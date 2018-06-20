«Прости нас за всё, Стас»

Дзюба: игроки сборной России — 23 брата

snooper777:

— ВАДА в шоке: не может быть, точно на допинге! Всех (и Мутко), наверное, проверили. Артем молодец, но все хватит. Заберите у него микрофон!

Россия — Египет: Черышев во второй раз подряд стал игроком матча

antooon:

— По мне так лучший Дзюба…

Черышев догнал Роналду в гонке бомбардиров чемпионата мира — 2018

sotha-sil:

Роналду ваш вообще никто по сравнению с Кутепо… то есть с Черышевым.

Мостовой: кто-то говорил, у нас нефутбольная страна. Ничего себе нефутбольная!

tipson:

— Мутко: кто-то говорил, что Лимит не работает. Ничего себе не работает!

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Кутепов: создал ли Салах проблемы? На один гол, может, и создал

sethrollins:

— Не, ну вот через себя он забавно конечно))) «Кто этот парень?» — подумал Бэйл)) (с)

Россия — Египет: Игнашевич показал лучший процент выигранных единоборств

guns8:

— Всё уже сказал об Игнашевиче сегодня. Спасибо тебе Сергей Николаевич, спасибо тебе настоящий русский мужик.

Черчесов — о решении выпустить Дзюбу в атаке: он больше подходил под такую игру

07052017:

— «Дзюба теперь первый номер в атаке? Первый номер у нас Акинфеев.» Все же какую-то харизму у Саламыча не отнять:)

Зобнин — о пенальти в ворота сборной России: я сегодня в главной роли

guns8:

— Да Зобнин зверь был. Как работал!

Черчесов: у сборной проблем нет, не было и не будет. У нас нет слова «проблема»

tipson:

— Благодаря Черчесову многие из нас научились отлично переобуваться)

Черчесов: то, что задумали по вопросу Салаха, удалось воплотить

aneponial:

— Что будем делать с Салахом? Может, просто треху забьем и посмотрим?

Купер: сложно сказать, что бы случилось, если бы Салах был в лучшей форме

aneponial:

— Вы еще Игнашевича в лучшей форме не видели, ему до 65 играть ещё…

Сборная России за 2 матча ЧМ забила столько же мячей, сколько Испания на ЧМ-2010

mitrez:

— А вот это забавный факт. Бесполезный, но весьма забавный.

Россия выйдет в плей-офф ЧМ в случае победы Уругвая над саудовцами или ничьей

fcsm1935:

— Сейчас арабы включат админресурс и выиграют оба матча со счетом 10:0, а мы проиграем Уругваю.

Черчесов: мои наставления игрокам сборной в перерыве пусть останутся между нами

iosonomajjkl:

Прости нас за всё, Стас.

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АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

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