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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Обзор дня ЧМ-2018, 29 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лионель Месси и Криштиану Роналду
«Чемпионат»
Фото: Francois Nel/Maddie Meyer/Getty Images
Месси снова сразится с Роналду. На ЧМ-2018 стартует плей-офф
Сегодня на ЧМ матчей не было, но жизнь не стоит на месте. А уже завтра состоится очередная, на сей раз заочная, дуэль Месси и Роналду.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

На чемпионате мира наступила короткая пауза, отделяющая матчи завершившегося группового этапа от игр плей-офф. Первый за две с лишним недели день без «живого» футбола, тем не менее, оказался насыщенным на события и интересные материалы.

Героем фоторепортажей и соцсетей стал бельгиец Миши Батшуайи. Почему? Об этом в двух ниже приведённых материалах.

За секунду до того, как Батшуайи придумал новое празднование гола. Лучшие фото
Обидный вылет Сенегала, антифутбол Японии, благодарность России и как Батшуайи стал мемом – в фотоподборке главных моментов игрового дня.
Мир потешается над Батшуайи. Сам он тоже смеётся
Зрителей матча сборных Англии и Бельгии футбол совершенно не радовал. Но тут появился Миши Батшуайи.

Ну и куда же без красавиц на трибунах! Честное слово, после 15 июля нам будет их очень не хватать.

Главные красавицы 16-го дня чемпионата мира — 2018. Фото
Бельгия феерила, Панама билась, англичане филонили… А эти красавицы создавали атмосферу праздника.

Окончание группового этапа – хороший повод подвести не только промежуточные турнирные итоги. Например, уже можно сделать определённые выводы о работе системы VAR.

Как работает система видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018. Объясняем
Эта штука реально помогает. Но всех проблем ей пока не решить.

Ещё один нефутбольный итог группового этапа – более шестисот болельщиков из Марокко, воспользовавшись поездкой в Россию, попытались сбежать в Западную Европу. Посчитали только тех, кого задержали. Но кто-то, возможно, просочился.

695 марокканцев под шумок ЧМ пытались эмигрировать. Евросоюз спасли литовцы
Хитрый план гостей из Африки провалился.

А вот вам итог футбольный. «Чемпионат» предложил свою версию символической сборной группового этапа.

Символическая сборная группового этапа ЧМ-2018. Из наших там не только Головин
Вы согласны с этой версией?

Популярные тактические направления на чемпионате мира досконально разобрал наш аналитик Сергей Титов.

5 главных тактических трендов чемпионата мира
Кажется, даже сборная России готова задавать тактические тренды.

Чемпионат мира в России оказался настолько богат на различные яркие события, что выбрать главные из них – весьма проблематично. Но мы постарались.

Трёшка Роналду, минус Германия и ещё 6 главных событий группового этапа ЧМ-2018
Список, в который мы наверняка забыли что-то включить.

После тренировки сборной России согласно протоколу два футболиста должны были пообщаться с прессой. Сегодня была очередь Александра Ерохина и Артёма Дзюбы. Что они ответили на многочисленные вопросы журналистов, читайте в нашем репортаже.

«Рамос и Пике? Посмотрим, кто кого». Дзюба всё рассказал
Артём сравнил сборную России с Рокки Бальбоа.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью РФС ТВ рассказал о нефутбольных моментах своей жизни. О воспитании сына, школьных двойках, экстремальных развлечениях и «хитростях» своей супруги. Текстовая версия интервью – в следующем материале.

«Если иду в караоке – пою русские песни». Акинфеев говорит не о футболе
О том, как хулиганил в детстве, как воспитывает сына и какие фильмы смотрит вместе с женой.

Десять лет назад наша сборная встречалась со своим нынешним соперником по 1/8 финала, Испанией, на Евро-2008. Проследим судьбы тех, кто тогда бился с фаворитом.

10 лет назад мы уже играли с Испанией в плей-офф. Где сейчас эти люди?
Тогда ничем хорошим это не закончилось. Но теперь у нас есть «усы надежды».

Ну, а завтра – старт плей-офф! Первыми на поле выйдут Франция и Аргентина, чуть позже — Уругвай и Португалия. Так что через 24 часа мы получим ответ на вопрос «Кто из двух идолов современного футбола, Роналду или Месси, продолжит борьбу за Кубок мира?». Может, оба, а, может, никто?

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