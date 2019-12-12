Анчелотти вышел в плей-офф Лиги чемпионов и был уволен. Его сменит Гаттузо

«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо

Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо. Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом пока не известны. Фото можно посмотреть в «твиттере» «Наполи».

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на один год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав в чемпионате на 5-м месте.



«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.

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Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи



Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Об этом сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.



Реальный срок отстранения составляет два матча — в третьем белорусский специалист будет дисквалифицирован условно. Также Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей и получил испытательный срок до конца сезона.



«В трансляцию попала ненормативная лексика, которая была сказана в адрес официального лица матча. Нарушение это аналогичное тому, что Гончаренко совершил в другом матче, так что у него было наказание один условный матч, и один реальный. В данном случае это рецидив, поэтому применение условной санкции было отменено. КДК установил реальный характер санкции. Один матч из условного стал реальным.



С учётом всех обстоятельств дела, и того, что Гончаренко использовал ненормативную лексику в адрес судьи, наказание звучит так: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ, при этом два матча – реальная спортивная санкция, один матч – условно. Также оштрафовать на 10- тыс. рублей. Испытательный срок – до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта, домашняя игра) и «Ростовом» (8 марта, выезд).

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На 18-летнего игрока «Локомотива» подали иск на € 350 тыс.



Как стало известно «Чемпионату», на игрока «Локомотива» Максима Мухина подала иск сторона, ранее представлявшая его интересы. От 18-летнего футболиста требует компенсации в размере 350 тыс. евро сторона, представляющая Анатолия Платова, посредника его перехода в «Крылья Советов», за молодёжный состав которого выступал футболист. По мнению Платова, Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора.



Максим Мухин — воспитанник академии им. Коноплёва, за «Локомотив» выступает с лета 2019 года. До переезда в Москву полузащитник в течение двух лет играл за молодёжный состав «Крыльев Советов». После перехода в «Локо» играет за молодёжку красно-зелёных и «Казанку», выступающую в ПФЛ.



22 ноября Мухин впервые попал в заявку на матч Премьер-Лиги — против «Тамбова», после чего дважды оказывался на скамейке запасных во время других игр РПЛ — с «Динамо» и «Арсеналом».

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Жирков: группа России на Евро-2020 значительно сильнее той, что была на ЧМ-2018



Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал жеребьёвку группового этапа чемпионата Европы — 2020. Команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

«У нас очень сложная группа. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.



Два матча из трёх пройдут в Питере? Маленький плюс есть в этом. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, в свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра.



Всё-таки собраться на неделю-полторы, чтобы сыграть отборочные матчи, это одно, а длительный сбор перед крупным турниром — совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс», — цитирует Жиркова «Комсомольская правда. Донецк».

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Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора». Клуб лидирует в ФНЛ



49-летний специалист Игорь Менщиков более не является главным тренером волгоградского «Ротора». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Мне поступило серьёзное предложение от другой команды. Всё взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штабы, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге. Только «Ротор», только победа», — заявил Меньщиков.



Стоит отметить, что клуб является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Набрав в 25 матчах 52 очка, «Ротор» на один балл опережает «Торпедо» (Москва) и на два — подмосковные «Химки».

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КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные баннеры и кричалки на 530 тыс. рублей



Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матча 19-го тура «Спартак» — «Ростов» (1:4).



«За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров — на 100 тысяч рублей, за демонстрацию баннеров оскорбительного характера на 200 тысяч рублей, за скандирования зрителями оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. «Ростов» оштрафован за демонстрация одного несогласованного банера на 25 тыс. рублей, за скандирования болельщиков — на 60 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



«Спартак» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 22 очка в 19 турах.