «Бостон Селтикс» в плей-офф (4-3), хотя команда вела со счётом 3-2 и могла дожать оппонента, а Йокич, дирижируя игрой «Денвера», привёл клуб к первому в истории франшизы чемпионству.
В 2023 году было немало запоминающихся моментов и отличных матчей с участием лучших игроков планеты. Поэтому хотим пожелать любителям баскетбола в наступающем 2024 году, чтобы предстоящий год был как минимум не хуже предыдущего, а то и намного лучше!