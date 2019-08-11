Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют»
slland:
— Мамаев основной претендент на золотой мякиш.
Кикнадзе — о возможном переходе Рибери в «Локо»: вот это французская пресса даёт
servette:
— Сёмин: Рибери? Не знаю такого, пусть с «Казанкой» тренируется.
Мевля на следующей неделе может перейти из «Зенита» в «Сочи»
grustnayamashenka:
— Два города — одна команда)
«Удинезе» делал запрос в «Краснодар» по Сулейманову
mitrez:
— Бекао, Сулейманов… В бой идут одни старики.
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Vinnie.Jones:
— Что за отношение к легенде клуба?
Заболотный покинул «Зенит» и подписал контракт с «Сочи»
strateg:
— Малком в шоке, он только из-за него переходил.
«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»
chenotguewarra:
— После ухода Заболотного манекены на базе Зенита замироточили.
ЦСКА предложили приобрести форварда «Эвертона» Боласье
trapezun:
— «Предложили». Прям как на продуктовом рынке. «Подходим, не стесняемся, берём Боласье не дорого, почти свежий!»)))
Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова
slumber:
— Открывает шкафчик, а там банный веник.
- 11 августа 2019
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