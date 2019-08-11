Рибери в «Локо», Заболотный в «Сочи», тюремный матч Кокорина и Мамаева – в комментариях наших читателей.

«Сёмин: Рибери? Не знаю такого, пусть с «Казанкой» тренируется»

Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют»



slland:

— Мамаев основной претендент на золотой мякиш.



Кикнадзе — о возможном переходе Рибери в «Локо»: вот это французская пресса даёт



servette:

— Сёмин: Рибери? Не знаю такого, пусть с «Казанкой» тренируется.

Мевля на следующей неделе может перейти из «Зенита» в «Сочи»



grustnayamashenka:

— Два города — одна команда)



«Удинезе» делал запрос в «Краснодар» по Сулейманову



mitrez:

— Бекао, Сулейманов… В бой идут одни старики.



«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным



Vinnie.Jones:

— Что за отношение к легенде клуба?



Заболотный покинул «Зенит» и подписал контракт с «Сочи»



strateg:

— Малком в шоке, он только из-за него переходил.



«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»



chenotguewarra:

— После ухода Заболотного манекены на базе Зенита замироточили.



ЦСКА предложили приобрести форварда «Эвертона» Боласье



trapezun:

— «Предложили». Прям как на продуктовом рынке. «Подходим, не стесняемся, берём Боласье не дорого, почти свежий!»)))

Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова



slumber:

— Открывает шкафчик, а там банный веник.