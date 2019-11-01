«Похоже, зимой ЦСКА останется без усиления…»

На базе ЦСКА украли бутсы, новые правила в РПЛ, воссоединение Хонды и Слуцкого. Новый выпуск лучших комментариев.

Капитан сборной Киргизии: дорога в РПЛ открыта, не то что раньше



kaktus:



— Капитан сборной Киргизии: дорогу в РПЛ я сам укладывал.

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков



eze:



— Новые значит покупать. Похоже, без усиления зимой остаемся.



Witality:



— Видимо, Гинер таким образом, ищет деньги на нового опорника)



Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке



secrethand:



— Скажите хоть, можно включать при детях? А то, знаю я, с чего начинается обычно изучение великого и могучего)



Абаев: у Карпина была проблема со Скопинцевым. Тот прятался и ел пирожки



sunyuras:



— Они с Рязанцевым не лучшие друзья?)



Хонда присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Слуцкого



blackdillon:



— Рахимич вылетает в Арнем.



«Спартак» интересуется 20-летним белорусом Шкуриным



okazaki:



— Пока рано делить Шкурина.

Дзюба отреагировал на похищение его алюминиевой фигуры в Подольске



kuznetcpetr:



— Хотели продать в Англию.



Пожар возле стадиона московского «Спартака» потушен



marty-mcfly:



— Тушино потушено.