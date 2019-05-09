УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов. Матчей станет больше

«Тоттенхэм» одержал победу над «Аяксом» и вышел в финал Лиги чемпионов



Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживала игру бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ему помогали Марк Борш и Штефан Лупп. Итоговый счёт встречи — 2:3.



Первый гол в матче был забит уже на 5-й минуте. Автором результативного удара стал Матайс де Лигт. На 35-й минуте преимущество хозяев закрепил Хаким Зиеш. При счёте 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Второй тайм лучше начали гости. На 55-й минуте Лукас Моура один мяч отыграл, а ещё через 4 минуты он же сравнял счёт. Победу гостям принёс гол того же Моуры на 90+6-й минуте.



Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса».

Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду Хет-трик бразильца за тайм вывел «Тоттенхэм» в финал.

УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд



В среду, 8 мая, УЕФА представил европейским клубам проект новой Лиги чемпионов. Об этом сообщает AFP.



По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций планирует реорганизовать схему проведения турнира к 2024 году. УЕФА предлагает разбивать команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество матчей. При этом организация откажется от идеи проведения матчей ЛЧ по выходным дням, против чего выступали национальные лиги. Новая схема окажется более благосклонной к грандам европейского футбола. Она предполагает предоставление мест в следующем розыгрыше турнира для команд, которые займут первые 5 мест в каждой из групп.



Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя представленный проект, сказал: «Пока не принято никакого решения, это всего лишь идеи и мнения».

Мамаев должен выйти на свободу в ноябре, Кокорин — в декабре



Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должен выйти на свободу в ноябре нынешнего года, а форвард «Зенита» Александр Кокорин — в декабре. 8 мая оба футболиста были признаны судом виновными и получили сроки — 1 год и 5 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно. Приговор может быть обжалован.



Учитывая, что футболисты с октября 2018 года находились в СИЗО (1 день в СИЗО зачитывается как 1,5 дня в колонии), то Мамаев и Кокорин должны выйти на свободу уже в этом году.

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки. Первые комментарии. LIVE! Первая реакция.

Источник: «Барселона» продаст Коутиньо



Ближайшим летом «Барселона» продаст бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает ESPN.



Так, источник в клубе сообщил: «Коутиньо не будет игроком „Барселоны“, это очевидно». В каталонском клубе остались разочарованы выступлениями 26-летнего хавбека за время его пребывания на «Камп Ноу». Сине-гранатовые попытаются продать футболиста подороже, чтобы по максимуму возместить € 160 млн, потраченные на него в январе прошлого года.



В нынешнем сезоне на клубном уровне Коутиньо сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что чемпион Испании будет готов рассмотреть продажу футболиста за € 105 млн.

Руководить «Анжи» в ближайших двух играх будет Избулатов



Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что махачкалинской командой в ближайших двух турах Российской Премьер-Лиги будет руководить его помощник Ренат Избулатов.



«У Павленко нет лицензии, поэтому руководить командой будет Избулатов», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Адиев получил двухматчевую дисквалификацию на игры Премьер-Лиги за оскорбление арбитров после матча 27-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:3). В итоге 41-летний специалист не сможет руководить командой из Махачкалы в ближайших встречах с «Арсеналом» (10 мая) и «Рубином» (20 мая). В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Анжи» занимает 15-е место, имея в активе 20 очков.

5 главных интриг оставшихся туров РПЛ. Ещё много интересного «Зенит» досрочно стал чемпионом, но остальные места под солнцем в нашем чемпионате пока не разыграны.

«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн



Бразильский нападающий парижского «ПСЖ» Неймар может перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.



По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за «Баварию» на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в «ПСЖ».



Впрочем, помешать трансферу может «Бавария», которая имеет право приоритетного выкупа колумбийца за € 42 млн. Но немецкий клуб может отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем.



В нынешнем сезоне 27-летний Хамес провёл 20 матчей в Бундеслиге, забил семь голов и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Неймара 14 забитых мячей и 6 голевых передач в 16 матчах Лиги 1.

«Бавария» сыграет с «Кайзерслаутерном», чтобы помочь клубу получить лицензию



«Бавария» проведёт товарищеский матч с «Кайзерслаутерном», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Встреча состоится 27 мая на стадионе «Фритц Вальтер» и начнётся в 19:30 мск.



Таким образом «Бавария» хочет помочь «Кайзерслаутерну» сохранить лицензию на участие в третьем дивизионе в следующем сезоне. Вся прибыль от игры пойдёт на счёт «Кайзерслаутерна».



«Кайзерслаутерн» — один из старейших клубов Германии, команда с богатыми традициями. На протяжении многих лет между «Баварией» и «Кайзерслаутерном» разгорались жаркие дуэли. Футбол живёт не только за счёт эмоций и соревновательного духа, но и за счёт солидарности. Поэтому мы с удовольствием окажем помощь и будем надеяться, что «Кайзерслаутерн» в ближайшем будущем вернётся в Бундеслигу», — отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.