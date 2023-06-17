Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вадим Немков отстоял титул, Армения забила четыре гола Уэльсу. Главное к утру

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отстоял свой титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, сборная Украины по футболу одержала волевую победу в матче с Северной Македонией в квалификации чемпионата Европы — 2024, «Реал» (Мадрид) готовит последнее предложение по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Вадим Немков одолел Йоэля Ромеро и сохранил пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

2. Украина одержала волевую победу в матче с Северной Македонией, Англия разгромила Мальту.

3. AS: «Реал» готовит заключительное предложение «Тоттенхэму» по Гарри Кейну.

4. Голевые передачи Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс.

5. Президент «Спартака» (Суботица) подтвердил назначение Кержакова главным тренером команды.

6. Гол Зайнутдинова помог Казахстану разгромить Сан-Марино в матче отбора к Евро-2024.

7. «ПСЖ» прервал переговоры с Юлианом Нагельсманом.

8. Хэмилтон стал лучшим во второй тренировке ГП Канады, Расселл — второй, Ферстаппен — шестой.

9. Беларусь упустила победу в концовке матча с Израилем.

10. Златан Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры.