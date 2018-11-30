Аршавин назвал двух лучших футболистов сборной России. Узнаете второго?

Первый — Головин. Лигоевропейские баталии, регресс сборной России и другие события — в дайджесте футбольного четверга.

«Зенит» обыграл «Копенгаген» и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы российский «Зенит» принимал датский «Копенгаген». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе хозяев точным ударом отметился полузащитник Роберт Мак, который отличился на 59-й минуте после результативной передачи от хавбека Далера Кузяева. Таким образом, «Зенит» продлил серию без поражений на групповом этапе турнира в этом сезоне (три победы, две ничьих).



«Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.



Ещё в одном матче группы С, который проходил параллельно, французский «Бордо» на своём поле обыграл пражскую «Славию» со счётом 2:0.

Сольбаккен готовился к «Зениту» Луческу. А проиграл «Зениту» Семака! «Зенит» досрочно стал победителем группы и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Голы Газинского и Ари помогли «Краснодару» обыграть «Акхисар» в Лиге Европы

«Краснодар» одержал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Акхисар Беледиеспор». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник турецкого клуба Сержиньо, отличившийся на 24-й минуте. «Краснодар» сравнял счёт в начале второго тайма — гол в актив записал хавбек Юрий Газинский. Победу российской команде принёс нападающий Ари, забив на 57-й минуте.

«Краснодар», набрав 12 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу группы J Лиги Европы, «Акхисар Беледиеспор» (0) занимает последнее место.



В заключительном туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Севильей», «Акхисар Беледиеспор» дома встретится со «Стандардом». Оба матча состоятся 13 декабря.

«Краснодар» поберёг Классона, но был беспощаден к «Акхисару» До плей-офф Лиги Европы остался один шаг. Виктор поможет его сделать.

«Спартак» проиграл в матче с «Рапидом» в ЛЕ, дважды пропустив в концовке

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» принимал венский «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Хозяева вышли вперёд в счёте благодаря голу нападающего Зе Луиша на 20-й минуте. Однако в концовке гостям удалось переломить ход встречи благодаря голам на 80-й и первой компенсированной минутах. За «Рапид» отличились турецкий защитник Мерт Мюльдюр и австрийский полузащитник Филипп Шобесбергер. Таким образом, красно-белые прервали серию из трёх матчей без поражений на групповом этапе турнира (одна победа, две ничьи), а венская команда прервала серию из трёх встреч без побед (одна ничья, два поражения).



Для «Спартака» этот матч стал первым в еврокубках под руководством главного тренера Олега Кононов. Команда потерпела первое поражение с тех пор, как её возглавил специалист.



Турнирное положение в группе G: 1. «Рапид» — 7 очков (5 матчей); 2. «Вильярреал» — 6 (4); 3. «Спартак» — 5 (5); 4. «Рейнджерс» — 4 (4).

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

Против болельщика, напавшего на Глушакова, возбудили административное дело

Полиция возбудила административное дело в отношении фаната, который выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) и напал на полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«Во время матча футбольной Лиги Европы между командами «Спартак» (Москва) и «Рапид» (Вена), проходившего на стадионе «Открытие Арена», на поле выбежал зритель. Сотрудниками контрольно-распорядительной службы стадиона гражданин был удалён с объекта проведения мероприятия и передан сотрудникам полиции. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3, ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», — говорится в сообщении.

Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня Как это было.

Куртуа – лучший голкипер 2018 года в мире по версии IFFHS, Акинфеев – 16-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов в мире по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.



Лучшим вратарём признан бельгиец Тибо Куртуа («Челси»/«Реал»), который набрал 181 очко. Второе место досталось французу Уго Льорису («Тоттенхэм Хотспур», 109 очков), третье – итальянцу Джанлуджи Буффону («Ювентус»/«ПСЖ», 59).



Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (1 очко) разделил 16-ю строчку с ещё тремя вратарями. Напомним, что летом футболист помог сборной России впервые в её истории добраться до 1/4 финала чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял четвёртое место в списке лучших наставников сборных в мире по итогам 2018 года по версии IFFHS.

Аршавин: лучший игрок сборной России – Головин, второй сидит в СИЗО

Бывший игрок сборной «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин во время «Урока футбола» в школе № 641 в Санкт-Петербурге рассказал о своём отношении к подобным мероприятиям, оценил шансы «Зенита» на победу в чемпионате России и назвал лучшего игрока сборной.



«Я не рассматриваю такие мероприятия как пресс-конференции. Просто ребята задали вопросы, на которые им было интересно услышать ответы. Я уже несколько раз посещал школы.



Приятно ли мне, что такие маленькие ребята знают о моих достижениях? Такие вещи уже можно посмотреть на ютубе, или им кто-то подсказал.



С Алексеем Смертиным мы хорошо общаемся. В том году я побывал у него в Барнауле. Я уважаю его как футболиста и человека от футбола, который пытается развивать его. Поэтому я и откликаюсь на его предложения.



В начале сезона следил за «Зенитом», а потом, к сожалению, отключили телеканал. Поэтому последние полтора-два месяца, когда «Зенит» играл плохо, не смотрел. Но я всё равно уверен, что «Зенит» будет чемпионом.



Мысли о будущем есть, хотелось бы остаться в футболе. Конкретики пока никакой нет.



Самый сильный игрок по потенциалу в нашей сборной – Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные ниже уровнем», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Чем закончится дело Кокорина и Мамаева. Отвечают адвокаты и юристы Главное уголовное дело для футбольной России близится к развязке.

Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг сборных.



Сборная России, занимавшая 41-е место в рейтинге, опустилась на 48-ю строчку. Теперь на счету россиян 1424 очка вместо 1433. В ноябре национальная команда провела последние матчи в 2018 году. Сначала сборная потерпела разгромное поражение в контрольной игре с Германией (0:3), а затем уступила Швеции в решающем матче группового этапа Лиги наций (0:2) и не сумела выйти в лигу A, оставшись в дивизионе B.



Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589).