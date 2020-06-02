Ревизия для Николича. Что должен сделать «Локомотив» летом, чтобы остаться на топ-уровне

С какими игроками нужно продлевать контракты, а с какими лучше расстаться. И какие позиции нужно обязательно усилить.

«Локомотив» ещё долго будет отходить от скандальной отставки Юрия Сёмина и отмываться от позора, связанного с безобразным форматом увольнения легендарного тренера (юридически было просто непродление контракта, но давайте называть вещи своими именами). Как минимум полгода клуб скорее всего будет потряхивать, и в этом круговороте всеобщего негатива очень легко утопить «Локомотив» заживо, вновь погрузить его в болото середняков российского футбола.

Видео доступно на «Чемпионате».

Чтобы негативный сценарий не воплотился в жизнь, высшему менеджменту клуба необходимо немедленно абстрагироваться от волны ненависти, ни в коем случае не пытаться на неё реагировать и всю свою энергию направить на решение насущных кадровых проблем. «Локомотив» застыл на пороге перемен, и сегодня важно не допустить ошибки при комплектовании и выстраивании стратегии. Так будет проще вступить в следующий сезон.



Само собой, речь не идёт о концовке нынешнего: её успешность зависит от совершенно других факторов (психология, умение Николича работать в кризисных режимах, мастерство и мотивация имеющихся игроков). Мы рассуждаем о глобальных вещах.

Игроки с действующими контрактами, которые должны остаться

Гильерме, 34 года, вратарь

Окончание контракта: 30.06.2022 (здесь и далее – по версии transfermarkt.de)

В сезоне: 20 матчей в РПЛ, 5 матчей в ЛЧ, 1 матч в Суперкубке России



Натурализованный бразилец переподписал контракт прошлым летом. По уровню он остаётся первым номером как в клубе, так и сборной России, хотя его надёжность в текущем сезоне снизилась. Тем не менее, он душа и лидер команды, отлично играет ногами и лучший в стране на выходах – ему стоит по-прежнему доверять, но параллельно неспешно готовить замену.

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Мурило, 23 года, центральный защитник

Окончание контракта: 30.06.2023

В сезоне: 18 матчей в РПЛ, 5 матчей в ЛЧ, 1 матч в Кубке России, 1 матч в Суперкубке России



Многие считают, что трансфер бразильца – распил денег и глупейшая покупка, но такие домыслы далеки от правда. На рынке центральных защитников прошлым летом Мурило котировался высоко, в какой-то момент его кандидатуру рассматривал Гвардиола в «Манчестер Сити», информацию легко найти в англоязычных СМИ. Да и сам Сёмин признал качества Мурило, доверив ему место в составе во многих матчах, в том числе на непрофильной позиции опорника. Бразилец — молодой игрок, которому нужно помочь вырасти. Даже после ошибок не стоит делать пока никаких выводов.

Мурило Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Ведран Чорлука, 34 года, центральный защитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 20 матчей в РПЛ, 6 матче в ЛЧ, 1 матч в Суперкубке России



Оборона «Локомотива» нуждается в обновлении и омоложении – хотя бы для того, чтобы в матчах Лиги чемпионов не садиться чрезмерно низко (на эту проблему зимой обращал внимание сам Сёмин). 34-летний Чорлука имеет скоростные ограничения, но на сегодня, во-первых, хорват компенсирует их позиционной игрой и чтением эпизодов на опыте, во-вторых, он лучше всех из защитников «Локомотива» начинает атаку. Контракт с ним продлён до следующего лета, это оптимальное решение для всех, учитывая спортивный уровень игрока и его лидерские качества.

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Станислав Магкеев, 21 год, центральный защитник

Окончание контракта: 30.06.2023

В сезоне: 5 матчей в РПЛ, 1 матч в Лиге чемпионов



Перспективный универсал, способный сыграть как центрального защитника, так и опорного хавбека (с оборонительным уклоном, но не критично ограниченного в атаке). Имеет неплохую скорость и координацию, устойчив под давлением. В ближайшие полгода-год нужно обязательно отследить его рост в главной команде, после чего делать выводы относительно будущего.

