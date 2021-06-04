Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Футбольный клуб предложил контракт Хабибу, в НБА будет новый чемпион. Главное к утру

Футбольный клуб предложил контракт Хабибу, в НБА будет новый чемпион. Главное к утру
Максим Лесовой
Комментарии

Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021, «Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА, Сухина уволен из «Локомотива» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал чемпионата мира
  2. Сухина и медштаб основного состава уволены из «Локомотива»
  3. «ПСЖ» начал переговоры с представителями Роналду. «Юве» хочет за игрока € 25-30 млн
  4. «Спартак» готовит предложение по центральному защитнику «Галатасарая»
  5. «Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн
  6. Футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову
  7. 39 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Бостоном» в овертайме
  8. «Лейкерс» проиграли «Финиксу» и сложили с себя полномочия чемпионов НБА
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021