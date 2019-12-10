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«Бенфика» — «Зенит», 10 декабря 2019, Лига чемпионов, онлайн-трансляция

Лига чемпионов. «Бенфика» — «Зенит»
«Чемпионат»
Лига чемпионов. «Бенфика» — «Зенит». Питерцы сразятся за выход в плей-офф. LIVE!
Все подробности игрового дня.
Футбол / Лига чемпионов 0

20:55. «Наполи» – «Генк»
20:55. «Ред Булл Зальцбург» – «Ливерпуль»
23:00. «Боруссия» Д – «Славия»
23:00. «Интер» – «Барселона»
23:00. «Бенфика» – «Зенит»
23:00. «Лион» – «РБ Лейпциг»
23:00. «Челси» – «Лилль»
23:00. «Аякс» – «Валенсия»

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
10 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия

Лига чемпионов. «Бенфика» — «Зенит». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

ОНЛАЙН

19:00. Добрый вечер! Сегодня стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Нас больше всего интересует «Зенит», который ещё может выйти в плей-офф.

Вот здесь все расклады для «Зенита» и остальных участников Лиги чемпионов. Забавно, что «Зенит» может выйти в плей-офф и в случае победы, и в случае ничьей, и в случае поражения в собственном матче. Но при этом победа плей-офф вовсе не гарантирует.

«РБ Лейпциг» может проиграть «Лиону». Тогда они вдвоём «сольют» «Зенит»
Расклады в «зенитовской» группе Лиги чемпионов и во всех остальных.

Текущая ситуация с таблицей коэффициентов УЕФА.

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Россия уверенно идёт к потере одной команды в ЛЧ.
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