«Если назначаете пенальти на Дзюбе — ставьте и на Агаларове!» Разбор судейства 9-го тура

Девятый тур РПЛ запомнился сразу двумя мощными судейскими скандалами. Ярче всего полыхнуло в «Краснодаре» – после победы команды Гончаренко над «Сочи» со счётом 3:0 гендиректор клуба Владимир Хашиг сначала раскритиковал работу Безбородова на VAR, а затем перечислил конкретные претензии к арбитру в поле – Панину.

Второе по степени резонанса спорное решение арбитра произошло в Санкт-Петербурге, где «Зенит» обыграл «Крылья» с помощью пенальти. Гости остались недовольны назначением 11-метрового и уже обратились в ЭСК, а для «Чемпионата» эпизод комментировал защитник «Крыльев» Никита Чернов. Специально для нашего сайта работу судей в каждом матче тура разобрал арбитр Игорь Федотов.

Слово Федотову:

«Химки» — «Локомотив» — 0:0

В целом Амелин отработал неплохо. Но момент с непоказом красной карточки Гильерме перекрывает всё впечатление от работы бригады в целом. Понятно, почему к эпизоду не успел сам Амелин – он задержался, вратарь быстро вынес мяч за центр поля. Но ему должен был помочь ассистент! Почему нарушения не увидел он – загадка. Конечно, несмотря на игру рукой Адеми, Гильерме серьёзно нарушал правила – там и прямая нога, и шипы. Нападающего спасло, что вратарь попал ему в сгиб бедра, а не в печень, например. Оценка у Амелина 7,9. Да, это единственная ошибка, но она серьёзная – бригада должна выручать.

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

Матч судил Мешков. Гол Зиньковского в ворота «Зенита» просматривали из-за эпизода в штрафной «Крыльев», где упал Малком. Многим могло показаться, что это нарушение правил со стороны защитника гостей, но это не так. Малком начал падать раньше контакта, защитник «Крыльев» вообще стоял, а соперник искал контакт и в него врезался. Хорошее решение, но не очень сложное.

Что касается 11-метрового в ворота «Крыльев», то для меня это не пенальти. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбы, а тот захотел упасть — и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином. VAR в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание — вмешиваться нельзя, это уже неявная и неочевидная ошибка. Также на 42-й минуте нужно было показывать жёлтую карточку Барриосу, но Мешков только зафиксировал фол. Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков всё свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Оценка – 7,8.

«Спартак» — «Уфа» — 2:0

На 19-й минуте Камилов получил карточку за разговоры. А на 20-й он должен был получить вторую – Джикия пытался сыграть в мяч, в борьбе с ним Камилов выставил руку и попал Георгию по голове. Фол-то Любимов зафиксировал, но должен был и карточку показать.

Также я бы отметил эпизод на 53-й минуте. Я бы не говорил о нём, если бы не пенальти в матче «Зенита» и «Крыльев». Там Мешков назначил 11-метровый, а здесь, когда Айртон вскользь наступил на ахилл Агаларову, Любимов продолжил игру. Если назначаете пенальти на Дзюбе, то ставьте и на Агаларове! Также на 82-й минуте нужно было показывать жёлтую карточку Соболеву за наступ. Оценка — 7,8.

«Динамо» — «Рубин» — 2:0

Сухой провёл хороший матч. На 24-й минуте он принял правильное решение, не назначив 11-метровый в ворота «Рубина» – их защитник попал в руку своему же футболисту. Рука была в естественном положении, но важнее то, что такие моменты, когда мяч от одного защитника попадает в руку другому, судьями отпускаются. Это принято и в УЕФА, такие эпизоды трактуют в пользу обороны, чтобы не давать несправедливого преимущества атакующей команде.

Что касается остальных моментов, то на 29-й минуте жёлтую карточку надо было показывать Хвану. На 40-й Деспотович получил спорную жёлтую: он боролся за мяч с Макаровым, согнул руку в локте и влетел в соперника. Скорее всего, после игры судьи будут разбирать этот момент и такой же эпизод в матче «Урала» и «Арсенала» – не стоило ли показать красную. Оценка у судьи — 8,3.

