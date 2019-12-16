В Китае перестали показывать матчи «Арсенала». Всё из-за Озила

После слов Озила в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»



Китайский государственный телеканал CCTV отменил трансляцию матча 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 15 декабря, сообщает Bloomberg.

Вместо этой встречи на канале покажут запись другого матча АПЛ — «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур», который тоже пройдёт сегодня, но закончится ещё до начала противостояния «канониров» и «горожан».



Решение CCTV может быть связано с недавними словами полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который на своих страницах в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения Озила являются сугубо его личным мнением.



Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).

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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ



В матче 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали судьи на линиях Константин Хатцидакис и Гарри Леннард.



Счёт был открыт в самом начале встречи. На 2-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, которому ассистировал Габриэл Жезус. На 15-й минуте гости увеличили разрыв в счёте, отличился Рахим Стерлинг с передачи Де Брёйне. В концовке тайма счёт до крупного довёл всё тот же Де Брёйне с паса Филипа Фодена.



«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (22) — на 9-м месте.

«Зенит» снова заинтересовался Акуньей



Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может сменить клуб в зимнее трансферное окно. На 28-летнего аргентинца претендуют «Зенит», «Наполи» и «Вильярреал», сообщает O Jogo.

«Зенит» хотел приобрести Акунью прошлой зимой, а также минувшим летом, но в обоих случаях сделка так и не состоялась.



Маркос выступает за «Спортинг» с июля 2017 года. Действующий контракт защитника с клубом из Лиссабона рассчитан до 30 июня 2023 года.



В нынешнем сезоне Акунья забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.

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Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед» в январе



«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mirror.



По информации источника, футболистов хочет видеть в команде главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Ранее специалист отмечал, что «Манчестер Юнайтед» необходимо усиление в зимнее трансферное окно. Возможный трансфер игроков оценивается в £ 120 млн (примерно € 144 млн).



Ранее сообщалось, что Паредесом интересуются туринский «Ювентус» и «Милан».



«ПСЖ» приобрёл Паредеса у «Зенита» за € 40 млн в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинский полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе — 0 голов и 0 результативных передач.

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Роналду — первый игрок, забивший не менее 10 голов в 15 последних сезонах



Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил не менее 10 голов в 15 последних сезонах.

В матче 16-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:1) португалец отметился дублем и теперь на его счету стало 11 голов в нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах. Главный конкурент Роналду — аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси на данный момент провёл 14 подряд сезонов, в которых забил не менее 10 голов.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Всего в составе туринского клуба он принял участие в 62 матчах, в которых стал автором 39 забитых мячей и отдал 12 результативных передач.

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«Зозуля, ты нацист». Матч Сегунды остановили из-за оскорблений фанатами украинца



Болельщики спровоцировали скандал в матче 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете».



Как сообщает Marca, болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена. Отмечается, что после перерыва игроки «Альбасете» отказались выходить на поле в поддержку своего партнёра по команде. Второй тайм матча до сих пор не начался. Стартовый свисток во встрече прозвучал в 22:00 мск.



Отметим, что в 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.