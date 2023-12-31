Безупречность Йокича или немецкое чудо? Самое неожиданное событие 2023 года в баскетболе

«Чемпионат» подводит итоги уходящего года. Мы с нашими уважаемыми читателями хотим выбрать самое неожиданное событие в баскетболе в 2023 году, чтобы перед Новым годом немного освежить память. На наш взгляд, мы собрали для вас, пожалуй, самые яркие события уходящего 2023 года. Поэтому хотим выяснить, какой момент запомнился вам больше всего.

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В 2023 году было немало запоминающихся моментов и отличных матчей с участием лучших игроков планеты. Поэтому хотим пожелать любителям баскетбола в наступающем 2024 году, чтобы предстоящий год был как минимум не хуже предыдущего, а то и намного лучше!