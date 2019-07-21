Мамаев освободится осенью, Кокорин — зимой

«Спартак» упустил победу в гостевом матче с «Ростовом», пропустив на 91-й минуте



Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2.

Счёт был открыт на 23-й минуте — отличился полузащитник хозяев Хорен Байрамян. Спустя всего 2 минуты гости восстановили равенство благодаря точному удару нападающего Луиса Адриано с пенальти. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, красно-белые вышли вперёд усилиями защитника Георгия Джикии. Под занавес матча, на 1-й компенсированной минуте, ростовчане сумели уйти от поражения — гол забил хавбек Александр Зуев.

Потрясающий футбол в Ростове! «Спартак» снова пострадал от бывших Победу у красно-белых отняли Ерёменко и Зуев.

Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции



Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ в связи с обвинениями в коррупции, сообщает La Nacion.



Заявление 32-летнего футболиста было включено в документы, которые сегодня, 20 июля, были направлены в организацию Федерацией футбола Аргентины. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей. Также в федерации считают, что Лионель должен быть признан невиновным, поскольку в тот момент находился в стрессовом состоянии.



По словам издания, в ближайшие несколько дней КОНМЕБОЛ закроет оба дисциплинарных дела в отношении Месси. Игрок избежит как дисквалификации, так и штрафа.

Месси может получить дисквалификацию на два года. И отдохнёт от сборной Тогда в квалификации ЧМ-2022 Аргентина сыграет без своего капитана. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура чемпионата России



В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча состоялась в столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова. Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон, голевой пас отдал форвард Фёдор Чалов. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счёте.



В 3-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся 28 июля.

Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре красно-синих.

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу



Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.



Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.

Агент Неймара обсуждал возможный трансфер бразильца с пятью клубами



Пини Захави, представляющий интересы форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара, контактировал относительно возможного трансфера бразильца с пятью клубами. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.



По информации источника, агент предлагал услуги клиента «Барселоне», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ювентусу».

«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2



«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Итоговый результат игры — 3:2.



Первый тайм матча завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе «Уфы» отличились Кэтэлин Карп и Джамал Табидзе. Однако после перерыва «Краснодар» сумел забить трижды и вырвать победу. В составе гостей забивали Юнес Намли и Тонни де Вильена. Ещё один мяч в ворота своей команды отправил Табидзе.



Таким образом, «Краснодар» набрал первые 3 очка в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. «Уфа» потерпела второе поражение в двух играх.

Фантастический камбэк «Краснодара». Судьи едва не сорвали это шоу Тот случай, когда голы — в одни ворота (в левые).

Блестящий хет-трик Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса



«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в домашнем матче MLS с «Лос-Анджелесом». Дерби прошло на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Первыми в счёте повели гости – уже на 4-й минуте пенальти реализовал нападающий Карлос Вела. Всего спустя 4 минуты хозяева восстановили равенство усилиями форварда Златана Ибрагимовича. Уже во втором тайме, на 56-й минуте, швед вывел свою команду вперёд, записав себе в актив дубль, а на 70-й минуте и вовсе оформил хет-трик. Гости успели лишь сократить отставание – на 7-й компенсированной минуте второй мяч в игре забил Вела.