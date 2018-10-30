Конте уже знает, кого первым купит в «Реал». Это будет игрок из АПЛ

Роналду вышел на первое место в мире по числу подписчиков в «Инстаграме»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в «Инстаграме».



Число подписчиков футболиста, регулярно размещающего посты на своей странице, превысило 144 млн 200 тыс. человек. По этому показателю Роналду обошёл предыдущего лидера — американскую певицу и актрису Селену Гомес, у которой 144 млн подписчиков.

33-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем золотой медали чемпиона Европы. Минувшим летом он перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за € 117 млн.



В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 12 матчей во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.

«Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги

Мадридский «Реал» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги, сообщается на официальном сайте клуба.



Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами. Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению обязанностей завтра, 30 октября.



Накануне, 28 октября, «Реал» потерпел поражение с разгромным счётом 1:5 в «класико» с «Барселоной». Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Сине-гранатовые, в свою очередь, лидируют в чемпионате.



Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах.

«Реал» избит с ног до головы — от президента до Мариано Диаса» Испанская пресса уничтожает Лопетеги после поражения в «класико».

Конте определился с первой трансферной целью в «Реале»

Итальянский специалист Антонио Конте, который с большой вероятностью в ближайшее время возглавит мадридский «Реал», определился со своей первой трансферной целью в «Королевском клубе», утверждает AS со ссылкой на Calciomercato.it.

Согласно информации источника, экс-наставник «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. При этом в клубе уверены, что заполучить чемпиона мира в составе сборной Франции не составит труда. Более того, кандидатура хавбека рассматривалась руководством «Реала» ещё до ухода с поста главного тренера Зинедина Зидана.



Также издание сообщает, что мадридский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего «Челси» Эдена Азара, который неоднократно выражал желание перейти в стан «сливочных».

«Рубин» вырвал ничью у «Спартака», забив гол в компенсированное время матча

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 78-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота голкипера казанского клуба Ивана Коновалова, который успешно реализовал защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров. В компенсированное время матча ответный мяч забил защитник «Рубина» Егор Сорокин.



Казанский «Рубин», набрав 19 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) — на 6-м месте.



В следующем туре Российской Премьер-Лиги казанская команда 5 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом", а красно-белые на день раньше примут «Урал».

Глушакова включили в заявку, но «Спартак» опять не смог победить Егор Сорокин сравнял счёт в матче первым касанием.

Гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, забивший на 22-й минуте матча с подачи нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы. На 78-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин показал вторую жёлтую карточку защитнику самарской команды Агустину Рохелю и удалил игрока с поля.



«Зенит» имеет в активе 28 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.



В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Уфой», а петербургский «Зенит» примет на своём поле грозненский «Ахмат».

«Самара играет лучше нас». Матч, который Дзюба описал одной фразой Гол Паредеса и 17 ударов по воротам Лунёва.

На месте крушения вертолёта владельца «Лестера» обнаружен чёрный ящик

На месте крушения вертолёта владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха был найден бортовой самописец, говорится в заявлении британского управления по расследованию авиационных происшествий (AAIB), опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Сообщается, что чёрный ящик был доставлен инспектором в Фарнборо в воскресенье. Специалисты приступят к расшифровке данных сегодня, 29 октября. Работу специалистов усложняет то, что самописец подвергся воздействию высоких температур в результате возгорания, произошедшего после крушения. Также в своём заявлении управление настоятельно рекомендовало свидетелям крушения вертолёта связаться с городской полицией.



Напомним, трагедия произошла спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Вертолёт владельца «лис» взлетел с поля, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку возле стадиона. Вертолёт загорелся, на место происшествия срочно прибыли медики и пожарные, однако им не удалось спасти жизни Шривадданапрабхи и ещё четырёх человек, находившихся на борту в момент крушения.

Трагедия в Англии. Владелец «Лестера» разбился при падении вертолёта Подробности.

Как Англия отреагировала на трагедию в Лестере Смерть владельца «Лестера» подтвердили только поздно вечером, но люди уже с утра начали нести к стадиону цветы.

24-летний бразильский футболист был убит после зверских пыток

В бразильском городке Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, расположенном в столичном регионе Куритиба, обнаружили тело зверски убитого футболиста «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса, сообщает UOL Esporte.



По сведениям издания, перед убийством Фрейтаса жестоко пытали, о чём свидетельствуют многочисленные травмы шеи, а также отрезанный пенис.



Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование, допросив ближайших родственников жертвы.



«Мы намерены оценить всё произошедшее вместе с родственниками и друзьями Даниэля, чтобы понять, что он делал в Куритибе. Очевидно, что тот, кто сделал это, действовал с огромной злобой. Всё будет проверено в ходе расследования», — сказал следователь бразильской полиции Амадеу Тревисан.



24-летний Фрейтас принадлежал «Сан-Паулу», а в «Сан-Бенту» перешёл в июне на правах аренды.