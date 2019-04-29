«Реал» в 10-й раз проиграл. Теперь аутсайдеру Примеры

ЦСКА лишился шансов на чемпионство



В матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл «Краснодару» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе.



У ЦСКА осталось 44 очка, и московский клуб потерял все шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне. Лидер Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 57 очков и за четыре тура до завершения сезона стал недосягаем для «армейцев».



На сегодня ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.



Напомним, что в последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Азмуна



В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов из Москвы.



Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун с передачи Юрия Жиркова. На 30-й минуте Азмун увеличил преимущество хозяев, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Артём Дзюба. Через пять минут защитник самарцев Тарас Бурлак отправил мяч в свои ворота, доведя счёт до крупного. На 78-й минуте с поля был удалён форвард гостей Рамиль Шейдаев. В компенсированное время четвёртый гол в ворота «Крыльев» забил Игорь Смольников.



«Зенит», набрав 57 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

Гол Фарфана помог «Локомотиву» одержать победу в домашнем матче с «Енисеем»



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 67-й минуте защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин отправил мяч в собственные ворота. На 84-й минуте полузащитник гостей Михаил Костюков сравнял счёт. Через 4 минуты «железнодорожники» вновь вышли вперёд — автором гола стал хавбек Джефферсон Фарфан. Таким образом, «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 10 матчей.



Московский «Локомотив» набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Реал» уступил «Райо Вальекано», потерпев 10-е поражение в Примере



В матче 35-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Реал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес, которому ассистировали Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес.



Единственный гол был забит на 23-й минуте. Автором гола стал Адриан Эмбарба, который реализовал 11-метровый. Для «Реала» это поражение стало 10-м в Примере в нынешнем сезоне.



«Райо Вальекано», набрав 31 очко, ушёл с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-е. «Реал» (65) остался на 3-м месте, отставая от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ



В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.



Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Хуан Мата. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Люк Шоу. В концовке первого тайма равновесие восстановил Маркос Алонсо, добив мяч в ворота после удара Антонио Рюдигера.



«Манчестер Юнайтед», набрав 65 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (68) остался на 4-м месте.

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу Агуэро



В матче 36-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, которому ассистировали Эдвард Смарт и Эдриан Холмс.



Единственный гол был забит на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий «горожан» Серхио Агуэро.



«Манчестер Сити», набрав 92 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» вновь опередили «Ливерпуль» на одно очко. «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице.

Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар болельщика



Французская федерация футбола может отстранить нападающего «ПСЖ» Неймара как минимум на пять матчей за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти), сообщает Footmercato.



Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.



Ранее Неймар был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Неймар забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.