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Михаил Лысов, 22 года, левый защитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 1 матч в РПЛ



Умный левый защитник с атакующим уклоном, который здорово проявлял себя в чемпионском сезоне-2017/2018. Но затем его рост, к сожалению, остановился из-за малого игрового времени и постоянных травм. Если повреждения отпустят Михаила, то он способен закрепиться на уровне РПЛ, поэтому пока его стоит оставить в обойме.

Дмитрий Живоглядов, 26 лет, правый защитник

Окончание контракта: 30.06.2023

В сезоне: 10 матчей в РПЛ, 1 матч в Кубке России



Не самый яркий, но крепкий правый защитник на подмену. Для того, чтобы стать первой опцией, должен прогрессировать. Уникальными качествами не обладает, но неплохо сбалансирован, имеет российский паспорт, адаптирован к лиге. Если самого Дмитрия устраивает его сегодняшняя роль в «Локомотиве», то клубу глупо отказываться от него, иначе придётся искать ещё одного флангового защитника.

Гжегож Крыховяк, 30 лет, центральный полузащитник

Окончание контракта: 30.06.2022

В сезоне: 20 матчей в РПЛ (9 голов и 4 передачи), 6 матчей в Лиге чемпионов, 1 матч в Суперкубке России



Главная звезда сегодняшней команды, лидер по игре и харизме. Большая удача, что «Локомотиву» удалось заполучить такого футболиста.

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Дмитрий Баринов, 23 года, центральный полузащитник

Окончание контракта: 30.06.2023

В сезоне: 18 матчей в РПЛ (1 гол), 5 матчей в Лиге чемпионов (1 гол), 1 матч в Суперкубке России



Прогрессирующий полузащитник, который точно будет играть в основном составе.

Антон Миранчук, 24 года, атакующий полузащитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 10 матчей в РПЛ (2 гола и 1 передача), 1 матч в Лиге чемпионов, 1 матч в Суперкубке России



Провёл выдающийся прошлый сезон, но в нынешнем столкнулся с постоянными травмами, которые замедлили его развитие. В отличие от брата, пока не созрел для переезда в Европу. Должен продолжать расти в «Локомотиве», возвращать лидерскую роль, его время обязательно придёт.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Роман Тугарев, 21 год, левый вингер

Окончание контракта: 31.12.2022

В сезоне: 5 матчей в РПЛ, 1 матч в Кубке России



Чрезвычайно быстрый нападающий, нацеленный на скоростной дриблинг и удар. Очень жаль, что после чудес за молодёжный состав и «Казанку» потерял целый год в запасе главного «Локомотива». В следующем сезоне клуб должен либо сделать ставку на Тугарева, либо отпустить его в другую команду. Первый вариант реалистичнее.

Рифат Жемалетдинов, 21 год, атакующий полузащитник

Окончание контракта: 30.06.2023

В сезоне: 16 матчей (2 гола и 3 передачи), 5 матчей в Лиге чемпионов, 5 матчей в Лиге чемпионов, 1 матч в Суперкубке России (1 передача)



Текущий сезон проводит солидно, существенно увеличил игровое время, освоил позицию центрального полузащитника. Кадровый актив «Локомотива», который нужно ценить и развивать.



Игроки с заканчивающимися контрактами, которых важно сохранить

Владислав Игнатьев, 33 года, правый защитник

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 17 матчей в РПЛ (1 гол и 3 передачи), 5 матчей в Лиге чемпионов



Пожалуй, единственный футболист из тех, у кого истекают соглашения, которого желательно переподписать. Само собой, на один сезон – ни в коем случае не на больший срок. По меркам РПЛ Владислав по-прежнему правый защитник высокого уровня, который вовлечён в атакующую игру (56 передач в среднем за 90 минут, 1,74 кросса, 0,90 ключевые передачи) и не сильно проседает в обороне. Можно найти более качественного исполнителя, но это не самая проблемная зона в команде.

