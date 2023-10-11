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Волкановски заменит Оливейру в бою против Махачева, дубль Кучерова. Главное к утру

Австралийский боец Александр Волкановски заменит травмированного Чарльза Оливейру и сразится с россиянином Исламом Махачевым на UFC 294, дубль хоккеиста Никиты Кучерова помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолеть «Нэшвилл Предаторз» в матче открытия нового сезона НХЛ, полузащитник греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал провокационный пост в социальных сетях. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Волкановски заменит Оливейру и сразится с Махачевым на UFC 294.

2. Дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в матче открытия нового сезона НХЛ.

3. Магомед-Шапи Сулейманов объяснил, что его публикация в соцсетях была истолкована неверно.

4. «Чикаго» выиграл у «Питтсбурга», отыгравшись со счёта 0:2. Бедард набрал первое очко в НХЛ.

5. В «МЮ» готовы расстаться с Санчо из-за нежелания игрока извиняться перед тен Хагом.

6. Сборная Франции ищет варианты вызова отстранённых игроков Единой лиги ВТБ.

7. Йылмаз стал главным тренером «Бешикташа» через четыре месяца после завершения карьеры.

8. «Реал» обыграл «Даллас» в товарищеском матче, уступая 12 очков в четвёртой четверти.

9. Гарри Кейн отреагировал на лидерство «Тоттенхэма» в АПЛ.

10. Вратарь, потерявший сознание из-за взрыва петарды, высказался по этому поводу.