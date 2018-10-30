Конте уже знает, кого первым купит в «Реал». Это будет игрок из АПЛ

Роналду вышел на первое место в мире по числу подписчиков в «Инстаграме»
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в «Инстаграме».
Число подписчиков футболиста, регулярно размещающего посты на своей странице, превысило 144 млн 200 тыс. человек. По этому показателю Роналду обошёл предыдущего лидера — американскую певицу и актрису Селену Гомес, у которой 144 млн подписчиков.
33-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем золотой медали чемпиона Европы. Минувшим летом он перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за € 117 млн.
В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 12 матчей во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.
«Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги
Мадридский «Реал» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги, сообщается на официальном сайте клуба.
Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами. Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению обязанностей завтра, 30 октября.
Накануне, 28 октября, «Реал» потерпел поражение с разгромным счётом 1:5 в «класико» с «Барселоной». Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Сине-гранатовые, в свою очередь, лидируют в чемпионате.
Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах.
Конте определился с первой трансферной целью в «Реале»
Итальянский специалист Антонио Конте, который с большой вероятностью в ближайшее время возглавит мадридский «Реал», определился со своей первой трансферной целью в «Королевском клубе», утверждает AS со ссылкой на Calciomercato.it.
Согласно информации источника, экс-наставник «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. При этом в клубе уверены, что заполучить чемпиона мира в составе сборной Франции не составит труда. Более того, кандидатура хавбека рассматривалась руководством «Реала» ещё до ухода с поста главного тренера Зинедина Зидана.
Также издание сообщает, что мадридский клуб продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего «Челси» Эдена Азара, который неоднократно выражал желание перейти в стан «сливочных».
«Рубин» вырвал ничью у «Спартака», забив гол в компенсированное время матча
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 78-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота голкипера казанского клуба Ивана Коновалова, который успешно реализовал защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров. В компенсированное время матча ответный мяч забил защитник «Рубина» Егор Сорокин.
Казанский «Рубин», набрав 19 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) — на 6-м месте.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги казанская команда 5 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом", а красно-белые на день раньше примут «Урал».
Гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола встречи стал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, забивший на 22-й минуте матча с подачи нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы. На 78-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин показал вторую жёлтую карточку защитнику самарской команды Агустину Рохелю и удалил игрока с поля.
«Зенит» имеет в активе 28 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.
В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Уфой», а петербургский «Зенит» примет на своём поле грозненский «Ахмат».
На месте крушения вертолёта владельца «Лестера» обнаружен чёрный ящик
На месте крушения вертолёта владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха был найден бортовой самописец, говорится в заявлении британского управления по расследованию авиационных происшествий (AAIB), опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Сообщается, что чёрный ящик был доставлен инспектором в Фарнборо в воскресенье. Специалисты приступят к расшифровке данных сегодня, 29 октября. Работу специалистов усложняет то, что самописец подвергся воздействию высоких температур в результате возгорания, произошедшего после крушения. Также в своём заявлении управление настоятельно рекомендовало свидетелям крушения вертолёта связаться с городской полицией.
Напомним, трагедия произошла спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Вертолёт владельца «лис» взлетел с поля, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку возле стадиона. Вертолёт загорелся, на место происшествия срочно прибыли медики и пожарные, однако им не удалось спасти жизни Шривадданапрабхи и ещё четырёх человек, находившихся на борту в момент крушения.
24-летний бразильский футболист был убит после зверских пыток
В бразильском городке Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, расположенном в столичном регионе Куритиба, обнаружили тело зверски убитого футболиста «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса, сообщает UOL Esporte.
По сведениям издания, перед убийством Фрейтаса жестоко пытали, о чём свидетельствуют многочисленные травмы шеи, а также отрезанный пенис.
Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование, допросив ближайших родственников жертвы.
«Мы намерены оценить всё произошедшее вместе с родственниками и друзьями Даниэля, чтобы понять, что он делал в Куритибе. Очевидно, что тот, кто сделал это, действовал с огромной злобой. Всё будет проверено в ходе расследования», — сказал следователь бразильской полиции Амадеу Тревисан.
24-летний Фрейтас принадлежал «Сан-Паулу», а в «Сан-Бенту» перешёл в июне на правах аренды.