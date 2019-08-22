Кутеповым интересуются в России и Турции. Защитник хочет остаться в «Спартаке»

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ



В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу». Встреча проходила в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Итоговый счёт матча — 4:0.



Первый мяч был забит на 30-й минуте. Мигель Герреро получил пас на линии чужой штрафной от Георгиоса Масураса и со второго касания исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Матвея Сафонова. На 78-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте. В ходе контратаки Лазар Ранджелович получил пас от Матьё Вальбуэна на правом краю чужой штрафной и ударом с рикошетом от Йона Гудни Фьолусона отправил мяч в дальний угол ворот гостей. На 85-й минуте тот же Ранджелович сделал дубль. Он, снова получив пас от Вальбуэна в центральной зоне у чужой штрафной, исполнил сильный удар низом в ближний угол ворот Сафонова. Голкипер гостей на удар среагировал с опозданием. Точку на 89-й минуте матча поставил Даниэл Каштелу.

Другим неприятным моментом для «Краснодара» стала травма Реми Кабелла, которую француз получил ещё в середине первого тайма.

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Кутепов интересен российскому и турецкому клубам



Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Илья Кутепов интересен одному российскому и одному турецкому клубу.



На данный момент 26-летний российский защитник планирует бороться за место в основе московского «Спартака», но не исключает, что покинет клуб зимой, если ему это не удастся.



Кутепов попал в структуру «Спартака» в 2012 году. В декабре того же года защитник дебютировал за первую команду красно-белых. В сезоне-2018/19 Кутепов принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. В текущем сезоне защитник сыграл в 1 матче чемпионата России.

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина



Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.



«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Накануне стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, которая примерно равна рыночной стоимости игрока.

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Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»



Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). После встречи наставник сине-бело-голубых обозвал судейскую бригаду козлами.



«Сегодня Семак принёс ещё раз извинения за своё поведение. Наказание: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать на два матча. Один матч реальный, второй условный. Штраф 100 тысяч, установить испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Федун: покупка Тиля была моей инициативой, Шюррле пригласил Цорн



Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о трансферах полузащитников Андре Шюррле и Гуса Тиля.



«Инициатором приобретения Шюррле был Цорн. Я был на финале чемпионата мира—2014 в Рио, и Шюррле мне запомнился ещё тогда. В «Чесли» же ему мешали травмы. Такое бывает. Но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге, — это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений. Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений «Спартака».

Вот покупка Тиля как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Хаджи, другие. Мне Тиль понравился двумя своими качествами. Во-первых, в столь юном возрасте стал капитаном одной из ведущих команд Голландии. Во-вторых, это боец, не чистая «десятка». Вот Алекс, бесспорно, великолепный игрок. Однако совсем не занимался оборонительными действиями. А Гус прекрасно прессингует. Вспомните хотя бы матч с «Ахматом». И в дерби голландец очень плотно играл, разрушал атаки армейцев.



При этом у Тиля было две хорошие возможности забить, хотя и против него действовали достаточно жёстко. Единственное, парень немного растерялся лишь от атмосферы дерби. Но он ещё молодой, перспективный. Надеюсь, это будущее «Спартака», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Тиль — классный, но ролевой игрок. «Спартаку» придётся подстраиваться под него Голландец подписал четырёхлетний контракт с красно-белыми.

«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Круговым



Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Пресс-служба петербургской команды сообщила, что срок соглашения составил пять лет. Ранее «Чемпионат» первым сообщил о договоренности между клубами, согласно которой Круговой проведёт сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.



В 2015 году Круговой дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в ФНЛ в составе «Зенита-2» защитник сыграл под руководством Владислава Радимова 9 ноября 2016 года с «Тюменью». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч.

В июле 2018 года защитник перешёл в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч. В прошлом сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол.

Круговой выбрал «Зенит», отказав ЦСКА в последний момент Инсайды о битве за молодого левого защитника между ЦСКА и «Зенитом», в которой победил питерский клуб.

Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс.



Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды «Локомотива» € 12 тыс.



Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.



«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 000 евро с «Локомотива». Даты заседания я не знаю», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.