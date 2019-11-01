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Слуцкий Хонда ЦСКА – лучшие комментарии читателей

Новый выпуск лучших комментариев.
Андрей Панков
«Похоже, зимой ЦСКА останется без усиления…»
На базе ЦСКА украли бутсы, новые правила в РПЛ, воссоединение Хонды и Слуцкого. Новый выпуск лучших комментариев.
Футбол / РПЛ 0

Капитан сборной Киргизии: дорога в РПЛ открыта, не то что раньше

kaktus:

— Капитан сборной Киргизии: дорогу в РПЛ я сам укладывал.

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

eze:

— Новые значит покупать. Похоже, без усиления зимой остаемся.

Witality:

— Видимо, Гинер таким образом, ищет деньги на нового опорника)

Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке

secrethand:

— Скажите хоть, можно включать при детях? А то, знаю я, с чего начинается обычно изучение великого и могучего)

Абаев: у Карпина была проблема со Скопинцевым. Тот прятался и ел пирожки

sunyuras:

— Они с Рязанцевым не лучшие друзья?)

Хонда присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Слуцкого

blackdillon:

— Рахимич вылетает в Арнем.

«Спартак» интересуется 20-летним белорусом Шкуриным

okazaki:

— Пока рано делить Шкурина.

Дзюба отреагировал на похищение его алюминиевой фигуры в Подольске

kuznetcpetr:

— Хотели продать в Англию.

Пожар возле стадиона московского «Спартака» потушен

marty-mcfly:

— Тушино потушено.

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