Люди, которые удивили нас в 2019 году

В этом году произошло немало интересного, поэтому вспомнить всё случившееся оказалось совсем не просто. Но мы попробовали – и собрали для вас несколько историй людей, которые удивили (в хорошем или плохом смысле) нас в уходящем году.

Полиция vs фанаты

1 декабря полиция провела массовые задержания фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом». На сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу это объяснили «профилактической работой по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка». В новости также приведен итог «грамотных действий полиции»: «В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы». Среди задержанных оказался заводящий фанатской трибуны «Спартака» — ему запретили посещать матчи в течение 1,5 лет. По мнению правоохранительных органов, он причастен к оскорблениям Артёма Дзюбы на матче сборной в Сан-Марино.

Фанаты «Спартака» не могли не отреагировать на эту ситуацию: перед началом 19-го тура РПЛ «Фратрия» призвала активных болельщиков уйти с трибун на 30-й минуте. Протестную акцию поддержали фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Арсенала», «Ростова», «Динамо» и «Рубина». Люди уходили, а на трибунах оставляли баннеры со словами «Фанат – не преступник».

Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет Решение принципиально. Причина – Сан-Марино и Дзюба.

На эту тему высказались даже в Кремле. «Мы видели сообщения на этот счёт, мы не полагаем, что ситуация серьёзная и чем-то чревата. Были определённые происшествия, но есть спортивные власти и РФС, которые и занимаются этим вопросом», — сказал Дмитрий Песков.

«Я готов биться за каждого болельщика». Глава РФС — о главных проблемах нашего футбола Александр Дюков рассказал о запрете на критику судейства, задержаниях болельщиков в Питере и желании увеличить количество матчей в РПЛ.

Сюда же можно отнести запрет полиции проводить матчи «Торпедо» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Из-за этого клуб не смог организовать церемонию прощания с легендарной ареной. Самое интересное, что никто так и не понял, с чем были связаны запреты полиции.

«Прощание будет весной». Почему «Торпедо» не дают играть на Восточной? Разбираемся в ситуации.

Президент ЦСКА очень редко даёт интервью, но после матча с «Краснодаром» у него так накипело, что он высказал всё, что думает о судействе. Получилось очень громко и эмоционально: «Господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом».

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

В РФС тут же отреагировали на высказывание Гинера и вызывали его на комитет по этике. На заседании Евгений Леннорович от своих слов не отказался: более того, выразил готовность доказать в суде, что Александр Егоров берёт деньги. В итоге президента ЦСКА отстранили от футбольной деятельности на год, но после апелляции срок сократился до шести месяцев, из которых три – условных.

Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым? Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.

Спустя несколько лет в Европе Слуцкий вернулся в Россию и стал главным тренером «Рубина», подписав соглашение на рекордные для клуба пять лет. Тут можно вспомнить его слова и о «европейской мечте», и о том, что после ЦСКА он не пойдёт ни в один клуб РПЛ, но, как бы то ни было, осуждать и уж точно упрекать его сложно. Хотя многим казалось, что Леонид Викторович задержится в Европе чуть подольше.

Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин» Мы скучали.

А ещё Слуцкий завел «инстаграм», и там правда много смешного.

Зимой перед матчем «Лидса» и «Дерби Каунти» на базе в Дербишире полиция задержала подозрительного человека во всём чёрном с биноклем и плоскогубцами-кусачками в руках. Он признался, что следил за тренировкой команды Фрэнка Лэмпарада по указанию Бьельсы. Парня отпустили, и он рассказал тренеру главное из того, что увидел: у соперника не сыграет лучший бомбардир Харри Уилсон. «Лидс» победил, а Лэмпард на пресс-конференции заговорил о шпионаже со стороны Бьельсы. Аргентинец взял ответственность на себя, всё признал, но извиняться не стал. А потом дал большую пресс-конференцию на полтора часа: показал кучу таблиц, рассказал, что изучал команду Лэмпарда 360 часов, и признался, что шпионил за всеми соперниками «Лидса». Сумасшедший гений.

Бьельса заставляет смотреть чужие тренировки с дерева. Он сделает шпионаж нормой Все остальные скоро перестанут играть в джентльменов.

В августе главный тренер «Болоньи» на пресс-конференции объявил, что у него лейкемия. Михайлович остался в клубе: редко посещал тренировки, но постоянно был на связи с командой через видеосвязь и обычные звонки – даже при температуре 40 и жутком состоянии.

К счастью, страшную болезнь удалось побороть, и в конце ноября он вернулся в клуб. На первой пресс-конференции Михайлович рассказал, через что ему пришлось пройти: «Это были 4,5 месяца ада, потому что я один был заперт в больничной палате. Моим самым большим желанием было вдохнуть свежий воздух – тот, что за окном, – но я не мог, потому что в палате всё было отфильтровано. Хочу сказать всем, кто болен лейкемией или другими тяжёлыми заболеваниями: никогда не чувствуйте себя слабее, чем вы есть на самом деле, когда вступаете в схватку с болезнью. Нельзя предаваться отчаянию и терять надежду. Единственное, что вы никогда не должны терять, это тягу к жизни».

Месут Озил и китайцы

В начале декабря Месут Озил опубликовал пост в «Твиттере», после которого разгорелся международный скандал. Футболист выступил с критикой политики Китая в отношении мусульман-уйгуров: «Они уничтожают Коран. Они закрывают мечети. Запрещают медресе. Убивают по одному богословов. Мужчин насильно отправляют в лагеря и заменяют их в семьях китайскими мужчинами. Сестёр насильно выдают замуж за китайцев. Несмотря на это, мусульманский мир молчит».

Речь идёт о лагерях, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая: там содержатся мусульмане-уйгуры, которых, по некоторым данных, держат там насильно.



Китай не оставил это высказывание без внимания и тут же отреагировал: представитель МИДа Китая заявил, что Озил повёлся на фейковые новости, и пригласил его лично посетить Синьцзян. Крупнейший китайский телеканал CCCTV отменил трансляцию матча «Арсенала», а клуб запретили упоминать в государственных СМИ, пока Озил не извинится. Делать этого он, судя по всему, пока не собирается. «Арсенал» вообще открестился от происходящего. «Это личное мнение Месута. Мы аполитичная организация», — сказал представитель клуба в интервью немецкому изданию DW. Болельщики жгли футболки и фотографии Озила, а китайский фан-клуб футболиста был распущен.

Диего Марадона

Человек, который не перестаёт удивлять из года в год. На этот раз Марадона зачем-то отправился в Брест – руководителям клуба он обещал, что будет заниматься молодёжью и подыскивать новых игроков. Приезд в Беларусь получился громким: он проехал мимо трибун на снегоболотоходе, который со стороны выглядел как броневик, сходил на матч, а потом уехал.

Марадона сбежал из Беларуси. В наркостолицу Мексики Дней у Диего без скандала: 0.

С аргентинцем заключили трёхлетний контракт, но после этой поездки в Беларусь он больше не возвращался. Стал главным тренером аргентинской «Химнасии», но через 2,5 месяца его уволили.

Марадону уволили из клуба спустя два месяца. Он снова со всеми разругался С Диего было много веселья, но мало побед.

Каталонцы

Осенью «эль класико» перенесли на 18 декабря из-за беспорядков в Барселоне – тогда на улицу массово вышли люди, которые остались недовольны решением Верховного суда в отношении каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году. Полиция была против матча и в декабре, но лига настояла на своём. В итоге «класико» превратился в политическую акцию. На трибунах вывесили баннеры «Испания, сядь и поговори», с такой же надписью на поле бросали резиновые мячи, а за пределами стадиона творился настоящий ад.

Беспорядки на «эль класико». В Барселоне после футбола было жарко Матч «Барселона» – «Реал» закончился кошмаром на улицах возле «Камп Ноу».

Болбой «Тоттенхэма» и Жозе Моуринью

Добрая история о том, как болбой помог «Тоттенхэму» забить гол в матче с «Олимпиакосом». Мяч ушёл в аут, но парень очень быстро среагировал и помог Сержу Орье ввести мяч в игру, после чего началась быстрая атака, которая привела к голу. «Тоттенхэм» в итоге выиграл 4:2, хотя поначалу проигрывал 0:2. Жозе прямо во время игры подошёл к пацану и обнял его, а потом и вовсе позвал его на обед с командой.

Руководство «Кардиффа» и «Нанта»

В начале года Эмилиано Сала разбился на самолёте, который летел из Нанта в Кардифф. Аргентинец подписал контракт с валлийским клубом, но решил вернуться во Францию, чтобы попрощаться с одноклубниками. По пути обратно его самолёт пропал с радаров где-то над Ла-Маншем. Тут же началась поисково-спасательная операция: долго ничего найти не удавалось, поэтому оставалась надежда, что пилот и Сала живы, но спустя три дня поисков на дне пролива нашли обломки и тела погибших.

Когда траур стих, «Кардифф» объявил, что не собирается платить за игрока, потому что контракт недействителен. «Нант» соответственно эта ситуация не устроила – они должны были получить 17 млн евро, что для небольшого клуба очень большая сумма. В дело вмешалась ФИФА и всё же обязала «Кардифф» выплатить сумму первого транша за переход (6 млн евро). Судя по настрою обоих клубов, это ещё не конец. Так себе ситуация.

Клуб заставляют платить за давно погибшего игрока € 6 млн. Это как? Футболист разбился на частном самолёте ещё прошлой зимой. А деньги требуют сейчас.

***



А кто в этом году удивил вас?