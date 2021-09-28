Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Почему назначили пенальти на Дзюбе и прав ли «Краснодар», что недоволен судейством: разбор Игоря Федотова

«Если назначаете пенальти на Дзюбе — ставьте и на Агаларове!» Разбор судейства 9-го тура
Максим Пахомов
Разбор судейства 9-го тура
Комментарии
Работой арбитров также могут быть недовольны в «Спартаке» и «Краснодаре».

Девятый тур РПЛ запомнился сразу двумя мощными судейскими скандалами. Ярче всего полыхнуло в «Краснодаре» – после победы команды Гончаренко над «Сочи» со счётом 3:0 гендиректор клуба Владимир Хашиг сначала раскритиковал работу Безбородова на VAR, а затем перечислил конкретные претензии к арбитру в поле – Панину.

Второе по степени резонанса спорное решение арбитра произошло в Санкт-Петербурге, где «Зенит» обыграл «Крылья» с помощью пенальти. Гости остались недовольны назначением 11-метрового и уже обратились в ЭСК, а для «Чемпионата» эпизод комментировал защитник «Крыльев» Никита Чернов. Специально для нашего сайта работу судей в каждом матче тура разобрал арбитр Игорь Федотов.

«Истеричное поведение». Боссы «Краснодара» и «Сочи» зарубились из-за судейства «Истеричное поведение». Боссы «Краснодара» и «Сочи» зарубились из-за судейства

Слово Федотову:

«Химки» — «Локомотив» — 0:0

В целом Амелин отработал неплохо. Но момент с непоказом красной карточки Гильерме перекрывает всё впечатление от работы бригады в целом. Понятно, почему к эпизоду не успел сам Амелин – он задержался, вратарь быстро вынес мяч за центр поля. Но ему должен был помочь ассистент! Почему нарушения не увидел он – загадка. Конечно, несмотря на игру рукой Адеми, Гильерме серьёзно нарушал правила – там и прямая нога, и шипы. Нападающего спасло, что вратарь попал ему в сгиб бедра, а не в печень, например. Оценка у Амелина 7,9. Да, это единственная ошибка, но она серьёзная – бригада должна выручать.

«Как уверенно всё делает, талант!» В РПЛ дебютировал 17-летний вратарь Худяков «Как уверенно всё делает, талант!» В РПЛ дебютировал 17-летний вратарь Худяков

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

Матч судил Мешков. Гол Зиньковского в ворота «Зенита» просматривали из-за эпизода в штрафной «Крыльев», где упал Малком. Многим могло показаться, что это нарушение правил со стороны защитника гостей, но это не так. Малком начал падать раньше контакта, защитник «Крыльев» вообще стоял, а соперник искал контакт и в него врезался. Хорошее решение, но не очень сложное.

У Дзюбы три гола в двух матчах. И это он ещё не в форме! У Дзюбы три гола в двух матчах. И это он ещё не в форме!

Что касается 11-метрового в ворота «Крыльев», то для меня это не пенальти. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбы, а тот захотел упасть — и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином. VAR в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание — вмешиваться нельзя, это уже неявная и неочевидная ошибка. Также на 42-й минуте нужно было показывать жёлтую карточку Барриосу, но Мешков только зафиксировал фол. Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков всё свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Оценка – 7,8.

«Спартак» — «Уфа» — 2:0

На 19-й минуте Камилов получил карточку за разговоры. А на 20-й он должен был получить вторую – Джикия пытался сыграть в мяч, в борьбе с ним Камилов выставил руку и попал Георгию по голове. Фол-то Любимов зафиксировал, но должен был и карточку показать.

Самый уверенный матч «Спартака» при Витории. «Неудобная» «Уфа» обыграна очень легко Самый уверенный матч «Спартака» при Витории. «Неудобная» «Уфа» обыграна очень легко

Также я бы отметил эпизод на 53-й минуте. Я бы не говорил о нём, если бы не пенальти в матче «Зенита» и «Крыльев». Там Мешков назначил 11-метровый, а здесь, когда Айртон вскользь наступил на ахилл Агаларову, Любимов продолжил игру. Если назначаете пенальти на Дзюбе, то ставьте и на Агаларове! Также на 82-й минуте нужно было показывать жёлтую карточку Соболеву за наступ. Оценка — 7,8.

«Динамо» — «Рубин» — 2:0

Сухой провёл хороший матч. На 24-й минуте он принял правильное решение, не назначив 11-метровый в ворота «Рубина» – их защитник попал в руку своему же футболисту. Рука была в естественном положении, но важнее то, что такие моменты, когда мяч от одного защитника попадает в руку другому, судьями отпускаются. Это принято и в УЕФА, такие эпизоды трактуют в пользу обороны, чтобы не давать несправедливого преимущества атакующей команде.

