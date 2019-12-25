Люди, которые удивили нас в 2019 году

В этом году произошло немало интересного, поэтому вспомнить всё случившееся оказалось совсем не просто. Но мы попробовали – и собрали для вас несколько историй людей, которые удивили (в хорошем или плохом смысле) нас в уходящем году.
Полиция vs фанаты
1 декабря полиция провела массовые задержания фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом». На сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу это объяснили «профилактической работой по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка». В новости также приведен итог «грамотных действий полиции»: «В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы». Среди задержанных оказался заводящий фанатской трибуны «Спартака» — ему запретили посещать матчи в течение 1,5 лет. По мнению правоохранительных органов, он причастен к оскорблениям Артёма Дзюбы на матче сборной в Сан-Марино.
Фанаты «Спартака» не могли не отреагировать на эту ситуацию: перед началом 19-го тура РПЛ «Фратрия» призвала активных болельщиков уйти с трибун на 30-й минуте. Протестную акцию поддержали фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Арсенала», «Ростова», «Динамо» и «Рубина». Люди уходили, а на трибунах оставляли баннеры со словами «Фанат – не преступник».
На эту тему высказались даже в Кремле. «Мы видели сообщения на этот счёт, мы не полагаем, что ситуация серьёзная и чем-то чревата. Были определённые происшествия, но есть спортивные власти и РФС, которые и занимаются этим вопросом», — сказал Дмитрий Песков.
Сюда же можно отнести запрет полиции проводить матчи «Торпедо» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Из-за этого клуб не смог организовать церемонию прощания с легендарной ареной. Самое интересное, что никто так и не понял, с чем были связаны запреты полиции.
Евгений Гинер
Президент ЦСКА очень редко даёт интервью, но после матча с «Краснодаром» у него так накипело, что он высказал всё, что думает о судействе. Получилось очень громко и эмоционально: «Господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом».
В РФС тут же отреагировали на высказывание Гинера и вызывали его на комитет по этике. На заседании Евгений Леннорович от своих слов не отказался: более того, выразил готовность доказать в суде, что Александр Егоров берёт деньги. В итоге президента ЦСКА отстранили от футбольной деятельности на год, но после апелляции срок сократился до шести месяцев, из которых три – условных.
Леонид Слуцкий
Спустя несколько лет в Европе Слуцкий вернулся в Россию и стал главным тренером «Рубина», подписав соглашение на рекордные для клуба пять лет. Тут можно вспомнить его слова и о «европейской мечте», и о том, что после ЦСКА он не пойдёт ни в один клуб РПЛ, но, как бы то ни было, осуждать и уж точно упрекать его сложно. Хотя многим казалось, что Леонид Викторович задержится в Европе чуть подольше.
Фото: rubin-kazan.ru
А ещё Слуцкий завел «инстаграм», и там правда много смешного.
Марсело Бьельса
Зимой перед матчем «Лидса» и «Дерби Каунти» на базе в Дербишире полиция задержала подозрительного человека во всём чёрном с биноклем и плоскогубцами-кусачками в руках. Он признался, что следил за тренировкой команды Фрэнка Лэмпарада по указанию Бьельсы. Парня отпустили, и он рассказал тренеру главное из того, что увидел: у соперника не сыграет лучший бомбардир Харри Уилсон. «Лидс» победил, а Лэмпард на пресс-конференции заговорил о шпионаже со стороны Бьельсы. Аргентинец взял ответственность на себя, всё признал, но извиняться не стал. А потом дал большую пресс-конференцию на полтора часа: показал кучу таблиц, рассказал, что изучал команду Лэмпарда 360 часов, и признался, что шпионил за всеми соперниками «Лидса». Сумасшедший гений.
Синиша Михайлович
В августе главный тренер «Болоньи» на пресс-конференции объявил, что у него лейкемия. Михайлович остался в клубе: редко посещал тренировки, но постоянно был на связи с командой через видеосвязь и обычные звонки – даже при температуре 40 и жутком состоянии.
