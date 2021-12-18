Бетербиев нокаутировал Брауна, Овечкин помог победить «Вашингтону». Главное к утру

Российский боец Артур Бетербиев победил американца Маркуса Брауна на турнире по профессиональному боксу в Монреале, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своей команде одержать победу над «Виннипег Джетс», а другой российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не может забросить шайбу в ворота уже на протяжении 19 матчей подряд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Бетербиев досрочно победил Брауна на турнире в Монреале.

2. 752-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» победить «Виннипег».

3. Радулов не забивает 19 матчей подряд. Он худший игрок «Далласа» по полезности.

4. Леонид Федун назвал Россию футбольным лилипутом.

5. ЦСКА вырвал победу в матче с «Альбой» в Евролиге.

6. Матч «Париж» — «Лион» в Кубке Франции не будет доигран из-за хулиганских действий фанатов.

7. Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Макдэвида, продлив результативную серию до 7 матчей.

8. В IBU подтвердили, что отберут титул у Мякяряйнен после обнуления результатов Зайцевой.

9. Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год.

10. Овечкин повторил рекорд по голам в первых 30 матчах сезона для игроков в возрасте 36+ лет.