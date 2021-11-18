Более 500 сотрудников Activision Blizzard требуют отставки Бобби Котика
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После статьи WSJ про Бобби Котика скандалы вокруг Activision Blizzard только нарастают: теперь отставку главы компании требуют более 500 сотрудников (примерно 5% от общего числа работников) — они подписали петицию внутри корпорации.
Как отмечают разработчики, они больше не уверены в Бобби Котике как генеральном директоре издательства.
Информация о его поведении и методах работы идут вразрез с культурой и беспристрастностью, которые требуются для нашего лидера.
Вместе с этим сотрудники требуют, чтобы Бобби Котик не участвовал в голосовании нового гендиректора как один из акционеров. В целом работники надеются показать руководству, что подобный метод ведения бизнеса не соответствует даже минимальной планке.
Хронология событий
- Бобби Котик знал о домогательствах, защищал виновных и угрожал расправой
- Бобби Котик ответил на статью, где его обвинили в соучастии в харассменте
- Совет директоров Activision Blizzard прокомментировал статью о домогательствах в компании
- Сотрудники Activision Blizzard вышли на забастовку и потребовали отставки главы компании
- Новая и уже бывшая глава Blizzard ушла из компании из-за дискриминации и неуважения
- Теперь и акционеры Activision Blizzard требуют отстранить Бобби Котика
- СМИ: глава PlayStation раскритиковал ответ Activision на обвинения
- Джефф Каплан защищал команду Overwatch от «корпоративного бреда» Activision Blizzard.
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