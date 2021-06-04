Футбольный клуб предложил контракт Хабибу, в НБА будет новый чемпион. Главное к утру

Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021, «Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА, Сухина уволен из «Локомотива» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».