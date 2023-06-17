Вадим Немков отстоял титул, Армения забила четыре гола Уэльсу. Главное к утру

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отстоял свой титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, сборная Украины по футболу одержала волевую победу в матче с Северной Македонией в квалификации чемпионата Европы — 2024, «Реал» (Мадрид) готовит последнее предложение по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Вадим Немков одолел Йоэля Ромеро и сохранил пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
2. Украина одержала волевую победу в матче с Северной Македонией, Англия разгромила Мальту.
3. AS: «Реал» готовит заключительное предложение «Тоттенхэму» по Гарри Кейну.
4. Голевые передачи Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс.
5. Президент «Спартака» (Суботица) подтвердил назначение Кержакова главным тренером команды.
6. Гол Зайнутдинова помог Казахстану разгромить Сан-Марино в матче отбора к Евро-2024.
7. «ПСЖ» прервал переговоры с Юлианом Нагельсманом.
8. Хэмилтон стал лучшим во второй тренировке ГП Канады, Расселл — второй, Ферстаппен — шестой.
9. Беларусь упустила победу в концовке матча с Израилем.
10. Златан Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры.
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