Спасти карьеру. Кому из видных российских футболистов нужно сменить клуб в ближайшее время Смольников, Селихов и другие игроки, которым стоит задуматься о переменах.

Игроки с действующими контрактами, которых можно отпустить

Никита Медведев, 25 лет, вратарь

Окончание контракта: 30.06.2022

В сезоне: 0 матчей



Стал глухим запасным сразу же после перехода в «Локомотив». В своём возрасте нуждается в игровом времени, поэтому, если имеет амбиции, должен сам настоять на уходе. А «железнодорожники» способны найти более молодую замену (подмену) для Гильерме – в том числе и внутри клубной структуры.

Брайан Идову, 28 лет, фланговый защитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 8 матчей в РПЛ, 4 матча в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России, 1 матч в Суперкубке России



Классный парень, весельчак и душа компании. Комфортно чувствует себя в роли запасного флангового защитника, готового прийти на подмену. Но, во-первых, в уровне всё же уступает Живоглядову, во-вторых, легионер, поскольку заигран за сборную Нигерии.

Брайан Идову Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Соломон Кверквелия, 28 лет, центральный защитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 4 матча в РПЛ, 1 матч в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России



Сложный вопрос, для ответа на который нужно учитывать несколько факторов.



Говорят, именно про грузинского защитника в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» Сёмин рассказывал: «Ставлю футболиста в стартовый состав, готовлю его к следующему этапу работы, целиком и полностью на него рассчитываю. А генеральный директор подходит к нему и говорит: «Давай так. Ты уходишь, а мы тебе отдаем половину зарплаты за оставшийся срок контракта». Это что вообще — такая работа на результат? Фамилию называть не буду, потому что футболист по-прежнему в команде и очень хорошо провел первые весенние матчи». Также ни для кого не секрет, что Кверквелия уважает Сёмина и тренировался во время карантина у него на даче.



По своим характеристикам Кверквелия – по-прежнему топ-защитник для РПЛ. У него был провал по надёжности в концовке прошлого сезона и падение в уровне в нынешнем, связанное с загадочной травмой. Также Соломон плохо провёл зимние сборы. Но весной он доказал, что всё ещё может приносить пользу. Кверквелия агрессивный, мощный, великолепно ведёт статичные единоборства, здорово борется вверху, лучше Чорлуки бежит на дистанции на широком шаге. Но и ограничения у него тоже есть: позиционная игра, резкость при смене направления движения соперником, а также начало атаки под давлением.



Пригодился бы Кверквелия «Локомотиву»? Тот, который мотивирован и находится в оптимальной форме, безусловно. Если он наберёт кондиции, то останется хорошим вариантом для любого клуба РПЛ. Но если «железнодорожники» хотят обновить и омолодить линию обороны, сделать её быстрее и современнее, то позиции грузинского защитника выглядят не так сильно, как у Чорлуки (тот превосходит Кверквелию в позиционной игре и гораздо лучше в передачах). А если ещё принять во внимание вопрос атмосферы в коллективе (вдруг Соломон агрессивно настроен к переменам), то расставание не выглядит таким уж болезненным событием.

Бенедикт Хёведес, 32 года, центральный защитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 18 матчей в РПЛ, 6 матчей в Лиге чемпионов



В текущем сезоне немец стал одним из ключевых защитников «Локомотива», но всё упирается в проблему отсутствия мотивации. Чемпион мира устал от России, побоялся возвращаться в Москву после карантина, да и вообще подумывает о завершении карьеры. Нет никакого смысла удерживать его в команде.

