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Рибери, Кокорин, Мамаев, Заболотный – лучшие комментарии

Франк Рибери
Андрей Панков
«Сёмин: Рибери? Не знаю такого, пусть с «Казанкой» тренируется»
Рибери в «Локо», Заболотный в «Сочи», тюремный матч Кокорина и Мамаева – в комментариях наших читателей.
Футбол 0

Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют»

slland:
— Мамаев основной претендент на золотой мякиш.

Кикнадзе — о возможном переходе Рибери в «Локо»: вот это французская пресса даёт

servette:
— Сёмин: Рибери? Не знаю такого, пусть с «Казанкой» тренируется.

Мевля на следующей неделе может перейти из «Зенита» в «Сочи»

grustnayamashenka:
— Два города — одна команда)

«Удинезе» делал запрос в «Краснодар» по Сулейманову

mitrez:
— Бекао, Сулейманов… В бой идут одни старики.

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Vinnie.Jones:
— Что за отношение к легенде клуба?

Заболотный покинул «Зенит» и подписал контракт с «Сочи»

strateg:
— Малком в шоке, он только из-за него переходил.

«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»

chenotguewarra:
— После ухода Заболотного манекены на базе Зенита замироточили.

ЦСКА предложили приобрести форварда «Эвертона» Боласье

trapezun:
— «Предложили». Прям как на продуктовом рынке. «Подходим, не стесняемся, берём Боласье не дорого, почти свежий!»)))

Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова

slumber:
— Открывает шкафчик, а там банный веник.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

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