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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Россия победила Египет — комментарии читателей

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Станислав Черчесов, сборная России по футболу
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«Прости нас за всё, Стас»
Сборная России сделала это! Победу нашей сборной обсуждают читатели «Чемпионата».
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Дзюба: игроки сборной России — 23 брата

snooper777:
— ВАДА в шоке: не может быть, точно на допинге! Всех (и Мутко), наверное, проверили. Артем молодец, но все хватит. Заберите у него микрофон!

Россия — Египет: Черышев во второй раз подряд стал игроком матча

antooon:
— По мне так лучший Дзюба…

Черышев догнал Роналду в гонке бомбардиров чемпионата мира — 2018

sotha-sil:
Роналду ваш вообще никто по сравнению с Кутепо… то есть с Черышевым.

Мостовой: кто-то говорил, у нас нефутбольная страна. Ничего себе нефутбольная!

tipson:
— Мутко: кто-то говорил, что Лимит не работает. Ничего себе не работает!

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Кутепов: создал ли Салах проблемы? На один гол, может, и создал

sethrollins:
— Не, ну вот через себя он забавно конечно))) «Кто этот парень?» — подумал Бэйл)) (с)

Россия — Египет: Игнашевич показал лучший процент выигранных единоборств

guns8:
— Всё уже сказал об Игнашевиче сегодня. Спасибо тебе Сергей Николаевич, спасибо тебе настоящий русский мужик.

Черчесов — о решении выпустить Дзюбу в атаке: он больше подходил под такую игру

07052017:
— «Дзюба теперь первый номер в атаке? Первый номер у нас Акинфеев.» Все же какую-то харизму у Саламыча не отнять:)

Зобнин — о пенальти в ворота сборной России: я сегодня в главной роли

guns8:
— Да Зобнин зверь был. Как работал!

Черчесов: у сборной проблем нет, не было и не будет. У нас нет слова «проблема»

tipson:
— Благодаря Черчесову многие из нас научились отлично переобуваться)

Черчесов: то, что задумали по вопросу Салаха, удалось воплотить

aneponial:
— Что будем делать с Салахом? Может, просто треху забьем и посмотрим?

Купер: сложно сказать, что бы случилось, если бы Салах был в лучшей форме

aneponial:
— Вы еще Игнашевича в лучшей форме не видели, ему до 65 играть ещё…

Сборная России за 2 матча ЧМ забила столько же мячей, сколько Испания на ЧМ-2010

mitrez:
— А вот это забавный факт. Бесполезный, но весьма забавный.

Россия выйдет в плей-офф ЧМ в случае победы Уругвая над саудовцами или ничьей

fcsm1935:
— Сейчас арабы включат админресурс и выиграют оба матча со счетом 10:0, а мы проиграем Уругваю.

Черчесов: мои наставления игрокам сборной в перерыве пусть останутся между нами

iosonomajjkl:
Прости нас за всё, Стас.

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