Быть или не быть? Криштиану грозит длительная дисквалификация

Первое удаление португальца в Лиге чемпионов запомнят все. Подъём сборной России в рейтинге ФИФА и наши клубы в ЛЕ — в дайджесте дня.

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«Зенит» упустил победу над «Копенгагеном» в матче 1-го тура группового этапа ЛЕ

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы датский «Копенгаген» принимал на своём поле российский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 1:1.



Подопечным Сергея Семака удалось выйти вперёд в счёте благодаря голу словацкого полузащитника Роберта Мака на 43-й минуте. Датчане отыгрались на 63-й минуте после точного удара кипрского форварда Пиероса Сотириу.

В другом матче группы С, который проходил параллельно, пражская «Славия» на своём поле обыграла французский «Бордо» со счётом 1:0.



В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своём поле примет «Славию», а «Копенгаген» на выезде встретится с «Бордо». Обе встречи пройдут 4 октября.

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«Краснодар» победил «Акхисар Беледиеспор» в ЛЕ, «Севилья» разгромила «Стандард»

«Краснодар» одержал победу над турецким клубом «Акхисар Беледиеспор» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Акхисаре на стадионе «Спор Тото — Акхисар-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного мяча стал полузащитник Виктор Классон, отличившийся на 26-й минуте.

В другом матче Лиги Европы «Севилья» разгромила «Стандард». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе «Севильи» голы забили хавбек Франко Васкес, а также полузащитник Эвер Банега и нападающий Виссам Бен-Йеддер, оформившие по дублю. Автором единственного мяча «Стандарда» стал хавбек Мусса Дженепо.

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«Спартак» проиграл «Рапиду» в первом матче группового этапа Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы венский «Рапид» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Альянц» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. На 50-й минуте австрийцы открыли счёт после того, как хавбек красно-белых Артём Тимофеев провёл мяч в собственные ворота. На 68-й минуте «Рапид» удвоил своё преимущество благодаря точному удару Томаса Мурга.



В другом матче группы G, который проходил параллельно, «Вильярреал» на своём поле сыграл вничью с «Рейнджерс» — 2:2. В ходе встречи испанцы дважды вели в счёте, но шотландцам оба раза удавалось отыгрываться.



Во втором туре группового этапа ЛЕ «Спартак» примет на своём поле «Вильярреал», а «Рапид» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 4 октября.

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Головин – в числе 20 игроков «Монако», которые вызваны на матч с «Нимом»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вызвал 20 футболистов на домашний матч 6-го тура чемпионата Франции с «Нимом», сообщает официальный сайт клуба.



Среди 20 вызванных на игру футболистов оказался российский полузащитник Александр Головин, который из-за травмы пока не успел провести за команду ни одного матча в национальном чемпионате.



Ранее Жардим сообщил, что Головин пока мало тренируется и если и сыграет в матче с «Нимом», то не больше 15-20 минут. Специалист сказал следующее: «Головину нужно много тренироваться и провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут».

Матч «Монако» — «Ним» пройдёт на стадионе «Луи II» завтра, 21 сентября.

«Балтика» объявила о назначении Ледяхова на пост главного тренера

Игорь Ледяхов стал новым главным тренером калининградской «Балтики», сообщает официальный сайт клуба.



Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Помощником Ледяхова назначен Олег Василенко.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Балтика» согласовала с Ледяховым условия контракта. Последним местом работы Ледяхова был грозненский «Ахмат», который он покинул 2 сентября. О своём решении подать в отставку тренер объявил на пресс-конференции сразу после победного матча с «Уфой» в шестом туре Российской Премьер-Лиги.



В ближайшем матче «Балтике» предстоит встретиться с «Зенитом-2». Игра пройдёт в рамках 13-го тура ФНЛ и состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

УЕФА открыл дело в отношении Роналду

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, которому была показана красная карточка в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Об этом сообщил корреспондент агентства AP Роб Харрис в «Твиттере».



Главный арбитр показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо. В итоге встреча завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.



По регламенту Роналду пропустит следующий матч турнира, в котором туринский клуб на своём поле примет «Янг Бойз». Если арбитр расценил действия португальца как неспортивное поведение, то форвард рискует пропустить матч третьего тура с «Манчестер Юнайтед», за который выступал.

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Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три строчки вверх в рейтинге ФИФА, который сегодня, 20 сентября, был опубликован на сайте организации.



На сегодняшний день российская команда занимает 46-е место в рейтинге. Первое место теперь делят сразу две команды — сборная Бельгии, а также чемпион мира 2018 года сборная Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Уругвай.



Рейтинг ФИФА:



1 (2). Бельгия – 1729 очков

1 (1). Франция– 1729

3 (3). Бразилия — 1663

4 (4). Хорватия — 1634

5 (5). Уругвай — 1632

6 (6). Англия — 1612

7 (7). Португалия — 1606

8 (8). Швейцария — 1598

9 (9). Испания — 1597

10 (11). Дания — 1581

…

46 (49). Россия — 1423.