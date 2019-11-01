«Похоже, зимой ЦСКА останется без усиления…»

Капитан сборной Киргизии: дорога в РПЛ открыта, не то что раньше
kaktus:
— Капитан сборной Киргизии: дорогу в РПЛ я сам укладывал.
На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков
eze:
— Новые значит покупать. Похоже, без усиления зимой остаемся.
Witality:
— Видимо, Гинер таким образом, ищет деньги на нового опорника)
Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке
secrethand:
— Скажите хоть, можно включать при детях? А то, знаю я, с чего начинается обычно изучение великого и могучего)
Абаев: у Карпина была проблема со Скопинцевым. Тот прятался и ел пирожки
sunyuras:
— Они с Рязанцевым не лучшие друзья?)
Хонда присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Слуцкого
blackdillon:
— Рахимич вылетает в Арнем.
«Спартак» интересуется 20-летним белорусом Шкуриным
okazaki:
— Пока рано делить Шкурина.
Дзюба отреагировал на похищение его алюминиевой фигуры в Подольске
kuznetcpetr:
— Хотели продать в Англию.
Пожар возле стадиона московского «Спартака» потушен
marty-mcfly:
— Тушино потушено.
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