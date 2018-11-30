Аршавин назвал двух лучших футболистов сборной России. Узнаете второго?

«Зенит» обыграл «Копенгаген» и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы российский «Зенит» принимал датский «Копенгаген». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе хозяев точным ударом отметился полузащитник Роберт Мак, который отличился на 59-й минуте после результативной передачи от хавбека Далера Кузяева. Таким образом, «Зенит» продлил серию без поражений на групповом этапе турнира в этом сезоне (три победы, две ничьих).
«Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.
Ещё в одном матче группы С, который проходил параллельно, французский «Бордо» на своём поле обыграл пражскую «Славию» со счётом 2:0.
Голы Газинского и Ари помогли «Краснодару» обыграть «Акхисар» в Лиге Европы
«Краснодар» одержал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Акхисар Беледиеспор». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник турецкого клуба Сержиньо, отличившийся на 24-й минуте. «Краснодар» сравнял счёт в начале второго тайма — гол в актив записал хавбек Юрий Газинский. Победу российской команде принёс нападающий Ари, забив на 57-й минуте.
«Краснодар», набрав 12 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу группы J Лиги Европы, «Акхисар Беледиеспор» (0) занимает последнее место.
В заключительном туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Севильей», «Акхисар Беледиеспор» дома встретится со «Стандардом». Оба матча состоятся 13 декабря.
«Спартак» проиграл в матче с «Рапидом» в ЛЕ, дважды пропустив в концовке
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» принимал венский «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд в счёте благодаря голу нападающего Зе Луиша на 20-й минуте. Однако в концовке гостям удалось переломить ход встречи благодаря голам на 80-й и первой компенсированной минутах. За «Рапид» отличились турецкий защитник Мерт Мюльдюр и австрийский полузащитник Филипп Шобесбергер. Таким образом, красно-белые прервали серию из трёх матчей без поражений на групповом этапе турнира (одна победа, две ничьи), а венская команда прервала серию из трёх встреч без побед (одна ничья, два поражения).
Для «Спартака» этот матч стал первым в еврокубках под руководством главного тренера Олега Кононов. Команда потерпела первое поражение с тех пор, как её возглавил специалист.
Турнирное положение в группе G: 1. «Рапид» — 7 очков (5 матчей); 2. «Вильярреал» — 6 (4); 3. «Спартак» — 5 (5); 4. «Рейнджерс» — 4 (4).
Против болельщика, напавшего на Глушакова, возбудили административное дело
Полиция возбудила административное дело в отношении фаната, который выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) и напал на полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Во время матча футбольной Лиги Европы между командами «Спартак» (Москва) и «Рапид» (Вена), проходившего на стадионе «Открытие Арена», на поле выбежал зритель. Сотрудниками контрольно-распорядительной службы стадиона гражданин был удалён с объекта проведения мероприятия и передан сотрудникам полиции. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3, ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», — говорится в сообщении.
Куртуа – лучший голкипер 2018 года в мире по версии IFFHS, Акинфеев – 16-й
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов в мире по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.
Лучшим вратарём признан бельгиец Тибо Куртуа («Челси»/«Реал»), который набрал 181 очко. Второе место досталось французу Уго Льорису («Тоттенхэм Хотспур», 109 очков), третье – итальянцу Джанлуджи Буффону («Ювентус»/«ПСЖ», 59).
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (1 очко) разделил 16-ю строчку с ещё тремя вратарями. Напомним, что летом футболист помог сборной России впервые в её истории добраться до 1/4 финала чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял четвёртое место в списке лучших наставников сборных в мире по итогам 2018 года по версии IFFHS.
Аршавин: лучший игрок сборной России – Головин, второй сидит в СИЗО
Бывший игрок сборной «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин во время «Урока футбола» в школе № 641 в Санкт-Петербурге рассказал о своём отношении к подобным мероприятиям, оценил шансы «Зенита» на победу в чемпионате России и назвал лучшего игрока сборной.
«Я не рассматриваю такие мероприятия как пресс-конференции. Просто ребята задали вопросы, на которые им было интересно услышать ответы. Я уже несколько раз посещал школы.
Приятно ли мне, что такие маленькие ребята знают о моих достижениях? Такие вещи уже можно посмотреть на ютубе, или им кто-то подсказал.
С Алексеем Смертиным мы хорошо общаемся. В том году я побывал у него в Барнауле. Я уважаю его как футболиста и человека от футбола, который пытается развивать его. Поэтому я и откликаюсь на его предложения.
В начале сезона следил за «Зенитом», а потом, к сожалению, отключили телеканал. Поэтому последние полтора-два месяца, когда «Зенит» играл плохо, не смотрел. Но я всё равно уверен, что «Зенит» будет чемпионом.
Мысли о будущем есть, хотелось бы остаться в футболе. Конкретики пока никакой нет.
Самый сильный игрок по потенциалу в нашей сборной – Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные ниже уровнем», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА
ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг сборных.
Сборная России, занимавшая 41-е место в рейтинге, опустилась на 48-ю строчку. Теперь на счету россиян 1424 очка вместо 1433. В ноябре национальная команда провела последние матчи в 2018 году. Сначала сборная потерпела разгромное поражение в контрольной игре с Германией (0:3), а затем уступила Швеции в решающем матче группового этапа Лиги наций (0:2) и не сумела выйти в лигу A, оставшись в дивизионе B.
Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589).