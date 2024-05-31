Всё, что нужно знать о финале НБА — 2024

«Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» после сегодняшнего игрового дня — официально финалисты плей-офф НБА 2024 года. Если «Бостон» всухую завершил предыдущую серию с «Индианой Пэйсерс» 28 мая, то «Даллас» только минувшим утром, 31 мая, беспощадно расправился с «Миннесотой Тимбервулвз» в пятом матче (4-1). В любом случае обе команды ещё будут отдыхать — но интересно, как продолжительный перерыв скажется на «Бостоне», который фактически не встретил должного сопротивления в Восточной конференции. Все актуальные расклады — в материале «Чемпионата».

«Бостон Селтикс»

«Бостон Селтикс» — чемпионы Востока Фото: Justin Casterline/Getty Images

«Бостон» до этого играл в финале НБА в 2022 году, где «Селтикс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах — 2-4. По итогам регулярного сезона-2023/2024 ребята Джо Маззуллы имели лучшее соотношение побед и поражений среди всех клубов лиги — 64-18. Перед началом сезона «кельты» усилились Джру Холидэем и Кристапсом Порзингисом. В первом раунде «Бостон» обыграл «Майами Хит» (4-1), которым «Селтикс» противостояли в финале Востока прошлого года (3-4), во втором был обыгран «Кливленд Кавальерс» — 4-1.

Несмотря на 4-0 в серии с «Индианой», «Бостон» одержал три победы, когда «Пэйсерс» имели шанс на конечный успех в концовках. По продвинутым аналитическим данным, в первой игре серии у «Индианы» за 10 секунд до конца матча был 97-процентный шанс на победу, в итоге же «Пэйсерс» проиграли в овертайме. В третьем матче у подопечных Рика Карлайла был 94-процентный шанс выиграть встречу за 2 минуты 38 секунд до финальной сирены.

Нужно ли это расценивать как тревожный звоночек для «Бостона»? Тем интереснее будет наблюдать за предстоящей финальной серией. «Селтикс» в последний раз становились чемпионами в 2008 году, когда процессом рулили Пол Пирс, Кевин Гарнетт, Рэй Аллен и Рэджон Рондо. А до 2008-го «кельты» праздновали чемпионство аж в 1986 году, обыграв «Хьюстон Рокетс» со счётом 4-2. Тогда Ларри Бёрда признали MVP финала — будущий член Зала славы набирал в среднем 24,0 очка при 9,7 подбора и 9,5 результативной передачи.

«Даллас Маверикс»

«Даллас Маверикс» — чемпионы Запада Фото: David Berding/Getty Images

История «Далласа» в кубковых вопросах выглядит значительно более скромной — лишь одно чемпионство в 2011 году, когда был обыгран «Майами Хит» со звёздным трио Дуэйн Уэйд — Крис Бош — Леброн Джеймс. Лидерами «Маверикс» были Дирк Новицки и Джейсон Кидд, ныне главный тренер техасского клуба. Регулярный чемпионат «бродяги» завершили на пятой строчке Запада с 50 победами и 32 поражениями. Кайри Ирвинг и Лука Дончич проводили первый совместный сезон — именно полноценный, поскольку Ирвинга обменяли в Техас в феврале 2023 года.

Забавно, что эксперты из ESPN оценивали эту сделку «на двоечку», о чём Дончич и Ирвинг во время нынешнего плей-офф не раз ехидно напоминали на пресс-конференциях. Команда Кидда максимально закалённая, в отличие от «Бостона»: сначала на их пути встал «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2) Пола Джорджа, Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука (без упоминания Кавая Леонарда, сыгравшего лишь в двух играх), затем — молодая и дерзкая «Оклахома-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесота Тимбервулвз» (4-1) Энтони Эдвардса, который утонул в сравнениях с Майклом Джорданом, Карла-Энтони Таунса и Руди Гобера.

Примечательно, что «Даллас» обыграл лучший клуб Запада по итогам регулярки («Оклахома») и лучшую команду по игре в обороне («Миннесота»). Кайри Ирвинг имеет идеальную возможность вновь стать чемпионом НБА — до этого он выигрывал титул в 2016 году с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс». Тем временем Лука Дончич к своим 25 годам обновил и без этого удивительно портфолио: 29+9+8 в среднем за карьеру, пятикратный член сборной всех звёзд НБА, пятикратный участник Матча звёзд, новичок года, лучший бомбардир в 2024-м, четвёртое индивидуально выступление в истории (73 очка) и звание MVP финала Запада.

Расписание

Стартовый матч серии запланирован на 7 июня в 3:30 мск. Первые две игры пройдут в Бостоне, затем серия переедет в Даллас. После чего в случае необходимости продолжится чередование хозяев площадки через встречу. Итоговое расписание выглядит следующим образом.

Первый матч: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 7 июня в 3:30 мск.

«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 7 июня в 3:30 мск. Второй матч: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 10 июня в 3:00 мск.

«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 10 июня в 3:00 мск. Третий матч: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», 13 июня в 3:30 мск.

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», 13 июня в 3:30 мск. Четвёртый матч: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», 15 июня в 3:30 мск.

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», 15 июня в 3:30 мск. Пятый матч*: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 18 июня в 3:30 мск.

«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 18 июня в 3:30 мск. Шестой матч*: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», 21 июня в 3:30 мск.

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», 21 июня в 3:30 мск. Седьмой матч*: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», 24 июня в 3:00 мск.

* — если потребуется.

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляциях. Следите за баскетбольным разделом!

Кто травмирован?

В составе «Бостона» травмирован латышский тяжёлый форвард Кристапс Порзингис, который выступал за «Даллас» на протяжении трёх сезонов (2019/2020-2021/2022). Баскетболист получил растяжение правой камбаловидной мышцы во время второго матча серии с «Майами». Как отметил Джо Маззулла, делается всё возможное, чтобы 28-летний бигмен сыграл в первом матче финальной серии.

У «Далласа» относительно всё в порядке, однако лишь недавно после повреждения плеча вернулся в строй немецкий «большой» Макси Клебер. Четвёртый матч с «Миннесотой» из-за травмы шеи пропускал центровой-новичок Дерек Лайвли. Более того, во время плей-офф сообщалось о повреждениях Луки Дончича: голеностоп и колено. В целом нет серьёзных оснований полагать, что кто-то сможет отсутствовать на старте финала НБА.