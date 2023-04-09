Адесанья нокаутировал Перейру, Месси обогнал Роналду. Главное к утру

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Нигерийский боец Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца Алекса Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг), аргентинский нападающий Лионель Месси забил «Ницце» и обогнал португальского форварда Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне в Европе, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в полуфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул пояс чемпиона UFC в среднем весе.

2. Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.

3. Касаткина проиграла Жабер и не сумела выйти в финал турнира в Чарльстоне.

4. «Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги, у «Барселоны» — +12 и игра в запасе.

5. Макдэвид набрал 150 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

6. «Лацио» обыграл «Ювентус». Римляне идут на втором месте в Серии А.

7. Гилберт Бёрнс единогласным решением судей победил Хорхе Масвидаля на UFC 287.

8. Полузащитник «Реала» Вальверде напал на игрока «Вильярреала» Баэну после матча Примеры.

9. Кучеров во второй раз в карьере отдал 80 голевых передач в сезоне НХЛ.

10. Холанду осталось 4 мяча до рекорда АПЛ. Норвежец забил 30 голов в 27 играх.