У Слуцкого проблемы. «Рубин» портится и превращается в середняка У Слуцкого проблемы. «Рубин» портится и превращается в середняка

Что касается остальных моментов, то на 29-й минуте жёлтую карточку надо было показывать Хвану. На 40-й Деспотович получил спорную жёлтую: он боролся за мяч с Макаровым, согнул руку в локте и влетел в соперника. Скорее всего, после игры судьи будут разбирать этот момент и такой же эпизод в матче «Урала» и «Арсенала» – не стоило ли показать красную. Оценка у судьи — 8,3.

«Ростов» — «Ахмат» — 1:2

Казарцев на пятой минуте должен был показать жёлтую карточку Альмквисту. Нога шла сверху вниз, он попал в голень открытыми шипами. Казарцев назначил штрафной, значит, и жёлтую карточку должен был показать.

Космический гол в чемпионате России. Лысцов зарядил с 40 метров! Космический гол в чемпионате России. Лысцов зарядил с 40 метров!

Момент на 52-й минуте очень сложен, Казарцев разобрался с ним только с помощью VAR, но надо отдать ему должное, что вообще разобрался. Ему нужно было понять, играл ли Уткин в мяч. Выпрыгивали все трое – Соу, Уткин и Альмквист. От Уткина мяч попал в плечо Соу, а дальше – в руку Альмквисту. Если бы Уткин не играл в мяч, то следовало игру продолжить. Но Казарцев смотрел правильные повторы, поэтому решение назначить 11-метровый – верное. Оценка 7,8, но на месте департамента я бы не ругал Казарцева за этот 11-метровый.

«Краснодар» — «Сочи» — 3:0

Претензии «Краснодара» к Безбородову мне понять сложно.

Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спаичу сложный. Да, Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить гол. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

«Хотел играть за Россию». Разбираемся, как наша сборная упустила таланта «Краснодара» «Хотел играть за Россию». Разбираемся, как наша сборная упустила таланта «Краснодара»

Возможно, Хашиг недоволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

Вторая жёлтая Черникову показана по делу: зачем он бил соперника в живот? Ну и к Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь ведь идёт о второй жёлтой.

Также я рассмотрел все шесть эпизодов, о которых говорил гендиректор Хашиг. На 11-й, 63-й и 48-й минутах игрокам «Сочи» действительно стоило показать карточки. Что касается момента на 91-й минуте, то его стоит сравнить со второй жёлтой Черникову. Здесь Бурмистров пытался сыграть в мяч, но плечом шёл в игрока, а потом включил локоть. Если Черникову Панин показал карточку, то и тут стоило давать её Бурмистрову.

По управлению матчем это была плохая игра для Панина. Но «Краснодар» не убивали – у них три карточки, у «Сочи» – четыре. Вопрос: что хотят доказать в клубе? Сначала было возмущение Безбородовым, потом был ответ «Сочи», дальше Хашиг перечислил ошибки Панина. Не удивлюсь, если со своими рычагами «Краснодар» укатает этого арбитра. А оценка у него 7,2.

«Скоро время этого судьи придёт». «Краснодар» пытались засудить? «Скоро время этого судьи придёт». «Краснодар» пытались засудить?

«Урал» — «Арсенал» — 2:0

Матюнин провёл хороший матч. На 9-й минуте гол забил Бикфалви, судья его засчитал, но дальше влез Сиденков, который работал на VAR. Удивительно, что он смотрел повторы четыре минуты, ища на них игру рукой у игрока «Урала». Но Бикфалви не играл рукой, мяч попал ему где-то между плечом и грудью. По повторам невозможно сказать, что он ей играл. Но Матюнин эпизод не смотрел, Сиденков сам отменил взятие ворот.

На 45+1-й произошёл момент, о котором мы уже говорили ранее – игрок «Урала» попал локтем по лицу сопернику и получил за это жёлтую. Такое же наказание было и в матче «Динамо» с «Рубином». Отмечаем одинаковую трактовку эпизодов, но уверен: судьям скажут, чтобы в дальнейшем за такие нарушения давали не жёлтые, а красные карточки.

Что касается эпизода на 82-й минуте, когда мяч попал в руку игроку «Урала», то Матюнин правильно продолжил игру и не стал назначать 11-метровый в их ворота. Игрок «Урала» всем видом показывал, что не хотел играть рукой, он убирал её назад, она находилась в естественном положении. Оценка у Матюнина 8,4.

«Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2

Гол ЦСКА на 32-й минуте засчитан правильно. Об опасной игре для самого себя можно было бы говорить, если бы защитник «Нижнего Новгорода» полез ногой к мячу. Но он этого не сделал. 11-метровый на 61-й минуте тоже назначен верно – это открытый момент, игрок хозяев попал по коленке Ахметову. Оценка Левникова 8,4, это лучшая работа в туре.

Игроки ЦСКА кайфуют от Березуцкого и выдали очень успешную неделю. Лига Европы ждёт? Игроки ЦСКА кайфуют от Березуцкого и выдали очень успешную неделю. Лига Европы ждёт?
Система оценок:

-0,5 балла от 8,4 снимается за неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показа красной или непоказа прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показа или непоказа второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

-0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл также снимается, если арбитр принял неправильное решение, VAR пытался исправить его ошибку, но судья оставил своё первоначально неправильное решение в силе.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021