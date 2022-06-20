Усик проведёт реванш с Джошуа, Карацев стал соперником Медведева. Главное к утру

Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа, Аслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

Аслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке.

Официально: Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа 20 августа.

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