«Прости нас за всё, Стас»

Дзюба: игроки сборной России — 23 брата
snooper777:
— ВАДА в шоке: не может быть, точно на допинге! Всех (и Мутко), наверное, проверили. Артем молодец, но все хватит. Заберите у него микрофон!
Россия — Египет: Черышев во второй раз подряд стал игроком матча
antooon:
— По мне так лучший Дзюба…
Черышев догнал Роналду в гонке бомбардиров чемпионата мира — 2018
sotha-sil:
Роналду ваш вообще никто по сравнению с Кутепо… то есть с Черышевым.
Мостовой: кто-то говорил, у нас нефутбольная страна. Ничего себе нефутбольная!
tipson:
— Мутко: кто-то говорил, что Лимит не работает. Ничего себе не работает!
Кутепов: создал ли Салах проблемы? На один гол, может, и создал
sethrollins:
— Не, ну вот через себя он забавно конечно))) «Кто этот парень?» — подумал Бэйл)) (с)
Россия — Египет: Игнашевич показал лучший процент выигранных единоборств
guns8:
— Всё уже сказал об Игнашевиче сегодня. Спасибо тебе Сергей Николаевич, спасибо тебе настоящий русский мужик.
Черчесов — о решении выпустить Дзюбу в атаке: он больше подходил под такую игру
07052017:
— «Дзюба теперь первый номер в атаке? Первый номер у нас Акинфеев.» Все же какую-то харизму у Саламыча не отнять:)
Зобнин — о пенальти в ворота сборной России: я сегодня в главной роли
guns8:
— Да Зобнин зверь был. Как работал!
Черчесов: у сборной проблем нет, не было и не будет. У нас нет слова «проблема»
tipson:
— Благодаря Черчесову многие из нас научились отлично переобуваться)
Черчесов: то, что задумали по вопросу Салаха, удалось воплотить
aneponial:
— Что будем делать с Салахом? Может, просто треху забьем и посмотрим?
Купер: сложно сказать, что бы случилось, если бы Салах был в лучшей форме
aneponial:
— Вы еще Игнашевича в лучшей форме не видели, ему до 65 играть ещё…
Сборная России за 2 матча ЧМ забила столько же мячей, сколько Испания на ЧМ-2010
mitrez:
— А вот это забавный факт. Бесполезный, но весьма забавный.
Россия выйдет в плей-офф ЧМ в случае победы Уругвая над саудовцами или ничьей
fcsm1935:
— Сейчас арабы включат админресурс и выиграют оба матча со счетом 10:0, а мы проиграем Уругваю.
Черчесов: мои наставления игрокам сборной в перерыве пусть останутся между нами
iosonomajjkl:
Прости нас за всё, Стас.