Футбольный клуб предложил контракт Хабибу, в НБА будет новый чемпион. Главное к утру
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Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021, «Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА, Сухина уволен из «Локомотива» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
- Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал чемпионата мира
- Сухина и медштаб основного состава уволены из «Локомотива»
- «ПСЖ» начал переговоры с представителями Роналду. «Юве» хочет за игрока € 25-30 млн
- «Спартак» готовит предложение по центральному защитнику «Галатасарая»
- «Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн
- Футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову
- 39 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Бостоном» в овертайме
- «Лейкерс» проиграли «Финиксу» и сложили с себя полномочия чемпионов НБА
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