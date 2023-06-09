7 избранных матчей субботы: финалы Лиги чемпионов и «Ролан Гаррос». Жара!

Сразу три матча за титул состоятся 10 июня! «Ман Сити» против «Интера», а россиянка Алина Корнеева идёт за вторым титулом на ТБШ подряд.

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:30: «Майами Хит» — «Денвер Наггетс», плей-офф — НБА, финальная серия, четвёртый матч

Интрига: вернут ли «Хит» интригу в серии или «Наггетс» поведут 3-1?

Последний шанс для «Майами Хит», чтобы вернуть игровую интригу в заключительной серии Национальной баскетбольной ассоциации — подопечным Эрика Споэльстры достаточно одержать победу — сравнять счёт в серии и начать всё заново. Так или иначе, звёздный дуэт «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Джамала Маррея продолжает доминировать и забирать важнейшие встречи для своей команды, о чём говорит 30-очковый трипл-дабл каждого в прошлой игре.

🥊 6:00: Али Измаилов (Россия) — Чарльз Фостер (США), титульный бой

Интрига: Измайлов останется чемпионом США, не отказываясь от России?

Наш соотечественник Али Измайлов успешно строит карьеру в Америке, но не отказывается от российского гражданства. 30-летний Измайлов остаётся непобеждённым боксёром и может защитить титул чемпиона США по версии IBF. Соперник россиянина в бою за пояс – грозный Чарльз Фостер, обладающий рекордом 22-0. Но Али должен побеждать американца, а потом можно выходить и на международный уровень.

Али Измайлов Фото: Из личного архива бойца

🏆 🎾 12:00*: Луссиана Перес-Аларкон (Перу, 6) — Алина Корнеева (Россия, 3), юниорский «Ролан Гаррос», финал

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли россиянка второй титул на ТБШ подряд?

Алина Корнеева уже удивила весь теннисный мир, завоевав титул на юниорском Australian Open. Тогда 15-летняя россиянка обыграла свою подругу Мирру Андрееву. Сейчас Алина снова в финале «Шлема». И противостоять ей будет перуанка, которая её на три года старше. Справится ли Корнеева с новым вызовом и удастся ли ей завоевать второй «Шлем» подряд?

Алина Корнеева Фото: Robert Prange/Getty Images

⚽️ 14:30: «Пари Нижний Новгород» — «Родина», Переходные матчи в РПЛ, ответный матч

Интрига: команда Юрана уже всё решила или Парфёнов удивит?

«Родина» разгромно проиграла «Пари НН» в первом стыковом матче – 0:3. Шансы на ничью сохранялись до перерыва – и даже чуть больше. Но уровень футболистов у Сергея Юрана повыше, чем у Дмитрия Парфёнова – благодаря этому нижегородцы и увезли из столицы приятный результат. В чудеса верить, конечно, нужно, но если адекватно оценивать шансы представителя Первой лиги совершить повышение в классе, то они совсем невелики.

«Пари Нижний Новгород» — «Родина» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏆 🎾 16:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Каролина Мухова (Чехия), «Ролан Гаррос» — финал

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сделает ли Ига Свёнтек хет-трик на «Ролан Гаррос»?

Польская теннисистка Ига Свёнтек уже решила на «Ролан Гаррос» важнейшую задачу — сохранила за собой первое место в рейтинге WTA. Теперь ей предстоит защита титула. В субботнем финале с Игой сразится Каролина Мухова из Чехии, уже выбившая из сетки много крепких соперниц. В случае успеха чешка впервые окажется в топ-10. Так что мотивации ей не занимать. Но и Свёнтек жаждет добиться хет-трика в Париже — победить здесь в третий раз. Чья возьмёт?

Ига Свёнтек Фото: Julian Finney/Getty Images

🏎 17:00: Чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC, «24 часа Ле-Мана»

Интрига: победит ли «Феррари» с ходу и что покажет Квят?

В Ле-Мане днём в субботу стартует главный гоночный марафон планеты. В топовой категории гиперкаров наконец-то интрига: после смены правил конкуренцию «Тойоте» навязала «Феррари» и даже отобрала у японцев поул-позишен. Но насколько хороша окажется техника итальянцев в гоночном режиме — и по скорости, и по надёжности? Во второй по уровню категории LMP2 примут участие сразу два россиянина: Владислав Ломко и Даниил Квят. Учитывая, что все в этом классе выступают на одинаковой технике, а экипажи россиян достаточно сильны, оба пилота имеют возможность побороться за победу в своей категории.

Даниил Квят Фото: Ker Robertson/Getty Images

⚽️ 17:30: «Факел» — «Енисей», переходные матчи в РПЛ, ответный матч

Интрига: Евсеев спасет от вылета третий клуб подряд?

«Факел» позитивно для себя отмучился в красноярском манеже, обыграв «Енисей» в первой встрече – 1:0. Не сказать, что преимущество невероятно комфортное, но всё же. При этом Вадим Евсеев демонстрирует нереальную статистику – кажется, он спасёт от вылета третий клуб в своей тренерской карьере: до того он сохранял в РПЛ «Амкар» и «Уфу». Ну разве не гений? Хотя списывать со счётов Красноярск всё-таки рано: командой рулит Вадим Гаранин, который вернулся в «Енисей» после «Сочи» и вновь готов удивлять. Прошлой весной у него это получилось (прошли «Локомотив» и «Рубин» в Кубке России).

«Факел» — «Енисей» Фото: vk.com/fcenisey

🏆 ⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Интернационале», Лига чемпионов — финал

Интрига: разве тут нужны какие-то аргументы?

Этот день настал. Финал европейского сезона. «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в стамбульском финале Лиги чемпионов. Холанд против Лукаку. КДБ против Мхитаряна. Диаш против Шкриньяра. Родри против Брозовича. Ну и наконец Хосеп Гвардиола против Симоне Индзаги. Англичане близки к треблу, итальянцы – андердоги (но так было и в финале с «Баварией» в 2010-м!) Ожидания зашкаливают, эмоции прут через край, нервы напряжены. Но важно помнить: финал никому ничем не обязан. Однако разве такая встреча может быть скучной? Ух!