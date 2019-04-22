Минимум до среды «Ливерпуль» первый. Чемпионская интрига в АПЛ, очередной титул Дани Алвеса и травма Дениса Черышева — в обзоре дня.

В АПЛ опять сменился лидер. Это вам не Франция!

Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» победу в матче с «Монако»

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.



Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Килиан Мбаппе с передачи Мусса Диаби. На 38-й минуте преимущество хозяев увеличил Мбаппе, которому ассистировал Дани Алвес. Третий гол в ворота монегасков на 56-й минуте забил Мбаппе, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Алвес. На 80-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Головин с паса Винисиуса Мораиса.

Головин забил «ПСЖ»! А Неймар вернулся после травмы – но у матча другой герой Это Мбаппе. И у него новый способ праздновать голы.

«Бетис» — «Валенсия»: Черышев заменён из-за травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (на данный момент счёт 0:1, идёт первый тайм). Встреча проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Черышев получил повреждение в первом тайме и был заменён на 34-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий Родриго.

В ближайшее время российский хавбек пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его возвращения в строй.

Черышев «сломался». Да, это случилось снова Денис сыграл лишь полчаса с «Бетисом».

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

В матче 24-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов.



Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал Николай Рассказов, которому ассистировал Луис Адриано. В середине второго тайма гости остались вдесятером из-за травмы Артура Саркисова. В конце матча преимущество красно-белых увеличил Аяз Гулиев. Голевой передачей в этом эпизоде вновь отметился Адриано.



«Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) по-прежнему занимает последнее, 16-е место.

Гулиев, Фернандо и Ещенко вернулись. «Спартак» стал ближе к Лиге чемпионов Аленичев сделал самую неудачную замену в карьере и проиграл своей бывшей команде.

Кононов — о поступке американца, избитого Гулиевым: добро всегда побеждает зло

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник команды Аяз Гулиев, избивший гражданина США в дорожном конфликте. Наставник красно-белых оценил поступок подопечного и американца, которые решили вместе направить средства на благотворительные цели.



«Ситуация с Гулиевым? Я прочитал письмо гражданина Америки, могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он так себя повёл, для меня такие люди вызывают уважение», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Добро всегда побеждает зло». Кононов vs Аленичев Неожиданные реплики Аленичева и рассуждения Кононова о схеме 4-4-2, инциденте с Гулиевым, игре Мелкадзе и атакующем футболе.

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.



Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором гола стал Жоржиньо Вейналдум, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд. Второй мяч в концовке встречи забил Джеймс Милнер, реализовав пенальти.



«Ливерпуль», набрав 88 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (31) остался в зоне вылета на 18-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Хаддерсфилдом». Матч состоится 26 апреля. «Кардифф Сити» предстоит выездная игра с «Фулхэмом», которая пройдёт 27 апреля.

Источник: трансфер Азара будет стоить «Реалу» € 120 млн

Переход вингера «Челси» Эдена Азара в «Реал» является практически решённым делом. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Telefoot.



По информации источника, ближайшим летом бельгиец станет игроком «Королевского клуба». Его трансфер обойдётся «сливочным» в € 120 млн.



Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». За него «пенсионеры» заплатили € 35 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне 28-летний футболист принял участие в 45 матчах, отметился 19 результативными ударами и 12 голевыми передачами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. «Челси» выражал заинтересованность в продлении действующего соглашения, однако сам Азар пока не спешит принимать решение по своему будущему.

Первый тренер Сафонова: гол со штрафного Ракицкого – на 100% вина Матвея

Алексей Чистяков, тренер вратарей, который первым работал с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым, прокомментировал игру своего бывшего подопечного в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).



«Мне приятно, что Матвей стал первым номером в «Краснодаре», меня это не удивило. Но гол со штрафного, который забил Ракицкий, – вина Сафонова на сто процентов. Он неправильно сработал ногами, не так развернулся корпусом. В других моментах он сыграл здорово, классно выбирал позицию, много выручал, но для того чтобы стать вратарём номер один, нужна выдержка до конца, игра без ошибок. Он хороший, перспективный, но ещё не классный голкипер.

Азмун сказал, что Сафонов – самый сильный вратарь, против которого он играл? Это от эйфории победы. Матвей много выручал, тут к нему нет вопросов, но были и ошибки, а гол – венец всему. Удар был с 30 метров, тем более не в самую паутину, а на средней высоте – это самый удобный мяч для вратаря. Он сработал абсолютно неправильно, в первую очередь ногами.



Есть много моментов, которые надо шлифовать, например, когда он обыгрывал Дзюбу – это было неправильно. Вратарь не должен так рисковать. Я понимаю, что он хочет ориентироваться на Нойера, дескать, он же себе так позволяет, но Матвею так играть рано. Эта самоуверенность может его погубить, не дать возможность выйти на тот уровень, о котором все сейчас говорят и на который он претендовать может. Это вопрос психологии. Мне кажется, что он уже уверен в том, что сильнее Синицына. Нельзя, чтобы это переросло в самоуспокоенность, так что надо подтянуть его на более высокий уровень, чтобы он увидел свои недостатки», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.