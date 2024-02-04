8 топ-матчей понедельника: НБА, КХЛ, игры «Зенита» и «Ман Сити»

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 05 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: насколько сильно «кельты» разгромят гостей?

Хозяева паркета из Массачусетса в последнем матче неожиданно уступили «Лейкерс» без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в составе со счётом 105:114. Теперь же «Бостон Селтикс» должен хорошо подготовиться ко встрече с «Мемфис Гриззлиз» в регулярном чемпионате НБА. У «мишек» огромные трудности с травмами игроков. Практически весь основной состав не играет в связи с различного рода травмами, отчего подопечным Тейлора Дженкинса довольно непросто показывать лучший баскетбол. «Кельты» мотивированы, чтобы доказать, что поражение от «озёрников» было лишь исключением из правил. Поэтому, скорее всего, случится разгром соперника на «Ти-Ди Гарден».

🏀 2:00: «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: какая из команд продлит победную серию в НБА?

Клуб из Флориды «Майами Хит» после семи поражений кряду в регулярном чемпионате НБА начал новую серию – команда победила в двух матчах подряд, обыграв «Сакраменто» и «Вашингтон». Подопечные Эрика Споэльстры смотрятся намного лучше, чем раньше, и рвутся наверстать упущенное. У «Лос-Анджелес Клипперс» никаких проблем нет. Команда во главе с трио Леонарда, Джорджа и Хардена проиграла всего лишь два из последних 10 матчей. При этом «парусники» ведут борьбу за первую строчку Западной конференции. Поэтому интересно будет посмотреть за противостоянием двух клубов, которые идут на серии из двух побед.

🏀 4:00: «Юта Джаз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 05 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК Юта Джаз Ньютаун Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: исправятся ли «олени» за разгромное поражение от «джазменов»?

«Милуоки Бакс» одержал первую победу под руководством Дока Риверса в регулярном чемпионате НБА, обыграв «Даллас» (129:117). Теперь же «оленям» необходимо закрепить свой успех. При том, что клубу будет противостоять «Юта Джаз», которая нанесла клубу из Висконсина крупное домашнее поражение со счётом 116:132. Поэтому у подопечных Риверса будет намного больше мотивации и амбиций продемонстрировать свои умения при поддержке домашних трибун. Смогут ли «джазмены» закрыть сезонную серию с «Бакс» в свою пользу или «олени» возьмут своё?

🎾 15:00*: Дарья Касаткина (Россия, 7) — Диан Парри (Франция, Q), Абу-Даби, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Касаткина первый турнир после АО?

Первая ракетка России Дарья Касаткина на АО-2024 сошла с дистанции слишком рано — во втором круге. И теперь 26-летняя россиянка начинает турнирный путь на пятисотнике в Абу-Даби. Её первой соперницей будет победительница квалификации Диан Парри из Франции. Ранее девушки встречались однажды — в полуфинале Гранби-2022, и тогда сильнее была Касаткина. Победительница нового матча сразится во втором круге Абу-Даби с кем-то из пары Бернарда Пера — Эшлин Крюгер.

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Аль-Духаиль», Кубок равноправия

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок равноправия Кубок равноправия 05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Аль-Духаиль Доха, Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Зенит» с командой Коутиньо и Галтье?

Чемпионы России дебютируют на межсезонном товарищеском турнире в Катаре. И сразу получают интересного соперника! «Аль-Духаиль» тренирует Кристоф Галтье, ещё недавно работавший с мировыми звёздами в «ПСЖ», а в составе числится Филиппе Коутиньо. Хотя в 1-м туре катарцы проиграли, причём не кому-то, а «Шанхай Шэньхуа» — китайской команде Леонида Слуцкого. «Зенит» тоже огорчит соперника?

🏒 18:00: «Лада» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2024, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: воспользуется ли «Нефтехимик» отсутствием мотивации у «Лады»?

Формально «Лада» ещё не обеспечила себе участие в плей-офф, но фактически кубковым перспективам команды Олега Браташа уже давно ничего не угрожает. В свою очередь, «Нефтехимик» лидирует в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции, и в матче с «Ладой» подопечные Олега Леонтьева должны набирать очки, чтобы подтвердить свои амбиции.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Сибирь» гонку за плей-офф?

Борьбу за плей-офф на Востоке продолжает и «Сибирь», но перспективы новосибирской команды смотрятся крайне туманно. Команда Сергея Кривокрасова отправилась на сложнейший четырёхматчевый выезд, который для неё начинается с посещения Казани. По мере приближения плей-офф «Ак Барс» постепенно набирает кондиции и становится всё более и более похож на фаворита всего розыгрыша Кубка Гагарина. Сумеет ли «Сибирь» совершить сенсацию в невероятно важном для себя матче?

⚽️ 23:00: «Брентфорд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» продолжит погоню за «Ливерпулем»?

У команды Гвардиолы сезон пока что складывается спорно. После завоевания требла многие ждали продолжения гегемонии и всяческого укрепления позиций. Вместо этого «Сити» несколько раз оступился в АПЛ и к началу февраля подошёл не на первом месте, а на втором, да ещё и с плотной борьбой. Задача всё та же — защитить титул. Но для этого нужно для начала хотя бы догнать «Ливерпуль». А чтобы сделать это, нужно набирать все очки, какие только возможно. Терять их в матче с «Брентфордом», пускай и на выезде, — непозволительная роскошь.