К счастью, страшную болезнь удалось побороть, и в конце ноября он вернулся в клуб. На первой пресс-конференции Михайлович рассказал, через что ему пришлось пройти: «Это были 4,5 месяца ада, потому что я один был заперт в больничной палате. Моим самым большим желанием было вдохнуть свежий воздух – тот, что за окном, – но я не мог, потому что в палате всё было отфильтровано. Хочу сказать всем, кто болен лейкемией или другими тяжёлыми заболеваниями: никогда не чувствуйте себя слабее, чем вы есть на самом деле, когда вступаете в схватку с болезнью. Нельзя предаваться отчаянию и терять надежду. Единственное, что вы никогда не должны терять, это тягу к жизни».
Месут Озил и китайцы
В начале декабря Месут Озил опубликовал пост в «Твиттере», после которого разгорелся международный скандал. Футболист выступил с критикой политики Китая в отношении мусульман-уйгуров: «Они уничтожают Коран. Они закрывают мечети. Запрещают медресе. Убивают по одному богословов. Мужчин насильно отправляют в лагеря и заменяют их в семьях китайскими мужчинами. Сестёр насильно выдают замуж за китайцев. Несмотря на это, мусульманский мир молчит».
Речь идёт о лагерях, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая: там содержатся мусульмане-уйгуры, которых, по некоторым данных, держат там насильно.
Китай не оставил это высказывание без внимания и тут же отреагировал: представитель МИДа Китая заявил, что Озил повёлся на фейковые новости, и пригласил его лично посетить Синьцзян. Крупнейший китайский телеканал CCCTV отменил трансляцию матча «Арсенала», а клуб запретили упоминать в государственных СМИ, пока Озил не извинится. Делать этого он, судя по всему, пока не собирается. «Арсенал» вообще открестился от происходящего. «Это личное мнение Месута. Мы аполитичная организация», — сказал представитель клуба в интервью немецкому изданию DW. Болельщики жгли футболки и фотографии Озила, а китайский фан-клуб футболиста был распущен.
Диего Марадона
Человек, который не перестаёт удивлять из года в год. На этот раз Марадона зачем-то отправился в Брест – руководителям клуба он обещал, что будет заниматься молодёжью и подыскивать новых игроков. Приезд в Беларусь получился громким: он проехал мимо трибун на снегоболотоходе, который со стороны выглядел как броневик, сходил на матч, а потом уехал.
С аргентинцем заключили трёхлетний контракт, но после этой поездки в Беларусь он больше не возвращался. Стал главным тренером аргентинской «Химнасии», но через 2,5 месяца его уволили.
Каталонцы
Осенью «эль класико» перенесли на 18 декабря из-за беспорядков в Барселоне – тогда на улицу массово вышли люди, которые остались недовольны решением Верховного суда в отношении каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году. Полиция была против матча и в декабре, но лига настояла на своём. В итоге «класико» превратился в политическую акцию. На трибунах вывесили баннеры «Испания, сядь и поговори», с такой же надписью на поле бросали резиновые мячи, а за пределами стадиона творился настоящий ад.
Болбой «Тоттенхэма» и Жозе Моуринью
Добрая история о том, как болбой помог «Тоттенхэму» забить гол в матче с «Олимпиакосом». Мяч ушёл в аут, но парень очень быстро среагировал и помог Сержу Орье ввести мяч в игру, после чего началась быстрая атака, которая привела к голу. «Тоттенхэм» в итоге выиграл 4:2, хотя поначалу проигрывал 0:2. Жозе прямо во время игры подошёл к пацану и обнял его, а потом и вовсе позвал его на обед с командой.
Руководство «Кардиффа» и «Нанта»
В начале года Эмилиано Сала разбился на самолёте, который летел из Нанта в Кардифф. Аргентинец подписал контракт с валлийским клубом, но решил вернуться во Францию, чтобы попрощаться с одноклубниками. По пути обратно его самолёт пропал с радаров где-то над Ла-Маншем. Тут же началась поисково-спасательная операция: долго ничего найти не удавалось, поэтому оставалась надежда, что пилот и Сала живы, но спустя три дня поисков на дне пролива нашли обломки и тела погибших.
Когда траур стих, «Кардифф» объявил, что не собирается платить за игрока, потому что контракт недействителен. «Нант» соответственно эта ситуация не устроила – они должны были получить 17 млн евро, что для небольшого клуба очень большая сумма. В дело вмешалась ФИФА и всё же обязала «Кардифф» выплатить сумму первого транша за переход (6 млн евро). Судя по настрою обоих клубов, это ещё не конец. Так себе ситуация.
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А кто в этом году удивил вас?
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