Алексей Миранчук, 24 года, атакующий полузащитник

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 19 матчей (5 голов и 5 передач), 4 матча в Лиге чемпионов (2 гола), 1 матч в Суперкубке России (2 гола)



Тоже очень сложный вопрос. Чисто со спортивной точки зрения уход Алексея ударит по «Локомотиву» и отбросит команду назад в развитии. Но для финансового состояния клуба и для имиджа отъезд молодого полузащитника в Европу стал бы большим плюсом. Клуб должен уметь самостоятельно зарабатывать на последующие трансферы и обновление состава, а не надеяться на помощь госструктур. Последняя крупная продажа красно-зелёных (Ньясс в «Эвертон» за 18 млн евро) датируется далёким сезоном-2015/2016. Пора обновить рекорд. Нынешнее лето – оптимальный момент.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лука Джорджевич, 25 лет, центральный нападающий

Окончание контракта: 30.06.2023

В сезоне: 4 матча в РПЛ, 1 матч в Кубке России, 1 матч в Суперкубке России



Невезучий черногорский нападающий никак не может проявить себя в топ-клубе: сначала его швырял по бесконечным арендам «Зенит», теперь он порвал крестообразные связки в дебютном отрезке за «Локомотив» и выбыл на долгий срок. Лука – отличный парень, но на роль первого нападающего он не тянет. Как форвард для ротации при условии набора оптимальной формы – да. У Джорджевича два варианта: набирать форму и верить, что Николич даст ему достойное игровое время, либо попросить руководство об очередном трансфере.

Фёдор Смолов, 30 лет, центральный нападающий

Окончание контракта: 30.06.2022

В сезоне: 14 матчей в РПЛ (3 гола и 3 передачи), 4 матча в Лиге чемпионов, 1 матч в Суперкубке России



Смолов был и остаётся элитным для России нападающим, но относительно его будущего в «Локомотиве» смущают два пункта. Во-первых, не всегда здоровый эгоизм Фёдора (собственные амбиции он ценит больше командных, это часто приводит к проблемам), во-вторых, его мотивацию играть в Европе. Если форвард проявит себя в «Сельте», а клуб захочет его выкупить, — то лучше расстаться.

Артём Галаджан, 22 года, нападающий

Окончание контракта: 30.06.2021

В сезоне: 4 матча в РПЛ за «Оренбург», 2 матча в ФНЛ за «Ротор»



Талантливый воспитанник «Локомотива», но на сегодня он недостаточно хорош для игры на топ-уровне. Его можно продать в тот же «Ротор», вписав опцию обратного выкупа.

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Игроки с заканчивающимися контрактами, которых можно отпустить

Антон Коченков, 33 года, вратарь

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 2 матча в РПЛ, 1 матч в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России



Получил текущий контракт летом 2018-го – в качестве благодарности за чемпионство. Вратарь опытный, крепкий для РПЛ, но обычный. На роль запасного лучше подписать более молодого и дешёвого футболиста.

Мацей Рыбус, 30 лет, левый защитник

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 14 матчей в РПЛ (4 голевые передачи), 5 матчей в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России, 1 матч в Суперкубке России



Качественный и сбалансированный левый защитник для РПЛ с неплохой поддержкой атаки и левой ногой. Но в августе ему исполнится уже 31, и он легионер. Поэтому единственный вариант, при котором можно оставлять Рыбуса: новый контракт продлевается только на один год, а зарплата остаётся на том же уровне. Если возрастной россиянин Игнатьев на такие условия наверняка согласится (никто на рынке не предложит ему больше), то у Рыбуса, похоже, есть выбор. Да и «Локомотив» способен найти более молодого игрока на позицию за 1,2 млн евро в год.

Борис Ротенберг, 34 года, правый защитник

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 0 матчей



Сёмин очень ценит Бориса и видит в нём будущего спортивного директора, но нужды Ротенберге-футболисте у «Локомотива» нет никакой. Он и так был не очень высокого уровня, так ещё пропустил больше года из-за травмы колена.

