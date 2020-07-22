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Битва за третье место «Краснодара» и ЦСКА: прогнозы на матчи 30-го тура РПЛ

Битва за третье место «Краснодара» и ЦСКА: прогноз
Павел Прохоров
«Хочется, чтобы ЦСКА обошёл «Краснодар». Прогнозы на 30-й тур РПЛ
Сумеет ли ЦСКА обойти «Краснодар» в матче за третье место? Это главная интрига последнего тура РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

Очередной не слишком удачный тур в нашем конкурсе прогнозов тем не менее поставил точку в борьбе за первое место.

РПЛ. Календарь матчей
РПЛ. Турнирная таблица

Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович угадал разницу в матче «Урал» — «Арсенал», а также исход игр «Спартак» — «Ахмат», «Зенит» — «Оренбург» и «Локомотив» — ЦСКА. 6 очков.

Валерий Гладилин предсказал разницу в играх «Крылья Советов» — «Краснодар» и «Зенит» — «Оренбург», плюс исход встречи «Тамбов» — «Сочи». 7 баллов.

Владислав Диденко из Краснодара также набрал в туре 7 очков. Он угадал разницу в матчах «Крылья Советов» — «Краснодар» и «Рубин» — «Ростов», а также исход игры «Тамбов» — «Сочи».

Таким образом, разница между командой читателей и преследователями не сократилась и сейчас составляет 16 очков. За один тур такой отрыв отыграть очень сложно, особенно учитывая тот факт, что подобный результат в этот сезоне был показан всего четырежды.

Таблица после 29-го тура
Читатели — 257
Специалисты — 241
Журналисты — 237

Прогноз специалистов

Динияр Билялетдинов, экс-игрок сборной России:

«Ростов» — «Зенит» — 1:1
Ощущение, что «Ростов» не сможет победить «Зенит», а сине-бело-голубые не будут особо «жилы из сердца тянуть».

«Краснодар» — «Ахмат» — 2:1
«Краснодар» прошлую игру проиграл, поэтому не думаю, что при своих зрителях у них будет право проиграть.

ЦСКА — «Тамбов» — 2:0
Отдаю победу «армейцам» только потому, что они сильнее.

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«Динамо» — «Оренбург» — 2:1
Здесь всё понятно. «Оренбург» уже вылетел, поэтому «Динамо» с лёгкостью возьмёт три очка.

«Рубин» — «Спартак» — 2:1
Поставлю на победу хозяев. Слуцкий должен выстроить правильную игру, а «Спартак» сейчас не в порядке.

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«Крылья Советов» — «Сочи» — 3:0

«Уфа» — «Арсенал» — 1:0
Здесь тяжело предугадать, поскольку встречаются две «упёртые» команды. Но всё-таки отдам победу «Уфе», а забьют они с углового.

«Урал» — «Локомотив» — 1:3
«Урал» не очень хорошо выглядит, тем более Парфёнов покинул клуб. Ну а «Локомотив» завершит сезон победой.

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Прогноз читателей

Василий Нестеров (Москва):

«Ростов» — «Зенит» — 2:1
Семак выпустит смешанный состав, а «Ростов» последний матч в сезоне сыграет с хорошим настроением.

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1
«Краснодар» выглядит в последнее время очень слабо, так что легко могу допустить, что и здесь команда потеряет очки.

ЦСКА — «Тамбов» — 2:1
«Армейцы» бьются за Лигу чемпионов, и, честно говоря, хочется чтобы они обошли «Краснодар».

«Динамо» — «Оренбург» — 2:2
Две немотивированные команды, пусть здесь будет много голов и красивый матч.

«Рубин» — «Спартак» — 1:2
«Спартак» здорово сыграл с «Ахматом», все последние спорные судействие решения злят команду и заставляют биться по полной программе.

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«Крылья Советов» — «Сочи» — 3:0

«Уфа» — «Арсенал» — 1:0
Дома «Уфа» должна взять три очка.

«Урал» — «Локомотив» — 1:1
Здесь поставлю на боевую ничью.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Ростов» — «Зенит» — 1:2
«Ростов» в конце совсем рассыпался, а вот «Зенит» намерен завершить сезон победой в Кубке. Семак грамотно ротирует состав, команда в хорошей физической форме.

«Краснодар» — «Ахмат» — 2:1
Думаю, что в последнем туре «Краснодар» возьмёт 3 очка и получит путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

ЦСКА — «Тамбов» — 3:1
И ЦСКА свой матч выиграет.

«Динамо» — «Оренбург» — 2:0
«Оренбург» вряд ли можно будет в этом матче играть с полной выкладкой. У «Динамо», которое уже точно будет шестым, ситуация не лучше. Но московская команда выше классом и играет дома.

«Рубин» — «Спартак» — 2:2
«Спартак» непредсказуем, плюс команде всё время отменяют голы. Будет любопытно. Поставлю на ничью и много голов.

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«Крылья Советов» — «Сочи» — 3:0

«Уфа» — «Арсенал» — 0:0
Дома «Уфа» играет трудно, быть первым номером команде Евсеева тяжело.

«Урал» — «Локомотив» — 2:1
«Урал» на встряске после увольнения тренера победит «Локомотив», которому ничего не нужно.

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