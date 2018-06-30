Месси снова сразится с Роналду. На ЧМ-2018 стартует плей-офф

На чемпионате мира наступила короткая пауза, отделяющая матчи завершившегося группового этапа от игр плей-офф. Первый за две с лишним недели день без «живого» футбола, тем не менее, оказался насыщенным на события и интересные материалы.
Героем фоторепортажей и соцсетей стал бельгиец Миши Батшуайи. Почему? Об этом в двух ниже приведённых материалах.
Ну и куда же без красавиц на трибунах! Честное слово, после 15 июля нам будет их очень не хватать.
Окончание группового этапа – хороший повод подвести не только промежуточные турнирные итоги. Например, уже можно сделать определённые выводы о работе системы VAR.
Ещё один нефутбольный итог группового этапа – более шестисот болельщиков из Марокко, воспользовавшись поездкой в Россию, попытались сбежать в Западную Европу. Посчитали только тех, кого задержали. Но кто-то, возможно, просочился.
А вот вам итог футбольный. «Чемпионат» предложил свою версию символической сборной группового этапа.
Популярные тактические направления на чемпионате мира досконально разобрал наш аналитик Сергей Титов.
Чемпионат мира в России оказался настолько богат на различные яркие события, что выбрать главные из них – весьма проблематично. Но мы постарались.
После тренировки сборной России согласно протоколу два футболиста должны были пообщаться с прессой. Сегодня была очередь Александра Ерохина и Артёма Дзюбы. Что они ответили на многочисленные вопросы журналистов, читайте в нашем репортаже.
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью РФС ТВ рассказал о нефутбольных моментах своей жизни. О воспитании сына, школьных двойках, экстремальных развлечениях и «хитростях» своей супруги. Текстовая версия интервью – в следующем материале.
Десять лет назад наша сборная встречалась со своим нынешним соперником по 1/8 финала, Испанией, на Евро-2008. Проследим судьбы тех, кто тогда бился с фаворитом.
Ну, а завтра – старт плей-офф! Первыми на поле выйдут Франция и Аргентина, чуть позже — Уругвай и Португалия. Так что через 24 часа мы получим ответ на вопрос «Кто из двух идолов современного футбола, Роналду или Месси, продолжит борьбу за Кубок мира?». Может, оба, а, может, никто?