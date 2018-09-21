Быть или не быть? Криштиану грозит длительная дисквалификация

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Роналду против «МЮ», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» в Лиге Европы

Криштину Роналду, «Ювентус»
«Чемпионат»
Фото: Jose Breton/Getty Images
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Футбол

«Зенит» упустил победу над «Копенгагеном» в матче 1-го тура группового этапа ЛЕ

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы датский «Копенгаген» принимал на своём поле российский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 1:1.

Подопечным Сергея Семака удалось выйти вперёд в счёте благодаря голу словацкого полузащитника Роберта Мака на 43-й минуте. Датчане отыгрались на 63-й минуте после точного удара кипрского форварда Пиероса Сотириу.

В другом матче группы С, который проходил параллельно, пражская «Славия» на своём поле обыграла французский «Бордо» со счётом 1:0.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своём поле примет «Славию», а «Копенгаген» на выезде встретится с «Бордо». Обе встречи пройдут 4 октября.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
20 сентября 2018, четверг. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 – Мак – 43, 1:1 – Сотириу – 63
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«Краснодар» победил «Акхисар Беледиеспор» в ЛЕ, «Севилья» разгромила «Стандард»

«Краснодар» одержал победу над турецким клубом «Акхисар Беледиеспор» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Акхисаре на стадионе «Спор Тото — Акхисар-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного мяча стал полузащитник Виктор Классон, отличившийся на 26-й минуте.

В другом матче Лиги Европы «Севилья» разгромила «Стандард». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Севильи» голы забили хавбек Франко Васкес, а также полузащитник Эвер Банега и нападающий Виссам Бен-Йеддер, оформившие по дублю. Автором единственного мяча «Стандарда» стал хавбек Мусса Дженепо.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур
20 сентября 2018, четверг. 19:55 МСК
Акхисар Беледиеспор
Акхисар, Турция
0 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 – Классон – 26
Лига Европы. Группа J. 1-й тур
20 сентября 2018, четверг. 19:55 МСК
Севилья
Севилья, Испания
5 : 1
Стандард
Льеж, Бельгия
1:0 – Банега – 8, 1:1 – Дженепо – 39, 2:1 – Васкес – 41, 3:1 – Бен-Йеддер – 49, 4:1 – Бен-Йеддер – 70, 5:1 – Банега – 74 (пен)
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Но и «быкам» было непросто против худшей на сегодня команды Турции.

«Спартак» проиграл «Рапиду» в первом матче группового этапа Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы венский «Рапид» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Альянц» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. На 50-й минуте австрийцы открыли счёт после того, как хавбек красно-белых Артём Тимофеев провёл мяч в собственные ворота. На 68-й минуте «Рапид» удвоил своё преимущество благодаря точному удару Томаса Мурга.

В другом матче группы G, который проходил параллельно, «Вильярреал» на своём поле сыграл вничью с «Рейнджерс» — 2:2. В ходе встречи испанцы дважды вели в счёте, но шотландцам оба раза удавалось отыгрываться.

Во втором туре группового этапа ЛЕ «Спартак» примет на своём поле «Вильярреал», а «Рапид» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 4 октября.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур
20 сентября 2018, четверг. 19:55 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 – Тимофеев – 50 (автогол), 2:0 – Мург – 68
«Спартак» проиграл. Непонятно, кто виноват теперь
В Вене всё было грустно.
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Массимо хочет строить «Спартак».

Головин – в числе 20 игроков «Монако», которые вызваны на матч с «Нимом»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вызвал 20 футболистов на домашний матч 6-го тура чемпионата Франции с «Нимом», сообщает официальный сайт клуба.

Среди 20 вызванных на игру футболистов оказался российский полузащитник Александр Головин, который из-за травмы пока не успел провести за команду ни одного матча в национальном чемпионате.

Ранее Жардим сообщил, что Головин пока мало тренируется и если и сыграет в матче с «Нимом», то не больше 15-20 минут. Специалист сказал следующее: «Головину нужно много тренироваться и провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут».

Матч «Монако» — «Ним» пройдёт на стадионе «Луи II» завтра, 21 сентября.

«Балтика» объявила о назначении Ледяхова на пост главного тренера

Игорь Ледяхов стал новым главным тренером калининградской «Балтики», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Помощником Ледяхова назначен Олег Василенко.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Балтика» согласовала с Ледяховым условия контракта. Последним местом работы Ледяхова был грозненский «Ахмат», который он покинул 2 сентября. О своём решении подать в отставку тренер объявил на пресс-конференции сразу после победного матча с «Уфой» в шестом туре Российской Премьер-Лиги.

В ближайшем матче «Балтике» предстоит встретиться с «Зенитом-2». Игра пройдёт в рамках 13-го тура ФНЛ и состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

УЕФА открыл дело в отношении Роналду

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, которому была показана красная карточка в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Об этом сообщил корреспондент агентства AP Роб Харрис в «Твиттере».

Главный арбитр показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо. В итоге встреча завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.

По регламенту Роналду пропустит следующий матч турнира, в котором туринский клуб на своём поле примет «Янг Бойз». Если арбитр расценил действия португальца как неспортивное поведение, то форвард рискует пропустить матч третьего тура с «Манчестер Юнайтед», за который выступал.

Скандал в Валенсии! За что удалили Криштиану Роналду?
Три пенальти и удаление Роналду в Валенсии, неожиданное поражение «Ман Сити», гол Саншеша в ворота «Бенфики» – в обзоре матчей ЛЧ.
Самая бесполезная работа в мире
Увольте судей за воротами и наймите VAR.

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три строчки вверх в рейтинге ФИФА, который сегодня, 20 сентября, был опубликован на сайте организации.

На сегодняшний день российская команда занимает 46-е место в рейтинге. Первое место теперь делят сразу две команды — сборная Бельгии, а также чемпион мира 2018 года сборная Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Уругвай.

Рейтинг ФИФА:

1 (2). Бельгия – 1729 очков
1 (1). Франция– 1729
3 (3). Бразилия — 1663
4 (4). Хорватия — 1634
5 (5). Уругвай — 1632
6 (6). Англия — 1612
7 (7). Португалия — 1606
8 (8). Швейцария — 1598
9 (9). Испания — 1597
10 (11). Дания — 1581

46 (49). Россия — 1423.

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