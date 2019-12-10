Лига чемпионов. «Бенфика» — «Зенит». Питерцы сразятся за выход в плей-офф. LIVE!

20:55. «Наполи» – «Генк»

20:55. «Ред Булл Зальцбург» – «Ливерпуль»

23:00. «Боруссия» Д – «Славия»

23:00. «Интер» – «Барселона»

23:00. «Бенфика» – «Зенит»

23:00. «Лион» – «РБ Лейпциг»

23:00. «Челси» – «Лилль»

23:00. «Аякс» – «Валенсия»

Лига чемпионов. «Бенфика» — «Зенит». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

ОНЛАЙН

19:00. Добрый вечер! Сегодня стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Нас больше всего интересует «Зенит», который ещё может выйти в плей-офф.

Вот здесь все расклады для «Зенита» и остальных участников Лиги чемпионов. Забавно, что «Зенит» может выйти в плей-офф и в случае победы, и в случае ничьей, и в случае поражения в собственном матче. Но при этом победа плей-офф вовсе не гарантирует.

«РБ Лейпциг» может проиграть «Лиону». Тогда они вдвоём «сольют» «Зенит» Расклады в «зенитовской» группе Лиги чемпионов и во всех остальных.

Текущая ситуация с таблицей коэффициентов УЕФА.