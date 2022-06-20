Усик проведёт реванш с Джошуа, Карацев стал соперником Медведева. Главное к утру

Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа, Аслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
Аслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке.
Официально: Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа 20 августа.
Канчельскис: «Зенит» — чемпион России сезона-2022/2023, ноль сомнений. Наш футбол — в яме.
Радимов: Дзюбе мог бы подойти «Сочи», Кокорин перезапустил там карьеру.
«Барселона» согласилась заплатить € 50 млн за Левандовского.
The Athletic: вскоре Ничушкин получит достойную зарплату. Вопрос в том, кто выпишет чек.
Гурцкая: Каттани — аферист. Ещё и туповатый, как Рианчо.
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — третий, Леклер стал пятым.
Томас Бах: не время отменять отстранение российских спортсменов.
Непомнящий и Каруана делят первое место после третьего тура Турнира претендентов — 2022.
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