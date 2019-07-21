Мамаев освободится осенью, Кокорин — зимой

«Спартак» упустил победу в гостевом матче с «Ростовом», пропустив на 91-й минуте
Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2.
Счёт был открыт на 23-й минуте — отличился полузащитник хозяев Хорен Байрамян. Спустя всего 2 минуты гости восстановили равенство благодаря точному удару нападающего Луиса Адриано с пенальти. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, красно-белые вышли вперёд усилиями защитника Георгия Джикии. Под занавес матча, на 1-й компенсированной минуте, ростовчане сумели уйти от поражения — гол забил хавбек Александр Зуев.
Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ в связи с обвинениями в коррупции, сообщает La Nacion.
Заявление 32-летнего футболиста было включено в документы, которые сегодня, 20 июля, были направлены в организацию Федерацией футбола Аргентины. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей. Также в федерации считают, что Лионель должен быть признан невиновным, поскольку в тот момент находился в стрессовом состоянии.
По словам издания, в ближайшие несколько дней КОНМЕБОЛ закроет оба дисциплинарных дела в отношении Месси. Игрок избежит как дисквалификации, так и штрафа.
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура чемпионата России
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча состоялась в столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова. Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон, голевой пас отдал форвард Фёдор Чалов. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счёте.
В 3-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся 28 июля.
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.
Агент Неймара обсуждал возможный трансфер бразильца с пятью клубами
Пини Захави, представляющий интересы форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара, контактировал относительно возможного трансфера бразильца с пятью клубами. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, агент предлагал услуги клиента «Барселоне», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ювентусу».
«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Итоговый результат игры — 3:2.
Первый тайм матча завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе «Уфы» отличились Кэтэлин Карп и Джамал Табидзе. Однако после перерыва «Краснодар» сумел забить трижды и вырвать победу. В составе гостей забивали Юнес Намли и Тонни де Вильена. Ещё один мяч в ворота своей команды отправил Табидзе.
Таким образом, «Краснодар» набрал первые 3 очка в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. «Уфа» потерпела второе поражение в двух играх.
Блестящий хет-трик Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в домашнем матче MLS с «Лос-Анджелесом». Дерби прошло на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Первыми в счёте повели гости – уже на 4-й минуте пенальти реализовал нападающий Карлос Вела. Всего спустя 4 минуты хозяева восстановили равенство усилиями форварда Златана Ибрагимовича. Уже во втором тайме, на 56-й минуте, швед вывел свою команду вперёд, записав себе в актив дубль, а на 70-й минуте и вовсе оформил хет-трик. Гости успели лишь сократить отставание – на 7-й компенсированной минуте второй мяч в игре забил Вела.
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