Борис Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Коломейцев, 31 год, центральный полузащитник

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 10 матчей (1 гол), 3 матча в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России, 1 матч в Суперкубке России



Опытный центральный полузащитник, который с удовольствием ещё один год проведёт в качестве запасного, но «Локомотиву» нужно двигаться дальше.

Жоао Марио, 26 лет, атакующий полузащитник

Арендный контракт до: 30.06.2020

В сезоне: 11 матчей (1 гол и 3 передачи), 4 матча в Лиге чемпионов



Для РПЛ – безусловная звезда, но слишком дорогой футболист для «Локомотива», и вряд ли клуб может позволить себе его выкупить без последствий. К вопросу можно будет вернуться по итогам сезона (финансовое состояние зависит от того, попадут ли «железнодорожники» в Лигу чемпионов или нет), но никак не раньше. А пока стоит наигрывать того же Тугарева.

Джефферсон Фарфан, 35 лет, нападающий

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 0 матчей



Нет ни единой причины, которая могла бы побудить «Локомотив» продлить контракт с 35-летним и пропустившим целый год Фарфаном. Разве что большая человеческая любовь к нему и вера в чудо. Но в бизнесе обычно живут не эмоциями, а логикой. Логика – против.

Эдер, 32 года, центральный нападающий

Окончание контракта: 30.06.2020

В сезоне: 16 матчей в РПЛ (5 голов), 5 матчей в Лиге чемпионов, 1 матч в Кубке России (1 гол)



По поводу будущего португальца ещё можно дискутировать, у него есть полезные качества для РПЛ, а в минувшем сезоне отрезками он выглядел здорово. Но для легионера Эдер всё-таки недостаточно стабильный, а для основного форварда имеет маловато конкретики. Плюсуем возрастной фактор – и получаем мотив для окончания рабочих отношений по итогам сезона.

Эдер Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что за тренер будет рулить «Локомотивом» вместо Сёмина и в какой футбол он играет. Разбор Николич любит смелые идеи и избегает схем с тремя центральными защитниками. Михаил Гончаров отсмотрел 6 матчей «Партизана» и «Фехервара».

Главные трансферные задачи

Задача номер один – поиск как минимум одного центрального нападающего высокого уровня, который был бы стабильным и с высокой долей вероятности стал бы сразу же одним из сильнейших на своей позиции в чемпионате. Время экспериментов уже прошло – хватит заставлять команду мучиться.



На рынке гуляет кандидатура легионера Деспотовича, покинувшего «Оренбург». Учитывая адаптацию сербского форварда в нашем специфичном чемпионате, это уже интересный вариант. Важно понять, насколько он сильнее того же Эдера. На мой взгляд, это более конкретный нападающий («9+1» в текущем сезоне), который лучше находит зоны, в два раза чаще Эдера бьёт по воротам (3 попытки за игру против 1,5 по данным InStat), делает это из более опасных зон (0.5 xG/90 против 0,16), полезнее в подыгрыше (1,6 ключевые передачи против 0,9), как минимум не хуже в верховой борьбе (43% выигранных дуэлей против 39).



Вторая задача – левый защитник с высоким атакующим потенциалом, особенно важно купить его в случае ухода Рыбуса. Кстати, в качестве резервного варианта можно рассмотреть вопрос обратного выкупа у «Ростова» Пояркова, парень здорово выглядел в «Казанке» и в ближайшие год-два вполне может спрогрессировать.



Третья – разыгрывающий опорник-диспетчер, который нужен для стилистики футбола Николича. Бадель – перспективный выбор. Четвертая – сильный центральный защитник, поскольку Хёведес и Кверквелия, видимо, уйдут. Внутри РПЛ ещё можно справиться усилиями Чорлуки, Мурило и Магкеева, но для еврокубков потребуются новые имена.



Объём работы, которую «Локомотив» должен проделать летом, — огромен. Это будет самое трудное и жаркое лето для клуба за последние годы.

Использованы данные InStat.