Назад в будущее. Как сборная России вернула нас в 2008-й

Заниженные ожидания почти всегда делают нашу жизнь ярче и привлекательнее. Это в полной мере можно отнести и к сборной России по футболу. Парни Черчесова закончили два первых матча чемпионата мира в общим счётом 8:1. Мы должны соблюсти формальности, но это почти наверняка выход из группы.

А начиналось всё с тревожных ожиданий. В традиционном прогнозе на игровой день ни один из экспертов не прогнозировал победу российской дружины. Магия Салаха дала о себе знать.

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Ключевым моментом в преддверие матча был выбор форварда. Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров встал на сторону Фёдора Смолова. Как мы знаем теперь, у Черчесова на данный счёт было своё мнение. И мы ему за это благодарны!

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Наш корреспондент Никита Кузин своим материалом постарался снять напряжение с болельщиков, переживавших за исход предстоящего матча. История получилась слегка хулиганская, но в качестве разогрева перед главным событием дня, вполне уместная.

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Пророческим оказалось интервью с Дмитрием Аленичевым, который разобрал игру сборной России и выделил компоненты, которые должны были помочь одержать вторую победу на чемпионате мира.

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Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко проникся всеми прелестями пасмурного и дождливого Санкт-Петербурга, который принёс россиянам эмоции, которые невозможно передать словами. Да что там говорить, читайте, вспоминайте свои эмоции и переживайте эти прекрасные моменты снова и снова.

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Покаяние? Наставник сборной России вправе требовать его от многих. Как в таких случаях говорят? Он всё всем доказал. На самом деле, нет. Впереди ещё как минимум два матча, и команда не собирается останавливаться на достигнутом. Дмитрий Егоров предметно объясняет, почему мы больше не говно!

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Ещё одна эмоциональная реакция на эту победу. Согласитесь, первые эмоции — они самые искренние и правильные, если можно так выразиться. Кирилл Хаит делится своими ощущениями от матча, в котором мы все не знавали нашу сборную. Точнее, узнавали её заново. И получали от этого нового знания невероятное удовольствие.

АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

Станислав Черчесов прибыл на послематчевую пресс-конференцию героем. Однако же, всем своим видом демонстрировал, что его команда лишь приступила к решению поставленных задач. Наставник рассказал обо всех ключевых решениях перед матчем и во время его, а также заверил, что команда не думает об отдыхе, настраивается на предельно долгий турнирный путь.

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Титул главной звезды матча во второй раз подряд получил Денис Черышев, который сравнялся с Роналду в гонке бомбардиров. Однако же, в микст-зоне царил Артём Дзюба, с манифестом которого многие связывают новую эру в истории сборной. Да и по игре коллеги выделили именно его. Артём был тактичен, последователен и в очередной раз заверил, что сборная — одна большая семья. И мы верим тебе, Артём. И парням, которые играют друг за друга и за страну.

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Ну как было не вспомнить о славных победах в такой день? Сейчас мы раскроем суть заголовка. Помните легендарный для российского футбола 2008 год? А ту феерическую победу над Нидерландами? Мы на один вечер сумели окунуться в ту атмосферу, но сейчас у сборной есть реальные шансы сделать что-то большее, сделать шаг в будущее, которого у этой дружины никто, ну или почти никто, не видел. Вот и получается. что мы сейчас движемся назад в будущее.

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Ну а дальше уже чистые эмоции. Вот так болельщики в Санкт-Петербурге отмечали победу сборной.

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