«Ростов» — «Ахмат» — 1:2

Казарцев на пятой минуте должен был показать жёлтую карточку Альмквисту. Нога шла сверху вниз, он попал в голень открытыми шипами. Казарцев назначил штрафной, значит, и жёлтую карточку должен был показать.

Момент на 52-й минуте очень сложен, Казарцев разобрался с ним только с помощью VAR, но надо отдать ему должное, что вообще разобрался. Ему нужно было понять, играл ли Уткин в мяч. Выпрыгивали все трое – Соу, Уткин и Альмквист. От Уткина мяч попал в плечо Соу, а дальше – в руку Альмквисту. Если бы Уткин не играл в мяч, то следовало игру продолжить. Но Казарцев смотрел правильные повторы, поэтому решение назначить 11-метровый – верное. Оценка 7,8, но на месте департамента я бы не ругал Казарцева за этот 11-метровый.

«Краснодар» — «Сочи» — 3:0

Претензии «Краснодара» к Безбородову мне понять сложно.

Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спаичу сложный. Да, Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить гол. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

Возможно, Хашиг недоволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

Вторая жёлтая Черникову показана по делу: зачем он бил соперника в живот? Ну и к Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь ведь идёт о второй жёлтой.

Также я рассмотрел все шесть эпизодов, о которых говорил гендиректор Хашиг. На 11-й, 63-й и 48-й минутах игрокам «Сочи» действительно стоило показать карточки. Что касается момента на 91-й минуте, то его стоит сравнить со второй жёлтой Черникову. Здесь Бурмистров пытался сыграть в мяч, но плечом шёл в игрока, а потом включил локоть. Если Черникову Панин показал карточку, то и тут стоило давать её Бурмистрову.

По управлению матчем это была плохая игра для Панина. Но «Краснодар» не убивали – у них три карточки, у «Сочи» – четыре. Вопрос: что хотят доказать в клубе? Сначала было возмущение Безбородовым, потом был ответ «Сочи», дальше Хашиг перечислил ошибки Панина. Не удивлюсь, если со своими рычагами «Краснодар» укатает этого арбитра. А оценка у него 7,2.

«Урал» — «Арсенал» — 2:0

Матюнин провёл хороший матч. На 9-й минуте гол забил Бикфалви, судья его засчитал, но дальше влез Сиденков, который работал на VAR. Удивительно, что он смотрел повторы четыре минуты, ища на них игру рукой у игрока «Урала». Но Бикфалви не играл рукой, мяч попал ему где-то между плечом и грудью. По повторам невозможно сказать, что он ей играл. Но Матюнин эпизод не смотрел, Сиденков сам отменил взятие ворот.

На 45+1-й произошёл момент, о котором мы уже говорили ранее – игрок «Урала» попал локтем по лицу сопернику и получил за это жёлтую. Такое же наказание было и в матче «Динамо» с «Рубином». Отмечаем одинаковую трактовку эпизодов, но уверен: судьям скажут, чтобы в дальнейшем за такие нарушения давали не жёлтые, а красные карточки.

Что касается эпизода на 82-й минуте, когда мяч попал в руку игроку «Урала», то Матюнин правильно продолжил игру и не стал назначать 11-метровый в их ворота. Игрок «Урала» всем видом показывал, что не хотел играть рукой, он убирал её назад, она находилась в естественном положении. Оценка у Матюнина 8,4.

«Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2

Гол ЦСКА на 32-й минуте засчитан правильно. Об опасной игре для самого себя можно было бы говорить, если бы защитник «Нижнего Новгорода» полез ногой к мячу. Но он этого не сделал. 11-метровый на 61-й минуте тоже назначен верно – это открытый момент, игрок хозяев попал по коленке Ахметову. Оценка Левникова 8,4, это лучшая работа в туре.

Система оценок:



-0,5 балла от 8,4 снимается за неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показа красной или непоказа прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показа или непоказа второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



-0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл также снимается, если арбитр принял неправильное решение, VAR пытался исправить его ошибку, но судья оставил своё первоначально неправильное решение в силе.