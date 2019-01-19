Смолов вошёл в шорт-лист мадридского «Реала». Вы не ослышались

Там есть даже Сала. Интерес «Реала» к Смолову, переход Романа Ерёменко в «Ростов» и другие события пятницы — в футбольном дайджесте дня.

Издание AS включило Смолова в топ-5 форвардов, которые могли бы помочь «Реалу»

Испанское издание AS составило список из пяти форвардов, которые могли бы перейти в мадридский «Реал» в январе и помочь клубу решить проблему в нападении в связи с уходом Криштиану Роналду, а также с травмами Карима Бензема и Мариано Диаса.



В список вошли француз Оливье Жиру из «Челси», колумбиец Радамель Фалькао из «Монако», голландец Бас Дост из лиссабонского «Спортинга», аргентинец Эмилиано Сала из «Нанта» и российский нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов.

«Русский форвард является одним из самых готовых игроков в этом списке. Он был лучшим бомбардиром РПЛ в сезонах 2015/16 и 2016/17. После летнего перехода из «Краснодара» в «Локомотив» дела у Смолова идут не лучшим образом, поэтому клуб и болельщики, возможно, не слишком огорчатся его уходу.



«Локомотив» выбыл из Лиги чемпионов и находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, рискуя не выйти в ЛЧ на следующий сезон. Это говорит о том, что клуб может не получить важный доход с выступления в главном европейском турнире. Бюджет «Локомотива» не находится на том же уровне, что у других больших российских клубов. Это, в совокупности с ухудшением ситуации в российской экономике из-за санкций, падением курса рубля и цен на нефть, может спровоцировать «железнодорожников» на решение продать ключевых игроков.



Смолов является универсальным нападающим, который идеально бы вписался в философию Солари с игрой в прямолинейный футбол. Несколько месяцев в «Реале» помогли бы Фёдору вернуться в основной состав сборной России, в котором с чемпионата мира его место занял Артём Дзюба», — говорится в заметке AS.

Смолов и пенальти. Версия 2.0 Где-то мы это уже видели.

IFAB хочет ввести наказание за случайную игру рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в марте обсудит введение наказания за случайную игру рукой, сообщает The Times.



По нынешнем правилам арбитры имеют право назначать штрафные удары и пенальти, только если они посчитали игру рукой преднамеренной. В остальных случаях нарушение не фиксируется.



IFAB хочет внести изменения в правила, чтобы исключить случайную игру рукой в нападении. Планируется, что нарушения будут фиксироваться только за пределами штрафной площади. Таким образом, пенальти, как и прежде, будут назначаться только за преднамеренную игру рукой.

Представитель ОНК: принято решение отменить матч в СИЗО с участием Мамаева

Представитель Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила отменить футбольный матч в СИЗО «Бутырка» с участием содержащегося в ней полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, это действительно так. Убеждён, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону», — написал Пятницкий на своей странице в «Твиттере».



Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября 2018 года. Изначально суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей до 8 декабря, но затем срок был продлён до 8 февраля.

«Предоставьте Кокорину бассейн – разве вы не видите, что ему там плохо?» «Ягуар» для Геркуса, сауна для Кокорина и свининка для Слуцкого. Новая порция шуток от читателей.

Новый клуб Моуринью, судьба Кокорина и Мамаева и другие интриги 2019-го Год должен быть интересным.

Источник: хавбек «Зенита» Паредес договорился с «ПСЖ» по условиям контракта

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес договорился с «ПСЖ» по условиям контракта, сообщает RMC.



По информации издания, 16 января агент Марсело Симонян, который выступает в роли посредника в потенциальной сделке, и агент аргентинского хавбека Пабло Саббаг провели переговоры в Дохе со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике. «ПСЖ» достиг принципиального соглашения о подписании с Паредесом контракта сроком на 4,5 года, а также по бонусам и опции возможного продления соглашения ещё на один сезон. Также отмечается, что сам Паредес хочет перейти в «ПСЖ», о чём он уже сообщил своим близким.



Тем не менее переговоры между «ПСЖ» и «Зенитом» продолжаются. Французское издание отрицает появившуюся ранее информацию, что парижане предложили за игрока € 35 млн. По его информации, официального предложения ещё сделано не было.



Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2020/21. Леандро перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах петербуржцев в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Вопрос на 35 млн евро. Надо ли «Зениту» продавать Паредеса? И что может ждать звезду РПЛ в «Челси».

Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» с зарплатой € 2,5 млн в год

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Как сообщает Tribuna, по соглашению 29-летний футболист будет получать около € 2,5 млн в год.



Переговоры между клубами продолжаются: «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.



Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и защищает цвета клуба с 2009 года. За время выступления в составе «горняков» футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.



В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек. «Шахтёр» после 18 туров располагается на первой строчке в турнирной таблице первенства с 43 очками в активе, на семь очков опережая ближайшего преследователя в лице киевского «Динамо».

Украинец Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Грядёт политический скандал? 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, соглашаясь на переезд в Санкт-Петербург.

Трансфер Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит»: «за» и «против» Много инсайдов и ни слова о политике.

Руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги составляют более 200 млн рублей. Власти региона в курсе сложившейся ситуации.



Клуб уже сообщил, что не будет участвовать в Кубке ФНЛ якобы из-за изменений планов подготовки, а также на своих ресурсах принёс извинения болельщикам в связи с отказом от участия в турнире. Изначально планировалось провести сборы на Кипре, но теперь команда может поехать в Сочи или вообще отменить предсезонную подготовку.

Ранее стало известно, что «Луч» в Кубке ФНЛ заменит команда «Муром» из Владимирской области, которая станет дебютантом турнира.



«Луч» после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками в активе.

Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом». Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

По итогам сезона-2014/15 Ерёменко был признан лучшим игроком РПЛ по версии лиги и завоевал серебряные медали чемпионата в составе ЦСКА. В сезоне-2015/16 он стал чемпионом России.



В ноябре 2017 года Романа дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.



Ерёменко перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.



«Ростов» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ерёменко перешёл в «Ростов». Карпин хотел его подписать ещё в 2009-м Вот и подъехали громкие трансферы.